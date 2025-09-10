เจาะสเปก แอปเปิล วอทช์ ใหม่ 3 รุ่น พร้อมราคาและวันวางจำหน่าย
เมื่อคืนวันที่ 9 กันยายน แอพพ์เปิล มีงานใหญ่ เปิดตัวทั้งไอโฟน 17 ซีรีส์ และแอร์พอดส์ โปร 3 และอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่เปิดตัวในครั้งนี้ คือ แอพพ์เปิล วอทช์ โดยมีการเปิดตัวทั้งหมด 3 รุ่น คือ Apple Watch SE 3 , Apple Watch Series 11 และ Apple Watch Ultra 3
สำหรับ สเปกละเอียดของแต่ละรุ่น และวันวางจำหน่าย มีดังนี้
Apple Watch SE 3
-ดีไซน์และขนาด
o มีให้เลือก 2 ขนาด: 40 มม. และ 44 มม.
o ตัวเรือนอะลูมิเนียม สีมิดไนท์ และสตาร์ไลท์
o ใช้กระจก Ion-X แข็งแรงขึ้น 4 เท่า
-หน้าจอ
o Always-On Display (จอติดตลอด) ครั้งแรกในรุ่น SE
o มองเห็นเวลาและแจ้งเตือนได้โดยไม่ต้องยกข้อมือ
-ชิปประมวลผล S10
oรองรับ Siri บนอุปกรณ์ (เร็วขึ้นและปลอดภัยกว่า)
oคำสั่งแตะสองครั้ง (Double Tap) และคำสั่งพลิกข้อมือ
oรองรับฟีเจอร์แยกเสียงระหว่างโทร/FaceTime
-แบตเตอรี่และการชาร์จ
o ใช้งานได้สูงสุด 18 ชั่วโมง
o ชาร์จเร็ว 2 เท่า:
-ชาร์จ 15 นาที ใช้งานได้ 8 ชั่วโมง
-ชาร์จถึง 80% ได้ใน 45 นาที
-สุขภาพและการนอนหลับ
o คะแนนการนอนหลับ (อิงจากข้อมูลกว่า 5 ล้านคืน + มาตรฐานการนอนสากล)
o เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิข้อมือ
o ประเมินการตกไข่ย้อนหลังจากข้อมูลอุณหภูมิ
o ฟีเจอร์พื้นฐาน: การแจ้งเตือนหัวใจ, รอบเดือน, คาร์ดิโอฟิตเนส
-ความปลอดภัย
o ตรวจจับการล้ม (Fall Detection)
o ตรวจจับการชนกัน (Crash Detection)
o SOS ฉุกเฉิน และ Check-In
-ฟิตเนส
o แอพพ์ออกกำลังกายโฉมใหม่ (custom workout, pace control, race route)
o Workout Buddy (AI Coach) – วิเคราะห์สถิติ, กระตุ้นการออกกำลังกายด้วยเสียง
o เล่นเพลง/พอดแคสต์อัตโนมัติเมื่อเริ่มออกกำลังกาย
-watchOS 26
o UI ใหม่ Liquid Glass
o หน้าปัดใหม่: เลื่อนไหล และ ความแม่นยำ
o วิดเจ็ตซ้อนอัจฉริยะ (Smart Stack)
o การแปลข้อความสด (Real-time Translation)
o แอพพ์โน้ต, ผู้ช่วยพักสาย, คัดกรองสาย
-สำหรับครอบครัว
o รองรับ Apple Watch สำหรับลูกๆ (ใช้ได้แม้ไม่มี iPhone ส่วนตัว)
o ผู้ปกครองควบคุมและติดตามผ่านแอพพ์ ค้นหาของฉัน
-สิ่งแวดล้อม
o วัสดุรีไซเคิล 40%
o ตัวเรือนอะลูมิเนียมรีไซเคิล 100%
o แบตเตอรี่ใช้โคบอลต์รีไซเคิล 100%
o บรรจุภัณฑ์กระดาษ 100%
-ราคาและวันวางจำหน่าย
o ราคาเริ่มต้น 8,500 บาท
o เปิดจองแล้ววันนี้
o วางขายจริง 19 กันยายน 2025
Apple Watch Series 11
-ดีไซน์
o บางที่สุดเท่าที่เคยมีมา
o มีให้เลือก 2 ขนาด: 42 มม. และ 46 มม.
o ตัวเรือน: อะลูมิเนียม (สีดำเจ็ทแบล็ค, โรสโกลด์, เงิน, เทาสเปซเกรย์ใหม่) และไทเทเนียมขัดเงา (สีธรรมชาติ, ทอง, เทาสเลท)
o กระจก Ion-X แข็งแรงขึ้น 2 เท่า (รุ่นอะลูมิเนียม)
o รุ่นไทเทเนียมใช้หน้าจอ แซฟไฟร์คริสตัล กันรอยขีดข่วนและแตกร้าวดีที่สุด
-หน้าจอ
o Ion-X / Sapphire Crystal
o เคลือบผิวเซรามิกเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง
-แบตเตอรี่
o ใช้งานได้นานสูงสุด 24 ชั่วโมง
o รองรับ ชาร์จเร็ว: ชาร์จ 15 นาที ใช้ได้ 8 ชั่วโมง
-การเชื่อมต่อ
o 5G Cellular (ดาวน์โหลดเพลง, พอดแคสต์ และแอพพ์ได้เร็วขึ้น)
o เสาอากาศ Cellular ดีไซน์ใหม่ รับสัญญาณดีขึ้นในพื้นที่สัญญาณอ่อน
o โทร ส่งข้อความ และ SOS โดยไม่ต้องใช้ iPhone
-ฟีเจอร์สุขภาพ
o คะแนนการนอนหลับใหม่ – วิเคราะห์คุณภาพการนอนจากหลายปัจจัย (เวลานอน, ความสม่ำเสมอ, การตื่น, ระยะการนอนลึก/ตื้น)
o แจ้งเตือนหัวใจเต้นเร็ว/ช้า
o วัดอุณหภูมิข้อมือ
o วัดระดับออกซิเจนในเลือด (SpO?)
o ประเมินการตกไข่ย้อนหลัง
-ฟีเจอร์ฟิตเนส (watchOS 26):
o Workout Buddy (ขับเคลื่อนด้วย Apple Intelligence) – โค้ช AI วิเคราะห์สถิติและกระตุ้นระหว่างออกกำลังกาย
o แอพพ์ออกกำลังกายปรับโฉมใหม่ รองรับ workout แบบกำหนดเอง, ตัวควบคุมเพซ, เส้นทางการแข่งขัน
o การแนะนำเพลง/พอดแคสต์อัตโนมัติระหว่างออกกำลังกาย
-watchOS 26 – ฟีเจอร์ใหม่
o Liquid Glass UI ดีไซน์ใหม่
o หน้าปัดใหม่ “เลื่อนไหล” และ “ความแม่นยำ”
o คำสั่ง “พลิกข้อมือ” ควบคุมการแจ้งเตือนและตัวจับเวลา
o วิดเจ็ตซ้อนอัจฉริยะ (Smart Stack) อัปเดตตามบริบท
o การแปลข้อความสด (Real-time Translation) ด้วย Apple Intelligence
o แอพพ์โน้ต, ผู้ช่วยพักสาย, คัดกรองสายโทร
– สิ่งแวดล้อม
o ใช้วัสดุรีไซเคิลสูงสุด 40%
o ตัวเรือนอะลูมิเนียม/ไทเทเนียมใช้วัสดุรีไซเคิล 100%
o ผลิตด้วยพลังงานหมุนเวียน 100%
o บรรจุภัณฑ์จากกระดาษ 100%
-ราคาและการวางจำหน่าย
o ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
o สั่งซื้อล่วงหน้าแล้ววันนี้, วางขายจริง 19 กันยายน 2025
o สาย Apple Watch รุ่นใหม่หลายสี (Forest Green, Neon Yellow, Anchor Blue, Smoke Purple ฯลฯ)
Apple Watch Ultra 3
-ดีไซน์และวัสดุ
o ตัวเรือน ไทเทเนียมธรรมชาติ และ ไทเทเนียมดำ
o จอภาพใหม่ LTPO3 + OLED มุมกว้าง
o ขอบจอบางลง 24% ? พื้นที่จอใหญ่ที่สุดบน Apple Watch
o หน้าปัดใหม่: เข็มทิศเรียลไทม์ + โหมดกลางคืน
-หน้าจอ
o Always-On Display รีเฟรช 1Hz
o สว่างขึ้น มองเห็นได้ชัดจากด้านข้าง
-แบตเตอรี่
o ใช้งานทั่วไป สูงสุด 42 ชั่วโมง
o โหมดประหยัดพลังงาน สูงสุด 72 ชั่วโมง
o ติดตามการออกกำลังกายกลางแจ้งต่อเนื่อง (GPS+HR เต็มรูปแบบ) ได้ 20 ชั่วโมง
o ชาร์จเร็ว: 15 นาที ใช้งานได้ 12 ชั่วโมง
-การเชื่อมต่อ
o 5G Cellular (ดาวน์โหลดเพลง, พ็อดคาสท์, แอพพ์ เร็วขึ้น)
o เสาสัญญาณคู่ + อัลกอริทึมอัจฉริยะ ปรับรับสัญญาณดีขึ้นในพื้นที่อ่อน
-ฟีเจอร์สุขภาพ
o คะแนนการนอนหลับใหม่ (Sleep Score)
-วิเคราะห์เวลานอน, ความสม่ำเสมอ, การตื่น, ระยะการนอนลึก/ตื้น
-อิงข้อมูลจากกว่า 5 ล้านคืน + มาตรฐาน AASM, NSF, World Sleep Society
o วัด HR, SpO2, อุณหภูมิข้อมือ, อัตราการหายใจ
-ฟิตเนส (watchOS 26)
o Workout Buddy (AI Coach)
-วิเคราะห์ HR, pace, ระยะทาง, หมุดหมาย
-ให้เสียงกระตุ้นส่วนตัวระหว่างออกกำลังกาย
o แอพพ์ออกกำลังกายปรับโฉมใหม่: custom workout, pace control, race route
o เพลง/พ็อดคาสท์อัตโนมัติระหว่าง workout
-โหมดการใช้งานเฉพาะกีฬา
o นักวิ่ง GPS แม่นที่สุด, ปุ่ม Action, ตรวจจับลู่วิ่งอัตโนมัติ, ตัวชี้วัดขั้นสูง
o นักปั่นจักรยาน เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม Bluetooth (power meter, cadence ฯลฯ)
o นักว่ายน้ำ ตรวจจับท่าว่าย, รอบ, ค่า SWOLF, กันน้ำระดับ WR100
o นักเดินเขา แผนที่ออฟไลน์ + คำแนะนำเลี้ยวต่อเลี้ยว
o นักดำน้ำ แอพพ์ Oceanic+ ใช้เป็น dive computer ได้
o นักกอล์ฟ รองรับแอพพ์ Golfshot, Arccos, 18Birdies
-watchOS 26 – ฟีเจอร์ใหม่
o Liquid Glass UI
o วิดเจ็ตซ้อนอัจฉริยะ
o -การแปลข้อความสด (Real-time Translation)
o-คำสั่งพลิกข้อมือเพื่อปิดการแจ้งเตือน
-สายใหม่
o Trail Loop (เส้นสะท้อนแสง)
o Ocean Band สีใหม่
o Alpine Loop สีใหม่
o Hermes En Mer + Scub’H Diving strap
-สิ่งแวดล้อม
o วัสดุรีไซเคิล 40%
o ไทเทเนียมรีไซเคิล 100%, โคบอลต์รีไซเคิล 100% ในแบตเตอรี่
o ผลิตด้วยพลังงานหมุนเวียน 100%
o กระบวนการพิมพ์ 3 มิติ ลดวัสดุเหลือทิ้งครึ่งหนึ่ง
-ราคาและการวางจำหน่าย
o ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท
o สั่งจองแล้ววันนี้
o วางขายจริง 19 กันยายน 2025