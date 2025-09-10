เจาะสเปก iPhone Air บางที่สุดเท่าที่เคยมีมา พร้อม Action Button แบบใหม่
แอปเปิล ประกาศเปิดตัว ไอโฟนใหม่ล่าสุด iPhone Air ที่หลายคนก่อนหน้านี้คาดเดาไว้ว่า จะชื่อ iPhone 17 Air แต่ปรากฎว่า ในการเปิดตัวเมื่อคืนวันที่ 9 กันยายน ปรากฏชื่อเพียง iPhone Air ที่ทำเอาผู้คนต่างตกตะลึงในความ “บาง” ของตัวเครื่อง ที่บางเพียง 5.6 มม. เท่านั้น แต่แอปเปิลยืนยันถึงความทนทานว่า ทนระดับโปรเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม iPhone Air นี้ รองรับเพียง อี-ซิม เท่านั้น ไม่สามารถใช้ซิมปกติทั่วไปได้
ดีไซน์
กรอบ ไทเทเนียมเกรด 5 แข็งแรง เบา เงางาม
ด้านหน้า Ceramic Shield 2 (ทนรอยขีดข่วนได้มากขึ้น 3 เท่า)
ด้านหลังมาพร้อม Ceramic Shield ครั้งแรก (ทนแตกมากขึ้น 4 เท่า)
มีปุ่ม Action Button แบบใหม่
จอภาพ
Super Retina XDR 6.5 นิ้ว
ProMotion 120Hz
Always-On Display ปรับลดเหลือ 1Hz เพื่อประหยัดพลังงาน
ความสว่างกลางแจ้งสูงสุด 3,000 นิต (สว่างสุดใน iPhone)
ชิปประมวลผล
A19 Pro (CPU 6-core, GPU 5-core)
ประหยัดพลังงานที่สุดใน iPhone
GPU รองรับเกม AAA + AI บนอุปกรณ์
N1 Wireless chip → รองรับ Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread
C1X Cellular chip → โมเด็ม 5G ประหยัดพลังงาน 30%
กล้อง
Fusion Camera 48MP → เลนส์เทียบเท่า 4 ระยะ, เซ็นเซอร์ Quad-pixel, OIS
กล้องหน้า Center Stage 18MP → ถ่ายเซลฟี่แนวนอน/ตั้งได้อัตโนมัติ, วิดีโอ 4K HDR, ใช้กล้องหน้า+หลังพร้อมกัน
รองรับ Portrait Generation ใหม่ + Photonic Engine อัปเกรด
ถ่ายวิดีโอ 4K Dolby Vision 60fps + โหมดแอ็คชั่น
แบตเตอรี่
ใช้งานได้ ตลอดวัน ด้วยการจัดสรรพลังงานอัจฉริยะ + iOS 26
รองรับ MagSafe Battery เพิ่มการใช้งานวิดีโอสูงสุด 40 ชม.
การเชื่อมต่อ
รองรับเฉพาะ eSIM (ไม่ใช้ถาดซิม)
ใช้งานได้ทั่วโลกกับผู้ให้บริการกว่า 500 ราย
ระบบปฏิบัติการ
iOS 26 พร้อม Apple Intelligence (AI) บนเครื่อง
แปลภาษาสด, คัดกรองสาย-ข้อความ, Smart Image Tools
ดีไซน์ใหม่ “Liquid Glass UI”
สีและความจุ
สี: สเปซแบล็ค / ขาวปุยเมฆ / ทองอ่อน / สกายบลู
ความจุ: 256GB / 512GB / 1TB
ราคา
เริ่มต้นที่ 39,900 บาท
เปิดพรีออเดอร์: 12 กันยายน
วางขายจริง: 19 กันยายน