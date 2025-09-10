ไอที

เจาะสเปก iPhone Air บางที่สุดเท่าที่เคยมีมา พร้อม Action Button แบบใหม่

แอปเปิล ประกาศเปิดตัว ไอโฟนใหม่ล่าสุด iPhone Air ที่หลายคนก่อนหน้านี้คาดเดาไว้ว่า จะชื่อ iPhone 17 Air แต่ปรากฎว่า ในการเปิดตัวเมื่อคืนวันที่ 9 กันยายน ปรากฏชื่อเพียง iPhone Air ที่ทำเอาผู้คนต่างตกตะลึงในความ “บาง” ของตัวเครื่อง ที่บางเพียง 5.6 มม. เท่านั้น แต่แอปเปิลยืนยันถึงความทนทานว่า ทนระดับโปรเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม iPhone Air นี้ รองรับเพียง อี-ซิม เท่านั้น ไม่สามารถใช้ซิมปกติทั่วไปได้

ดีไซน์

กรอบ ไทเทเนียมเกรด 5 แข็งแรง เบา เงางาม

ด้านหน้า Ceramic Shield 2 (ทนรอยขีดข่วนได้มากขึ้น 3 เท่า)

ด้านหลังมาพร้อม Ceramic Shield ครั้งแรก (ทนแตกมากขึ้น 4 เท่า)

มีปุ่ม Action Button แบบใหม่

จอภาพ

Super Retina XDR 6.5 นิ้ว

ProMotion 120Hz

Always-On Display ปรับลดเหลือ 1Hz เพื่อประหยัดพลังงาน

ความสว่างกลางแจ้งสูงสุด 3,000 นิต (สว่างสุดใน iPhone)

ชิปประมวลผล

A19 Pro (CPU 6-core, GPU 5-core)

ประหยัดพลังงานที่สุดใน iPhone

GPU รองรับเกม AAA + AI บนอุปกรณ์

N1 Wireless chip → รองรับ Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread

C1X Cellular chip → โมเด็ม 5G ประหยัดพลังงาน 30%

กล้อง

Fusion Camera 48MP → เลนส์เทียบเท่า 4 ระยะ, เซ็นเซอร์ Quad-pixel, OIS

กล้องหน้า Center Stage 18MP → ถ่ายเซลฟี่แนวนอน/ตั้งได้อัตโนมัติ, วิดีโอ 4K HDR, ใช้กล้องหน้า+หลังพร้อมกัน

รองรับ Portrait Generation ใหม่ + Photonic Engine อัปเกรด

ถ่ายวิดีโอ 4K Dolby Vision 60fps + โหมดแอ็คชั่น

แบตเตอรี่

ใช้งานได้ ตลอดวัน ด้วยการจัดสรรพลังงานอัจฉริยะ + iOS 26

รองรับ MagSafe Battery เพิ่มการใช้งานวิดีโอสูงสุด 40 ชม.

การเชื่อมต่อ

รองรับเฉพาะ eSIM (ไม่ใช้ถาดซิม)

ใช้งานได้ทั่วโลกกับผู้ให้บริการกว่า 500 ราย

ระบบปฏิบัติการ

iOS 26 พร้อม Apple Intelligence (AI) บนเครื่อง

แปลภาษาสด, คัดกรองสาย-ข้อความ, Smart Image Tools

ดีไซน์ใหม่ “Liquid Glass UI”

สีและความจุ

สี: สเปซแบล็ค / ขาวปุยเมฆ / ทองอ่อน / สกายบลู

ความจุ: 256GB / 512GB / 1TB

ราคา

เริ่มต้นที่ 39,900 บาท

เปิดพรีออเดอร์: 12 กันยายน

วางขายจริง: 19 กันยายน