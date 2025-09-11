Synology เปิดตัว AI Console ยกระดับ Generative AI ครั้งแรกบน Private Cloud ปิดช่องโหว่ไซเบอร์-ปกป้องข้อมูล
เปิดตัว Synology AI Console รวม AI ชั้นนำยกระดับ Generative AI บน Private Cloud ติดปีกองค์กรยุค AI ใช้งานปลอดภัย ปกป้องข้อมูลองค์กร ไม่เก็บค่าบริการรายเดือน เสริมพลัง Synology Office Suite ให้ผู้ใช้สร้าง-สรุปเนื้อหา แปลงไฟล์ ทำสูตรสเปรดชีตได้ง่าย พร้อมฟีเจอร์ควบคุมสิทธิ์ ตรวจสอบการใช้งาน และปิดทุกช่องโหว่ Shadow AI รองรับ PDPA-GDPR ครบ จัดการต้นทุน-ข้อมูลได้ในที่เดียว หนุนทุกองค์กร Transform AI เชิงกลยุทธ์ได้อย่างยั่งยืนบนโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัย
นายเร็กซ์ หวง (Rex Huang) ผู้อำนวยการฝ่ายแอปพลิเคชัน บริษัท ซินโนโลจี้ จำกัด (Synology) เปิดเผยว่า ในยุคที่ Generative AI กำลังก้าวขึ้นมาเป็นฟันเฟืองสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กร หน่วยงานจำนวนมากเริ่มนำ AI มาใช้เพื่อยกระดับการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และลดภาระงานซ้ำซ้อน แต่ประโยชน์ของ AI กลับแฝงความเสี่ยงเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยของข้อมูล การควบคุมการใช้งาน โดยข้อมูลของ การ์ทเนอร์ คาดว่าภายในปี 2570 ปัญหาข้อมูลรั่วไหลที่เกี่ยวข้องกับ AI มากกว่า 40% จากการใช้ Generative AI ข้ามประเทศอย่างไม่เหมาะสม รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎหมายต่างๆ อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือPDPA และ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (EU) หรือGDPR
ทั้งนี้Synology ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์และ NAS จึงได้เปิดตัว “Synology AI Console” โซลูชันบนคลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) ที่ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้งาน Generative AI ภายในองค์กร พร้อมควบคุมต้นทุนและเสริมการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Synology AI Console” ปกป้องความเสี่ยง Shadow AI ความสำคัญที่องค์กรต้องรับมือในยุค AI เกิดจากการที่พนักงานใช้งานเครื่องมือ AI โดยไม่ผ่านการอนุมัติหรือควบคุมจากฝ่าย IT ซึ่งนอกจากจะทำให้ข้อมูลสำคัญขององค์กรเสี่ยงรั่วไหลแล้ว ยังส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถควบคุมได้ AI Console ถูกออกแบบมาให้เป็นศูนย์กลางการควบคุมการใช้งาน AI ของทั้งองค์กร โดยรองรับการจัดการโมเดลชั้นนำ อาทิ OpenAI, Azure OpenAI, Google Gemini, Amazon Bedrock และอื่น ๆ พร้อมระบบบล็อกการใช้งานเครื่องมือที่ไม่ได้รับอนุญาตผู้ดูแลระบบยังสามารถกำหนดจำนวนการใช้งานแบบรายวันหรือรายนาทีได้ในแต่ละโมเดล เพื่อควบคุมต้นทุนและป้องกันการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ ทั้งยังมีระบบ Role-based Access Control ที่ช่วยกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้งานแต่ละระดับอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ยังสามารถปกป้องข้อมูลสำคัญ ด้วยแนวทางตามมาตรฐานสากล ด้วยฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยของข้อมูล โดยระบบรองรับการทำ “de-identification” หรือการปกปิดข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อ, เลขบัตรประชาชน, ข้อมูลทางการเงิน, หมายเลข IP ฯลฯ ก่อนส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ AI ของผู้ให้บริการภายนอกกระบวนการทั้งหมดดำเนินการภายในเครื่อง NAS ขององค์กร ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญจะไม่รั่วไหลออกสู่ภายนอก โดยหลังจาก AI ประมวลผลเสร็จสิ้น ระบบจะสามารถกู้คืนข้อมูลที่ถูกปกปิดได้อัตโนมัติ สิ่งสำคัญคือการปฏิบัติตามกฎหมายด้านข้อมูลส่วนบุคคล เช่น GDPR และ PDPA ซึ่ง Synology AI Console ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องพึ่งพาระบบคลาวด์สาธารณะ
นอกจากนี้ Synology ยังเสริมระบบ Audit Logging ที่บันทึกกิจกรรมของผู้ใช้อย่างละเอียด เช่น เวลาการเข้าใช้งาน, ที่อยู่ IP, ข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าสู่ระบบ AI, ผลลัพธ์ที่ได้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่กระทำโดยผู้ดูแลระบบ ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างโปร่งใส และสร้างรายงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์กร
ทั้งนี้ยังช่วยเสริมพลัง Smart Office ด้วย AI บน Private Cloud โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ด้วยการผสานการทำงานกับ Synology Office Suite องค์กรสามารถใช้งาน AI ได้อย่างราบรื่นภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันตัวอย่างฟีเจอร์ เช่น ผู้ช่วย AI ที่ช่วยร่างเนื้อหา ปรับแต่งข้อความ สรุปอีเมล แปลงานนำเสนอ หรือสร้างสูตรในสเปรดชีตได้อัตโนมัติ โดยเชื่อมโยงกับไฟล์ภายใน Synology Drive เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีบริบทและแม่นยำ
ทั้งนี้การเปิดตัว Synology AI Console มุ่งช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถก้าวสู่การ Transform AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทยังมีแผนยุทธศาสตร์ด้าน AI ที่ครอบคลุมการรองรับเซิร์ฟเวอร์ AI ที่สามารถเชื่อมต่อกับ OpenAI API ซึ่งเปิดทางให้องค์กรสามารถติดตั้งโมเดล LLM ของตนเองได้แบบ On-Premise โดยไม่ต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานภายนอกด้วยเทคโนโลยี Model Context Protocol (MCP) และ Retrieval-Augmented Generation (RAG) ที่ช่วยให้ AI เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายในเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์บริบทเฉพาะของแต่ละองค์กร Synology AI Console จึงถูกวางเป็นศูนย์กลางของระบบ AI ที่ครบวงจรภายในองค์กร ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการ AI แต่คือโซลูชันที่จะช่วยให้องค์กรสามารถนำ AI มาใช้ในเชิงกลยุทธ์ได้อย่างยั่งยืน บนโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและปลอดภัย พร้อมรองรับการเติบโตในอนาคต