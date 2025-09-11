ไอที

ฟูจิฟิล์ม เปิดตัว “FUJIFILM GFX ETERNA 55” กล้อง Cinema แบบ Medium Format

ก้าวสู่ยุคใหม่แห่งการสร้างภาพยนตร์ ฟูจิฟิล์ม เปิดตัว “FUJIFILM GFX ETERNA 55” กล้อง Cinema แบบ Medium Format พร้อมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด เขย่าวงการภาพยนตร์ ประกาศเปิดตัว “FUJIFILM GFX ETERNA 55” ทั่วโลกในเดือนตุลาคมนี้ โดยกล้อง Cinema รุ่นแรกจากฟูจิฟิล์มนี้จะมาเปิดประตูสู่ยุคใหม่ของการสร้างภาพยนตร์และคอนเทนต์วิดีโอ เพื่อการรังสรรค์ผลงานคุณภาพระดับมาสเตอร์พีซ ตัวกล้องมาพร้อมเซนเซอร์ Medium Format “GFX 102MP CMOS II HS” และผสานพลังจากหน่วยประมวลผลภาพความเร็วสูง “X-Processor 5” ที่ช่วยถ่ายทอดภาพได้อย่างสมจริง พร้อมเพิ่มความยืดหยุ่นในขั้นตอนการตัดต่อ โดยเซนเซอร์ “GFX 102MP CMOS II HS” และหน่วยประมวลผล “X-Processor 5” ถือเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่ใช้ในกล้องมิเรอร์เลสระดับเรือธงอย่าง “FUJIFILM GFX100 II” พร้อมกันนี้ ยังได้เปิดตัว FUJINON Lens GF32-90mmT3.5 PZ OIS WR เลนส์ Cinema Power Zoom ที่มาพร้อมมอเตอร์ที่มีความแม่นยำสูงในตัวรุ่นแรกสำหรับซีรีส์ GF ที่จะมาเสริมทัพการถ่ายทำงานภาพยนตร์คุณภาพสูง

นับตั้งแต่การก่อตั้งในปี 1934 ฟูจิฟิล์มได้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นด้วยการพัฒนาฟิล์มโพสิทีฟสำหรับภาพยนตร์ที่ผลิตในประเทศ ไปจนถึงฟิล์มเนกาทีฟสำหรับภาพยนตร์ในซีรีส์ “ETERNA” และเลนส์ซูมระดับภาพยนตร์อย่างซีรีส์ “Premista” และซีรีส์ “ZK Cabrio” ที่ได้รับการยอมรับจากกองถ่ายระดับโลก ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีภาพที่สั่งสมมานี้ได้ต่อยอดสู่โลกยุคดิจิทัลในปี 2017 ด้วยการเปิดตัวกล้องดิจิทัลมิเรอร์เลสซีรีส์ “GFX” ที่สร้างมาตรฐานใหม่ของคุณภาพไฟล์ระดับสูง หลังจากนั้น ฟูจิฟิล์มยังคงพัฒนาศักยภาพด้านงานวิดีโออย่างต่อเนื่อง จนมาถึงวันนี้กับการเปิดตัวกล้อง “GFX ETERNA 55” ที่จะมาปฏิวัติการสร้างภาพยนตร์ โดยผสานพลังของเลนส์ FUJINON Lens GF32-90mmT3.5 PZ OIS WR เข้ากับเทคโนโลยีกล้องระดับเรือธง เพื่อมอบประสบการณ์ภาพที่สมจริงและการใช้งานที่ยืดหยุ่นตอบโจทย์การสร้างสรรค์ภาพยนตร์ยุคใหม่อย่างแท้จริง

“GFX ETERNA 55” ตั้งชื่อรุ่นตามเส้นทแยงมุมของเซนเซอร์ขนาด 55 มม. มาพร้อมเซนเซอร์ Medium Format “GFX 102MP CMOS II HS” ซึ่งมีพื้นที่รับภาพขนาด 43.8 x 32.9 มม. ใหญ่กว่าเซนเซอร์ 35 มม. ถึง 1.7 เท่า นับเป็นเซนเซอร์ที่สูงที่สุดในโลกสำหรับงานภาพยนตร์ ให้ความละเอียดสูงถึง 102 ล้านพิกเซล มาพร้อมอะแดปเตอร์แปลงเมาท์ G สู่ PL ซึ่งเป็นมาตรฐานในวงการภาพยนตร์ระดับมืออาชีพ ตัวกล้องมีหน่วยประมวลผลภาพความเร็วสูง X-Processor 5 ที่ช่วยถ่ายทอดภาพได้คมชัดสมจริง นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ Film Simulation อันเป็นเอกลักษณ์ของฟูจิฟิล์มที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากในกล้องซีรีส์ X และ GFX ช่วยให้ปรับโทนสีได้เหมือนใช้ฟิล์มถ่าย มอบอิสระในการสร้างสรรค์และการปรับแต่งภาพขั้นสุด ตัวกล้องมีน้ำหนักเพียง 2 กิโลกรัม จึงคล่องตัวต่อการใช้งาน และรองรับฟอร์แมตการถ่ายภาพยนตร์ถึง 5 รูปแบบ ได้แก่ Premista, 35mm, Anamorphic 35mm, Super35 และ 4:3 Open Gate เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการผลิตวิดีโอคุณภาพสูงอย่างครอบคลุม ทั้งภาพยนตร์ ภาพยนตร์สั้น สารคดี คอนเทนต์บนเว็บ สตรีมมิ่ง มิวสิกวิดีโอ และวิดีโอออนดีมานด์

ฟีเจอร์ไฮไลต์ของกล้อง GFX ETERNA 55 เพิ่มเติม

ADVERTISMENT

สัมผัสสุดยอดคุณภาพวิดีโอขั้นสูง

· รองรับ F-Log: F-Log2 และ F-Log2 C ให้ช่วงไดนามิกกว่า 14+ สต็อป

· รองรับ Apple ProRes: ใช้งานได้กับ 3 Codecs (422 HQ, 422, 422 LT) พร้อม Proxy Recording

· บันทึกวิดีโอเฟรมเรตสูง: บันทึกวิดีโอสูงสุด 48 fps ในฟอร์แมต 4:3 Open Gate

· ส่งออกไฟล์คุณภาพสูง: ส่งออกไฟล์ 4:2:2 10bit แบบไม่บีบอัด และ RAW 12bit สูงสุด 8K/30P ผ่าน HDMI

รังสรรค์สีและโทนภาพได้ดั่งใจ

· รองรับ 3D-LUTs (Look up Tables): บันทึก 3D-LUTs ได้สูงสุด 16 แบบ รวมถึง Film Simulation LUTs ที่ดาวน์โหลดได้ 10 แบบ

· โทนสีซีรีส์ ETERNA: ถ่ายทอดสีสันในโทนภาพยนตร์แบบที่ผู้กำกับภาพฮอลลีวูดนิยมใช้

ฟีเจอร์ระดับมืออาชีพ

ฟิลเตอร์ ND ปรับค่าได้แบบอิเล็กทรอนิกส์: ฟิลเตอร์ ND แบบปรับค่าได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตัวแรกของโลกที่รองรับเซนเซอร์ Medium Format
ISO พื้นฐานสองค่า: ระบบ ISO คู่ สลับอัตโนมัติระหว่าง ISO 800 และ ISO 3200
ฟิลเตอร์ Optical Low-Pass: ช่วยแยกแสงเป็น 4 จุด ลดการเกิดลาย Moiré และสีเพี้ยน

คล่องตัวทุกสถานการณ์การถ่ายทำ

รองรับระบบคลาวด์: ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม Frame.io Camera to Cloud แชร์ไฟล์ได้ทันที
จอมอนิเตอร์คู่: จอมอนิเตอร์ด้านข้าง 3 นิ้วทั้งสองด้าน สำหรับใช้งานหลายคนพร้อมกัน
จอภายนอกความสว่างสูง: จอ LCD 5 นิ้ว ความสว่างสูงสุด 2000 นิตส์
แบตเตอรี่ Hot Swap: มีแบตเตอรี่ NP-W235 ภายใน จึงเปลี่ยนแบตเตอรี่ภายนอกได้โดยไม่ต้องปิดเครื่อง เพิ่มความต่อเนื่องในการถ่ายทำ
ช่องใส่การ์ดสองช่อง: รองรับ CFExpress Type B และ SD Card
วงแหวนหมุนมัลติฟังก์ชัน: ควบคุมได้ทั้งการโฟกัส ซูม ความสว่าง และความเข้มของค่า ND ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น

เปิดตัวเลนส์ FUJINON Lens GF32-90mmT3.5 PZ OIS WR เสริมทัพการรังสรรค์ผลงานมาสเตอร์พีซ

นอกจากการเปิดตัวกล้อง Cinema “GFX ETERNA 55” ฟูจิฟิล์มยังเปิดตัว FUJINON Lens GF32-90mmT3.5 PZ OIS WR เลนส์ Cinema Power Zoom ที่มาพร้อมมอเตอร์ที่มีความแม่นยำสูงในตัวรุ่นแรกสำหรับซีรีส์ GF ระยะ 32-90 มม. ที่ออกแบบมาเพื่องานภาพยนตร์โดยเฉพาะ มาในดีไซน์กะทัดรัดและน้ำหนักเบาเพียง 2.1 กิโลกรัม ยาวประมาณ 222 มม. ทำให้คล่องตัวต่อการใช้งาน พร้อมขยายไลน์อัปเลนส์ GF สำหรับกล้องซีรีส์ GFX ตัวเลนส์มีวงแหวนหมุนโฟกัสและซูมที่ลื่นไหล แม่นยำ และคุณภาพสูง ต่อยอดมาจากเลนส์ภาพยนตร์ซีรีส์ Premista ที่เป็นที่ชื่นชอบของมืออาชีพทั่วโลก โดยเมื่อใช้งานคู่กับกล้อง GFX จะได้ภาพที่คมชัด ช่วงไดนามิกกว้าง และเก็บรายละเอียดได้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาพแสงยามเช้าที่ลอดผ่านหน้าต่าง หรือการดึงความโดดเด่นของตัวแบบด้วยระยะชัดตื้นที่ดูบางลง

การพัฒนาเทคโนโลยีการถ่ายภาพยนตร์เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่ต่อยอดมาจากความเชี่ยวชาญกว่า 90 ปีของฟูจิฟิล์ม ตอกย้ำพันธกิจของบริษัทที่มุ่งมั่นสนับสนุนการผลิตงานวิดีโอคุณภาพสูงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์การสร้างสรรค์ภาพทุกรูปแบบ

สำหรับการประกาศวันวางจำหน่ายและราคาของกล้อง FUJIFILM GFX ETERNA 55 และเลนส์ GF32-90mmT3.5 PZ OIS WR อย่างเป็นทางการในประเทศไทย โปรดรอติดตามอัปเดตล่าสุดได้ทางเพจเฟซบุ๊ก Fujifilm X Thailand