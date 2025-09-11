ก้าวสู่ยุคใหม่แห่งการสร้างภาพยนตร์ ฟูจิฟิล์ม เปิดตัว “FUJIFILM GFX ETERNA 55” กล้อง Cinema แบบ Medium Format พร้อมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย
บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด เขย่าวงการภาพยนตร์ ประกาศเปิดตัว “FUJIFILM GFX ETERNA 55” ทั่วโลกในเดือนตุลาคมนี้ โดยกล้อง Cinema รุ่นแรกจากฟูจิฟิล์มนี้จะมาเปิดประตูสู่ยุคใหม่ของการสร้างภาพยนตร์และคอนเทนต์วิดีโอ เพื่อการรังสรรค์ผลงานคุณภาพระดับมาสเตอร์พีซ ตัวกล้องมาพร้อมเซนเซอร์ Medium Format “GFX 102MP CMOS II HS” และผสานพลังจากหน่วยประมวลผลภาพความเร็วสูง “X-Processor 5” ที่ช่วยถ่ายทอดภาพได้อย่างสมจริง พร้อมเพิ่มความยืดหยุ่นในขั้นตอนการตัดต่อ โดยเซนเซอร์ “GFX 102MP CMOS II HS” และหน่วยประมวลผล “X-Processor 5” ถือเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่ใช้ในกล้องมิเรอร์เลสระดับเรือธงอย่าง “FUJIFILM GFX100 II” พร้อมกันนี้ ยังได้เปิดตัว FUJINON Lens GF32-90mmT3.5 PZ OIS WR เลนส์ Cinema Power Zoom ที่มาพร้อมมอเตอร์ที่มีความแม่นยำสูงในตัวรุ่นแรกสำหรับซีรีส์ GF ที่จะมาเสริมทัพการถ่ายทำงานภาพยนตร์คุณภาพสูง
นับตั้งแต่การก่อตั้งในปี 1934 ฟูจิฟิล์มได้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นด้วยการพัฒนาฟิล์มโพสิทีฟสำหรับภาพยนตร์ที่ผลิตในประเทศ ไปจนถึงฟิล์มเนกาทีฟสำหรับภาพยนตร์ในซีรีส์ “ETERNA” และเลนส์ซูมระดับภาพยนตร์อย่างซีรีส์ “Premista” และซีรีส์ “ZK Cabrio” ที่ได้รับการยอมรับจากกองถ่ายระดับโลก ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีภาพที่สั่งสมมานี้ได้ต่อยอดสู่โลกยุคดิจิทัลในปี 2017 ด้วยการเปิดตัวกล้องดิจิทัลมิเรอร์เลสซีรีส์ “GFX” ที่สร้างมาตรฐานใหม่ของคุณภาพไฟล์ระดับสูง หลังจากนั้น ฟูจิฟิล์มยังคงพัฒนาศักยภาพด้านงานวิดีโออย่างต่อเนื่อง จนมาถึงวันนี้กับการเปิดตัวกล้อง “GFX ETERNA 55” ที่จะมาปฏิวัติการสร้างภาพยนตร์ โดยผสานพลังของเลนส์ FUJINON Lens GF32-90mmT3.5 PZ OIS WR เข้ากับเทคโนโลยีกล้องระดับเรือธง เพื่อมอบประสบการณ์ภาพที่สมจริงและการใช้งานที่ยืดหยุ่นตอบโจทย์การสร้างสรรค์ภาพยนตร์ยุคใหม่อย่างแท้จริง
“GFX ETERNA 55” ตั้งชื่อรุ่นตามเส้นทแยงมุมของเซนเซอร์ขนาด 55 มม. มาพร้อมเซนเซอร์ Medium Format “GFX 102MP CMOS II HS” ซึ่งมีพื้นที่รับภาพขนาด 43.8 x 32.9 มม. ใหญ่กว่าเซนเซอร์ 35 มม. ถึง 1.7 เท่า นับเป็นเซนเซอร์ที่สูงที่สุดในโลกสำหรับงานภาพยนตร์ ให้ความละเอียดสูงถึง 102 ล้านพิกเซล มาพร้อมอะแดปเตอร์แปลงเมาท์ G สู่ PL ซึ่งเป็นมาตรฐานในวงการภาพยนตร์ระดับมืออาชีพ ตัวกล้องมีหน่วยประมวลผลภาพความเร็วสูง X-Processor 5 ที่ช่วยถ่ายทอดภาพได้คมชัดสมจริง นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ Film Simulation อันเป็นเอกลักษณ์ของฟูจิฟิล์มที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากในกล้องซีรีส์ X และ GFX ช่วยให้ปรับโทนสีได้เหมือนใช้ฟิล์มถ่าย มอบอิสระในการสร้างสรรค์และการปรับแต่งภาพขั้นสุด ตัวกล้องมีน้ำหนักเพียง 2 กิโลกรัม จึงคล่องตัวต่อการใช้งาน และรองรับฟอร์แมตการถ่ายภาพยนตร์ถึง 5 รูปแบบ ได้แก่ Premista, 35mm, Anamorphic 35mm, Super35 และ 4:3 Open Gate เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการผลิตวิดีโอคุณภาพสูงอย่างครอบคลุม ทั้งภาพยนตร์ ภาพยนตร์สั้น สารคดี คอนเทนต์บนเว็บ สตรีมมิ่ง มิวสิกวิดีโอ และวิดีโอออนดีมานด์
ฟีเจอร์ไฮไลต์ของกล้อง GFX ETERNA 55 เพิ่มเติม
สัมผัสสุดยอดคุณภาพวิดีโอขั้นสูง
· รองรับ F-Log: F-Log2 และ F-Log2 C ให้ช่วงไดนามิกกว่า 14+ สต็อป
· รองรับ Apple ProRes: ใช้งานได้กับ 3 Codecs (422 HQ, 422, 422 LT) พร้อม Proxy Recording
· บันทึกวิดีโอเฟรมเรตสูง: บันทึกวิดีโอสูงสุด 48 fps ในฟอร์แมต 4:3 Open Gate
· ส่งออกไฟล์คุณภาพสูง: ส่งออกไฟล์ 4:2:2 10bit แบบไม่บีบอัด และ RAW 12bit สูงสุด 8K/30P ผ่าน HDMI
รังสรรค์สีและโทนภาพได้ดั่งใจ
· รองรับ 3D-LUTs (Look up Tables): บันทึก 3D-LUTs ได้สูงสุด 16 แบบ รวมถึง Film Simulation LUTs ที่ดาวน์โหลดได้ 10 แบบ
· โทนสีซีรีส์ ETERNA: ถ่ายทอดสีสันในโทนภาพยนตร์แบบที่ผู้กำกับภาพฮอลลีวูดนิยมใช้
ฟีเจอร์ระดับมืออาชีพ
ฟิลเตอร์ ND ปรับค่าได้แบบอิเล็กทรอนิกส์: ฟิลเตอร์ ND แบบปรับค่าได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตัวแรกของโลกที่รองรับเซนเซอร์ Medium Format
ISO พื้นฐานสองค่า: ระบบ ISO คู่ สลับอัตโนมัติระหว่าง ISO 800 และ ISO 3200
ฟิลเตอร์ Optical Low-Pass: ช่วยแยกแสงเป็น 4 จุด ลดการเกิดลาย Moiré และสีเพี้ยน
คล่องตัวทุกสถานการณ์การถ่ายทำ
รองรับระบบคลาวด์: ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม Frame.io Camera to Cloud แชร์ไฟล์ได้ทันที
จอมอนิเตอร์คู่: จอมอนิเตอร์ด้านข้าง 3 นิ้วทั้งสองด้าน สำหรับใช้งานหลายคนพร้อมกัน
จอภายนอกความสว่างสูง: จอ LCD 5 นิ้ว ความสว่างสูงสุด 2000 นิตส์
แบตเตอรี่ Hot Swap: มีแบตเตอรี่ NP-W235 ภายใน จึงเปลี่ยนแบตเตอรี่ภายนอกได้โดยไม่ต้องปิดเครื่อง เพิ่มความต่อเนื่องในการถ่ายทำ
ช่องใส่การ์ดสองช่อง: รองรับ CFExpress Type B และ SD Card
วงแหวนหมุนมัลติฟังก์ชัน: ควบคุมได้ทั้งการโฟกัส ซูม ความสว่าง และความเข้มของค่า ND ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น
เปิดตัวเลนส์ FUJINON Lens GF32-90mmT3.5 PZ OIS WR เสริมทัพการรังสรรค์ผลงานมาสเตอร์พีซ
นอกจากการเปิดตัวกล้อง Cinema “GFX ETERNA 55” ฟูจิฟิล์มยังเปิดตัว FUJINON Lens GF32-90mmT3.5 PZ OIS WR เลนส์ Cinema Power Zoom ที่มาพร้อมมอเตอร์ที่มีความแม่นยำสูงในตัวรุ่นแรกสำหรับซีรีส์ GF ระยะ 32-90 มม. ที่ออกแบบมาเพื่องานภาพยนตร์โดยเฉพาะ มาในดีไซน์กะทัดรัดและน้ำหนักเบาเพียง 2.1 กิโลกรัม ยาวประมาณ 222 มม. ทำให้คล่องตัวต่อการใช้งาน พร้อมขยายไลน์อัปเลนส์ GF สำหรับกล้องซีรีส์ GFX ตัวเลนส์มีวงแหวนหมุนโฟกัสและซูมที่ลื่นไหล แม่นยำ และคุณภาพสูง ต่อยอดมาจากเลนส์ภาพยนตร์ซีรีส์ Premista ที่เป็นที่ชื่นชอบของมืออาชีพทั่วโลก โดยเมื่อใช้งานคู่กับกล้อง GFX จะได้ภาพที่คมชัด ช่วงไดนามิกกว้าง และเก็บรายละเอียดได้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาพแสงยามเช้าที่ลอดผ่านหน้าต่าง หรือการดึงความโดดเด่นของตัวแบบด้วยระยะชัดตื้นที่ดูบางลง
การพัฒนาเทคโนโลยีการถ่ายภาพยนตร์เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่ต่อยอดมาจากความเชี่ยวชาญกว่า 90 ปีของฟูจิฟิล์ม ตอกย้ำพันธกิจของบริษัทที่มุ่งมั่นสนับสนุนการผลิตงานวิดีโอคุณภาพสูงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์การสร้างสรรค์ภาพทุกรูปแบบ
สำหรับการประกาศวันวางจำหน่ายและราคาของกล้อง FUJIFILM GFX ETERNA 55 และเลนส์ GF32-90mmT3.5 PZ OIS WR อย่างเป็นทางการในประเทศไทย โปรดรอติดตามอัปเดตล่าสุดได้ทางเพจเฟซบุ๊ก Fujifilm X Thailand