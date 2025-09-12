ศุลกากรไทยยึดหมึกเอปสันปลอมกว่า 7,000 ขวด จากการตรวจยึดครั้งใหญ่ 2 ครั้งในเดือนมิ.ย.

ศุลกากรไทยยึดหมึกเอปสันปลอมกว่า 7,000 ขวด เอปสันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดินหน้าต่อต้านสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
กรมศุลกากรไทยสามารถสกัดกั้นและยึดหมึกเอปสันปลอมกว่า 7,000 ขวด ที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทย จากการตรวจยึดครั้งใหญ่ 2 ครั้งในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา การดำเนินการดังกล่าวนับเป็นก้าวสำคัญในการปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และปกป้องสิทธิ์ของผู้บริโภคในประเทศไทย
สินค้าที่ถูกยึดได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นของปลอมและละเมิดเครื่องหมายการค้าของบริษัท ไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่น โดยความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างบริษัท ไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่นและกรมศุลกากรไทย ภายใต้การสนับสนุนจากเอปสันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการตรวจยึดเชิงรุกต่อผู้นำเข้า และอายัดตู้สินค้าที่สงสัยว่าละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลังการตรวจสอบและยืนยันอย่างละเอียด หมึกปลอมทั้งหมดถูกยึดถาวร และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย ผู้กระทำผิดจะรับโทษตามกฎหมายไทย โดยสินค้าปลอมทั้งหมดจะถูกทำลายในพิธีทำลายประจำปีของรัฐบาลไทย สะท้อนถึงนโยบาย “ไม่ยอมรับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์” ของประเทศไทย ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภคและผู้ประกอบการที่สุจริต
เอปสันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังคงเน้นย้ำให้ผู้บริโภคชาวไทยเลือกซื้อหมึกเอปสันจากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการและร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น พร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับกรมศุลกากรไทยและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ เพื่อปกป้องผู้บริโภคและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของสินค้าปลอมอย่างต่อเนื่อง