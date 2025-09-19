เบดร็อค อนาไลติกส์ ยกทัพนวัตกรรมร่วมงานสัมมนา ส.ท.ท. ตอกย้ำพันธกิจหนุนสู่เทศบาลดิจิทัล
บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ เบดร็อค อนาไลติกส์ ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการจัดการข้อมูลประกอบกับการให้บริการ แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ และข้อมูลเชิงพื้นที่ (Location Intelligence) ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรทางเทคโนโลยีที่พร้อมสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้ก้าวสู่การเป็นเทศบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
โดยร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านบูธนิทรรศการภายในงานสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ครั้งที่ 2/2568 ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 17-19 กันยายน 2568 ที่ อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร 2 อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
นายวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด กล่าวว่า เบดร็อค อนาไลติกส์ มองว่างานสัมมนาวิชาการ ส.ท.ท. เป็นมากกว่างานรวมตัวของผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลทั่วไทย แต่เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยน เพื่อยกระดับการทำงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากร เราจึงนำเทคโนโลยีและโซลูชั่นที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุน การทำงานของภาครัฐตามพันธกิจหลักของเรา
“โดยมุ่งหวังที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน และทำให้การบริการประชาชนรวดเร็วและโปร่งใสยิ่งขึ้น ที่สำคัญ เรายังต้องการให้เทคโนโลยีของเราสามารถสร้างประโยชน์ ได้อย่างครอบคลุม การเข้าร่วมงานในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีในการเข้าถึงเทศบาลทุกพื้นที่ทั่วประเทศ”
ภายในงาน เบดร็อค อนาไลติกส์ ได้จัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านบูธนิทรรศการ โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด พร้อมสาธิตการทำงานของระบบต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเทศบาลสู่ยุคดิจิทัล อย่างเต็มรูปแบบ อาทิ
City Digital Data Platform (CDDP) แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง หัวใจสำคัญในการรวบรวม วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลรอบด้าน เพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำและวางนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ได้อย่างตรงจุด
Smart Asset Management ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินอัจฉริยะ ช่วยให้การติดตามดูแล และบริหารจัดการ ทรัพย์สินของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โปร่งใส และง่ายต่อการตรวจสอบ
Smart Tax ระบบบริหารจัดการภาษีอัจฉริยะ ที่ช่วยเพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น
Smart Building Permit ระบบขออนุญาตและควบคุมอาคารอัจฉริยะ ลดขั้นตอน ลดการใช้กระดาษ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
Citizen One Stop Service ระบบบริการประชาชนแบบรวมศูนย์ เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อราชการ
E-HR & E-Saraban ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการบริหารจัดการ ภายในองค์กรที่ทันสมัยและคล่องตัว
นายวีรวัฒน์ รัตนวราหะ กล่าวเสริมว่า ความท้าทายในการบริหารจัดการเมืองยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อมูลที่ซ้ำซ้อน กระจัดกระจาย การบริการสาธารณะที่ไม่ครอบคลุม ไปจนถึงการจัดสรรทรัพยากรที่ยังไม่เกิดประโยชน์สูงสุด ล้วนเป็นสิ่งที่องค์กรภาครัฐต้องเผชิญ
เบดร็อค อนาไลติกส์ ตระหนักถึงความท้าทายดังกล่าว จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีที่จะเข้ามาปลดล็อกศักยภาพให้กลายเป็น โอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเปลี่ยนข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็น ‘ข้อมูลเชิงลึก’ ที่พร้อมใช้งาน เปลี่ยนขั้นตอนที่ยุ่งยาก ให้เป็นการบริการที่สร้างความประทับใจ และเปลี่ยนการทำงานแบบเดิมๆ สู่การบริหารจัดการเมืองที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
สอบถามรายละเอียดหรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://bedrockanalytics.ai/ เพจเฟซบุ๊ก Bedrock Analytics หรือโทร. 02 078 6565