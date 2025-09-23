คนไทยเตรียมพร้อม พบกับ HUAWEI WATCH GT 6 Series สมาร์ทวอทช์แฟชั่นคู่ใจสายสปอร์ต

เตรียมพบ HUAWEI WATCH GT 6 Series สมาร์ทวอทช์แฟชั่นคู่ใจสายสปอร์ต ในไทย เร็วๆ นี้ หลังการเปิดตัวระดับโลกที่กรุงปารีส
หลังจากสร้างความฮือฮาในงานเปิดตัวระดับโลกที่มหานครแห่งแฟชั่นอย่างกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หัวเว่ย คอนซูเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป เตรียมนำสมาร์ทวอทช์เรือธงรุ่นใหม่ล่าสุด HUAWEI WATCH GT 6 Series เข้ามาเขย่าตลาดสมาร์ทวอทช์ในประเทศไทยเร็วๆ นี้ ด้วยความโดดเด่นภายใต้แนวคิด “Ride the Wind” ที่ผสานสุนทรียะแห่งดีไซน์ระดับไฮแฟชั่น เข้ากับเทคโนโลยีตรวจวัดค่าทางสุขภาพระดับมือโปรไว้อย่างลงตัว พร้อมแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง 21 วัน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ที่กำลังมองหาทั้งดีไซน์ไอคอนนิคและประสิทธิภาพที่ก้าวล้ำ
HUAWEI WATCH GT 6 Series ออกแบบมาเพื่อเป็นเพื่อนคู่ใจในทุกกิจกรรมสปอร์ตและการผจญภัย ด้วยโหมดออกกำลังกายที่ทันสมัยมากกว่า 100 โหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสายกีฬาเอ็กซ์ตรีม พร้อมยกระดับความปลอดภัยด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยตรวจจับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน และมีระบบ GPS HUAWEI Sunflower Positioning System 2.0 ที่มาพร้อมดาวเทียม 6 ระบบ ช่วยระบุตำแหน่งได้แม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมซับซ้อน พร้อมการวิเคราะห์การวิ่งแบบเชิงลึก นอกจากนี้ยังใส่ใจสุขภาวะของผู้ใช้งานอย่างลึกซึ้งด้วย Emotional Wellbeing ที่มี TruSense ตรวจจับอารมณ์ได้แบบหลายมิติ และเทคโนโลยี TruSleep สำหรับการตรวจวัดการนอนหลับอย่างแม่นยำ พร้อมมอบประสบการณ์การใช้งานที่ยาวนานสูงสุด 21 วัน ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จบ่อยๆ และสามารถพกพาไปได้ทุกที่ทุกเวลา
เตรียมพบกับ HUAWEI WATCH GT 6 Series สมาร์ทวอทช์สายแฟชั่นผสานนวัตกรรมล้ำสมัย เพื่อให้คุณพร้อมเอาชนะทุกการผจญภัยและปลดล็อกข้อมูลสำคัญด้านสุขภาพไปอีกระดับ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Huawei Mobile TH รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อสินค้า คอมมิวนิตี้ และบริการ ง่ายๆ ในคลิกเดียว เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน My HUAWEI ใน AppGallery