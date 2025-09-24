สาวก Nokia เฮ HMD Global ต่อสิทธิ์ผลิตและจัดจำหน่ายโทรศัพท์แบรนด์ Nokia
HMD ประเทศไทย เดินเกมรุกตลาดต่อเนื่องทันทีที่ได้ต่อสิทธิ์ ใช้ชื่อ Nokia ในการผลิตและจำหน่ายโทรศัพท์ฟีเจอร์โฟนในแบรนด์โนเกียทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย ต่อไปอีกประมาณ 2–3 ปี หลังจากไลเซนส์ครบสัญญาในปี 2568 นี้ ส่งผลให้ HMD ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายในการทำตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคในทุกกลุ่มภายใต้กลยุทธ์มัลติแบรนด์ ด้วยการทำตลาดแบรนด์ “HMD” ควบคู่ “โนเกีย” ได้ต่อเนื่อง ชูความเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ยุโรปที่มีคุณภาพ ทนทาน และพรีเมียม ย้ำความแข็งแกร่งและน่าเชื่อถือของแบรนด์ในตลาด
นายภราดร รามบุตร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เอชเอ็มดี โกลบอล (HMD) เปิดเผยว่า การต่อไลเซนส์ใช้แบรนด์ Nokia ต่อในครั้งนี้ HMD Global ได้สิทธิ์ในการผลิตและจัดจำหน่ายฟีเจอร์โฟนภายใต้ชื่อโนเกีย (Nokia) ทั่วโลก ต่อจากปี 2568 ไปอีก 2 – 3 ปี โดยการขยายสัญญาครั้งนี้มีความสำคัญในหลายประเด็น ทั้งด้านความต่อเนื่องของแบรนด์โนเกียในการรักษาตำแหน่งแบรนด์ที่คนรู้จักและเชื่อถือต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้ที่ยังนิยมโทรศัพท์ฟีเจอร์โฟน ขณะที่ HMD Global เองก็ยังสามารถดำเนินงานในการวางแผนผลิตสินค้าและการตลาดได้ตามกลยุทธ์ที่วางไว้
สำหรับในประเทศไทย แบรนด์ Nokia ยังคงมีฐานผู้ใช้งานกลุ่มใหญ่ที่ต้องการมือถือใช้งานง่าย แบตเตอรี่อึด ราคาจับต้องได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มองค์กรธุรกิจที่ใช้ฟีเจอร์โฟนแทนโทรศัพท์ในสำนักงาน นอกจากนี้ มือถือฟีเจอร์โฟนยังตอบโจทย์เทรนด์ Social Detox ที่ลดการพึ่งพาสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นอีกเซ็นเมนต์ที่มีความต้องการมือถือฟีเจอร์โฟน ทั้งนี้ HMD ประเทศไทย ยังเดินหน้าจำหน่ายรุ่นยอดนิยม เช่น Nokia 105, Nokia 110 และตระกูลแกร่งกันน้ำกันกระแทก หรือ Rugged series เพื่อรองรับความต้องการใช้งานพื้นฐานที่ยังเติบโต และยังเตรียมส่งรุ่นราคาประหยัด ที่เชื่อมต่อ 4G/5G และรองรับแอปพื้นฐาน เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ที่เริ่มเปลี่ยนจากมือถือปุ่มกด
“เรายังคงใช้กลยุทธ์มัลติแบรนด์ ด้วยการทำตลาดแบรนด์ HMD ไปพร้อม ๆ กับการทำตลาดแบรนด์โนเกีย ในด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคในทุกกลุ่ม เราจึงให้ความสำคัญทั้งตลาดสมาร์ทโฟนและตลาดฟีเจอร์โฟน โดยว่างตำแหน่งของทั้ง HMD และโนเกียเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ยุโรปที่มีคุณภาพ ทนทาน และพรีเมี่ยม ซึ่งเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งและน่าเชื่อถือของแบรนด์ในตลาด” นายภราดร กล่าวและย้ำว่า “การขยายสัญญาครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของ Nokia และ HMD Global ที่จะยังคงรักษาฐานผู้ใช้กลุ่มฟีเจอร์โฟน และต่อยอดสู่การเปลี่ยนผ่านสู่สมาร์ทโฟนราคาจับต้องได้ โดยเฉพาะในตลาดที่มีศักยภาพสูงอย่างประเทศไทย”
สำหรับมือถือแบรนด์ HMD และโนเกียทุกรุ่นสามารถซื้อได้ผ่านช่องทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการ ของ HMD ประเทศไทย ทั้ง Shopee, Lazada และ Tiktok