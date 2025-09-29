SVOA ประกาศทิศทางใหม่ด้าน AI มุ่งเน้นโซลูชันที่คุ้มค่าและตอบโจทย์ธุรกิจจริง
บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) หรือ SVOA เดินหน้ากำหนดทิศทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงของธุรกิจไทยทุกระดับ โดย คุณปฐม อินทโรดม กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า เป้าหมายของ SVOA คือการทำให้ AI เป็นเทคโนโลยีที่ คุ้มค่า คุ้มราคา และเข้าถึงได้จริง ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก อาทิ Huawei, SuperMicro, Graid, Netka
SVOA พร้อมนำเสนอโซลูชันครบวงจร ตั้งแต่ SME ที่สามารถเริ่มต้นด้วย AI ราคาประหยัดจาก MSI, Gigabyte ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้พลังประมวลผลระดับสูงจาก Huawei และ SuperMicro โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ต้องการ AI อย่างเข้มข้น เช่น Healthcare และ Insurance รวมถึงการพัฒนา AI Center Solution เพื่อยกระดับการให้บริการและการตัดสินใจขององค์กรทุกระดับ
งานวิจัยล่าสุดระบุว่า ปัจจุบันมีเพียง 17.8% ขององค์กรไทย ที่นำ AI มาใช้จริง แม้ตัวเลขจะเติบโตจากปี 2023 (15.2%) แต่ยังถือว่าต่ำเมื่อเทียบกับประเทศผู้นำในอาเซียน เช่น สิงคโปร์และมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม องค์กรไทยกว่า 73% มีแผนจะลงทุนใน AI ภายในไม่กี่ปีข้างหน้า และมูลค่าตลาด AI ไทยคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยกว่า 28% ต่อปี จนแตะระดับ กว่า 114,000 ล้านบาท ภายในปี 2030
ในขณะที่งานวิจัยของ ERIA ชี้ว่า AI จะสามารถเพิ่ม GDP ของอาเซียนได้ถึง 10–18% ภายในปี 2030 ซึ่งสะท้อนว่า หากไทยสามารถเร่งยกระดับขีดความสามารถ AI จะไม่เพียงสร้างความได้เปรียบในประเทศ แต่ยังสามารถแข่งขันในภูมิภาคได้
“AI จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป SVOA ตั้งใจทำให้ทุกองค์กรไทยสามารถใช้ AI ได้จริง ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในไทยและในภูมิภาค”