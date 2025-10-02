BUZZEBEES ผงาด! ตอกย้ำผู้นำ Marketing Platform อันดับ 1 ด้วยกลยุทธ์ Full Funnel และเป้าหมาย 3.4 พันล้านในปี 2568
ท่ามกลางสมรภูมิการตลาดดิจิทัลที่ท้าทายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว BUZZEBEES ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญ ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำอันดับ 1 ด้าน Full Funnel Marketing Platform ด้วยการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ทางการตลาดที่ครบวงจร ตั้งแต่การดึงดูดลูกค้าใหม่ (Acquisition) ไปจนถึงการรักษาฐานลูกค้าเก่าอย่างยั่งยืน (Retention) ตอกย้ำวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้เล่นหลักที่ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ
ความสำเร็จของ BUZZEBEES มาจาก 3 ธุรกิจหลักที่ทำงานสอดประสานกันอย่างลงตัว ได้แก่ Buzzebees Loyalty & Engagement, Hive Commerce และ Mediabuzz ซึ่งแต่ละธุรกิจต่างเป็นผู้นำในตลาดของตัวเองและมีจุดแข็งที่โดดเด่น
แพลตฟอร์ม CRM Loyalty & Engagement ที่ทรงพลังด้วย AI
Buzzebees Loyalty & Engagement เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างแบรนด์กับลูกค้า ด้วยการเป็นผู้ให้บริการระบบ CRM และ Loyalty ที่ใหญ่ที่สุดในตลาด โดยปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจชั้นนำทั้งระดับองค์กร (Enterprise) และ SME กว่า 3,000 แพลตฟอร์ม ทั้งในไทย เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และกัมพูชา
คุณณัฐธิดา สงวนสิน กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด (BUZZEBEES) กล่าวว่า “BUZZEBEES ไม่ได้เป็นแค่บริษัทที่ให้บริการ Loyalty Platform เหมือนในอดีต แต่เราสร้างโครงสร้างพื้นฐานในโลกดิจิทัลที่ช่วยให้ทุกธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน” จุดเด่นสำคัญของแพลตฟอร์มนี้คือการก้าวสู่การเป็น AI-Powered Loyalty Platform ที่ยกระดับประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยมีฟีเจอร์เด่นที่น่าสนใจ เช่น:
– AI-Agentic Analysis: ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำ พร้อมแนะนำการดำเนินการทางการตลาดที่ต่อเนื่องและสร้างผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
– AI-Automation: ช่วยจัดกลุ่มลูกค้าได้อย่างชาญฉลาด และส่งมอบข้อเสนอแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Offer) ในช่วงเวลาที่เหมาะสม (Personalized Moment) เพื่อเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมและสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดที่ชัดเจน
– ReceiptIQ: ระบบตรวจสอบใบเสร็จอัจฉริยะที่ทันสมัย ช่วยให้นักการตลาดสามารถสร้างสรรค์แคมเปญได้ง่ายขึ้น เพียงแค่อัปโหลดใบเสร็จ และระบบหลังบ้านยังรองรับการตั้งค่าที่ซับซ้อน ครอบคลุมทุกรูปแบบการตลาด
นอกจากนี้ BUZZEBEES ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักการตลาดสามารถสร้างแคมเปญที่รวดเร็ว ยืดหยุ่น และเชื่อมต่อโลกออฟไลน์สู่โลกออนไลน์ (Offline-to-Online) ได้อย่างไร้รอยต่อ
Hive Commerce: E-Commerce Enabler ที่เติบโตเร็วที่สุดในปี 2025
สำหรับธุรกิจที่ต้องการบุกตลาดอีคอมเมิร์ซอย่างเต็มตัว Hive Commerce คือคำตอบ ด้วยการเป็น E-Commerce Enabler แบบครบวงจรที่ให้บริการตั้งแต่การตลาด การบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์, Live Commerce ไปจนถึง Fulfillment Service ครอบคลุมทั้งแพลตฟอร์ม Brand.com และ Marketplace ชั้นนำอย่าง Lazada, Shopee และ TikTok ด้วยสถานะการเป็น Certified Enabler จากทุกแพลตฟอร์ม Hive Commerce จึงได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำมากมาย อาทิ Tipco, Kate, I.P.One และไทยน้ำทิพย์ รวมถึงแบรนด์ต่าง ๆ อีกมากมาย
ในปี 2567 ที่ผ่านมา Hive Commerce ประสบความสำเร็จในการสร้าง GMV สูงสุด เติบโตขึ้นเกือบ 50% โดยเฉพาะแพลตฟอร์ม TikTok ที่ทำยอดขายเติบโตสูงสุดเป็นเท่าตัว สำหรับปี 2568 นี้ Hive Commerce ตั้งเป้าผลักดันยอดขายให้แบรนด์เติบโตสูงสุดถึง 10 เท่า และตั้งเป้าสู่การเป็น E-Commerce Enabler อันดับ 1 ของประเทศไทย
Mediabuzz: ก้าวใหม่ของ Digital Marketing ที่ขับเคลื่อนด้วย Influencer และ Affiliate
อีกหนึ่งจิ๊กซอว์สำคัญที่เสริม Ecosystem ให้แข็งแกร่งคือ Mediabuzz หน่วยธุรกิจด้าน Digital Marketing ที่สร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์การตลาดที่แตกต่างจากเอเจนซี่ทั่วไป โดยมุ่งเน้นการสร้าง Conversion ที่แท้จริงผ่าน KOL และ Influencer ที่วัดผลได้ โดยมีหลากหลายรูปแบบให้เลือก และจ่ายเงินเมื่อมียอดขาย
เพื่อเสริมความแข็งแกร่งอย่างรวดเร็ว BUZZEBEES ได้เข้าซื้อกิจการ Insightout ซึ่งเป็นเอเจนซี่ที่เชี่ยวชาญด้านครีเอทีฟและ Digital Marketing รวมถึงเข้าซื้อกิจการ ‘ติดโปร’ ผู้บริหารเพจด้าน Affiliate อันดับต้น ๆ ของประเทศ ซึ่งส่งผลให้ Mediabuzz ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดในปี 2025 ด้วยการคว้ารางวัลระดับภูมิภาคมากมาย เช่น Shopee Best Performance และ Lazada SEA Awards 2025 ในสาขา Thailand Affiliate of the Year
นอกจากนี้ Mediabuzz ยังมุ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดตัว “CREATE” แพลตฟอร์ม Affiliate Marketing ที่รวบรวม Creator ทั่วประเทศ และมีระบบการจ่ายงาน Affiliate ให้ Creator โดยใช้ Data & AI เพื่อสร้างโอกาสในการทำรายได้แม้สำหรับ Creator รายเล็ก โดยขับเคลื่อนด้วย 3 แนวคิดหลัก:
1. เปิดโอกาสให้ Creator ทุกระดับ เข้าถึงงานและสร้างรายได้
2. สนับสนุน Creator ในการสร้างยอดขาย ผ่าน Affiliate Engine
3. ใช้ AI-Match เพื่อจับคู่ Creator กับงานที่เหมาะสมที่สุด
เพียง 1 เดือนหลังการเปิดตัว CREATE สามารถสร้าง GMV ได้เกือบ 100 ล้านบาท ผ่านเครือข่าย Creator กว่า 300 คน และมุ่งสู่การเป็นแพลตฟอร์ม Creator & Affiliate อันดับ 1 ของประเทศไทย
ก้าวสู่ระดับสากล: เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของ BUZZEBEES
นอกจากการเติบโตในประเทศแล้ว BUZZEBEES ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันให้บริการใน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และกัมพูชา โดยในปัจจุบัน BUZZEBEES มีแพลตฟอร์มพันธมิตรกว่า 3,000 แพลตฟอร์ม และมีผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มกว่า 200 ล้านบัญชี
คุณไมเคิล เชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BUZZEBEES กล่าวว่า “วิสัยทัศน์ของ Buzzebees ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทคือ ‘Connecting the World’ เราต้องการเชื่อมโยงธุรกิจทุกขนาดให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนยั่งยืน และตั้งเป้าหมายที่จะสร้าง Ecosystem ทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในปีนี้ เราเติบโตอย่างมากจาก 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ Buzzebees Loyalty & Engagement, Hive Commerce และ Mediabuzz เราได้สร้าง Ecosystem ทางการตลาดที่ครบวงจร ครอบคลุมทุก Funnel ตั้งแต่การดึงดูดลูกค้า การสร้างประสบการณ์การซื้อ ไปจนถึงการรักษาลูกค้าในระยะยาว เพื่อเป็นผู้นำ Marketing Platform อันดับ 1 ของประเทศไทยและภูมิภาค และยกระดับมาตรฐานการตลาดดิจิทัลของไทยสู่เวทีโลก”
สำหรับเป้าหมายในปี 2568 นี้ BUZZEBEES ได้ตั้งเป้ารายได้รวมเติบโตถึง 3.4 พันล้านบาท เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและธุรกิจระดับโลก และมีแผนในการร่วมพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำในต่างประเทศอีกด้วย