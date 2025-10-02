Logitech G PLAY 2025 ประสบการณ์เกมมิ่งครบวงจร พร้อมผลิตภัณฑ์ล่าสุด

Logitech G แบรนด์ผู้นำด้านอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ระดับโลก เปิดตัวงาน Logitech G PLAY 2025 สุดยิ่งใหญ่พร้อมกันทั่วโลก ณ Hard Rock Cafe Bangkok 18 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอประสบการณ์เกมมิ่งครบวงจร พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุดหลากหลายไลน์ ที่ผสานดีไซน์ ประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีล้ำสมัย มาตอบโจทย์เกมเมอร์ทั้งสายแข่งขันและผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกมทั่วโลก
Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c LIGHTSPEED Gaming Mouse
เมาส์ไร้สายรุ่นใหม่ที่มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบาเพียง 51 กรัม แต่ยังคงประสิทธิภาพระดับสูงด้วยเซ็นเซอร์ HERO 2 ความละเอียดสูงสุด 44,000 DPI และความเร็ว 888 IPS พร้อมสวิตช์ LIGHTFORCE Hybrid Switches ที่ตอบสนองรวดเร็วและคมชัด รองรับอัตรารีพอร์ตสูงถึง 8kHz และการชาร์จไร้สายผ่านระบบ POWERPLAY ใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานถึง 95 ชั่วโมง
Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2SE LIGHTSPEED Gaming Mouse
มาพร้อมดีไซน์เรียบหรู น้ำหนักเพียง 60 กรัม ทำให้ควบคุมการเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวและแม่นยำ ด้วยเซ็นเซอร์ HERO 2 ความละเอียดสูงสุด 44,000 DPI และความเร็ว 888 IPS พร้อมสวิตช์ LIGHTFORCE Hybrid Switches เหมาะสำหรับเกมที่ต้องการความเร็วสูง รองรับการปรับแต่งเต็มรูปแบบผ่านซอฟต์แวร์ Logitech G HUB ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่า DPI, Report Rate หรือการปรับแต่งปุ่มฟังก์ชัน นอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานร่วมกับ Windows 10 หรือใหม่กว่า ผ่านพอร์ต USB
Logitech G515 RAPID TKL Low-Profile Analog Gaming Keyboard
คีย์บอร์ดขนาด Tenkeyless Low-Profile เพียง 22 มม. มาพร้อมสวิตช์แม่เหล็ก Analog Magnetic Switches ที่รองรับฟีเจอร์ล้ำสมัยอย่าง Rapid Trigger, Multipoint Action และ Key Priority ผู้ใช้สามารถปรับแต่งระยะการกดได้ตั้งแต่ 0.1 มม. – 2.5 มม. เพื่อความแม่นยำสูงสุด คีย์แคปแบบ PBT Double-Shot ทนทาน โครงสร้างโลหะ พร้อมการซับเสียงเพื่อการพิมพ์ที่มั่นคง และรองรับไฟ LIGHTSYNC RGB รวมถึงการปรับแต่งผ่านซอฟต์แวร์ G HUB
Logitech G321 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset
หูฟังไร้สายที่ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมต่อเนื่อง น้ำหนักเบาเพียง 210 กรัม ให้ความสบายด้วย Memory Foam Ear Cups และแถบคาดศีรษะบุหนานุ่มหุ้มผ้าทอแบบยืดหยุ่น ใช้เทคโนโลยี LIGHTSPEED Wireless มอบประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานกว่า 20 ชั่วโมง
มาพร้อมไมโครโฟน Flip-to-Mute Boom Mic ความถี่ 16 kHz ให้เสียงคมชัด ปิดเสียงง่ายเพียงพลิกขึ้น และรองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth 5.2 สำหรับ Discord, เกมมือถือ หรือฟังเพลง ไดรเวอร์เสียงขนาด 40 มม. ถ่ายทอดทุกจังหวะเสียงได้อย่างทรงพลัง
R50 & RS PEDALS
จากสนามแข่งสู่เกมมิ่งเกียร์ ความแม่นยำของ Direct Drive ความสมจริงของ TRUEFORCE และการผสาน DNA จากสนามแข่งของ McLaren รองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ G Series เดิมได้ต่อเนื่อง พร้อมเปิดโอกาสให้อัปเกรดเป็นอุปกรณ์เสริมใน Racing Series
อีกหนึ่งไฮไลท์ที่สร้างความฮือฮาคือการเปิดตัว PRO X2 SUPERSTRIKE เมาส์ไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุด ที่ไม่ได้เป็นเพียงการอัปเกรดจากรุ่นก่อนหน้า แต่ยังมาพร้อมนวัตกรรมสำคัญที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับการเล่นเกมแข่งขันโดยเฉพาะ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกใส่เข้ามา
-Hall Effect Switch + Rapid Trigger ที่ช่วยให้คลิกและการเคลื่อนไหวแม่นยำแบบสุด ๆ
-Haptic Feedback ระบบสั่นตอบสนองที่ทำให้ทุกจังหวะในเกมรู้สึก “จริง” มากกว่าเดิม
เรียกได้ว่านี่คืออีกหนึ่งเมาส์ที่ออกแบบมาเพื่อ eSports ระดับโปร โดยเฉพาะ ใครที่อยากอัปเกรดอุปกรณ์เกมมิ่งบอกเลยว่าต้องรอติดตาม
งาน Logitech G PLAY 2025 ที่จัดขึ้น ณ Hard Rock Cafe Bangkok ครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด แต่ยังเป็นการตอกย้ำพันธกิจของ Logitech G ในการสร้าง ประสบการณ์เกมมิ่งครบวงจร ที่ผสานฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแรงบันดาลใจเพื่อเชื่อมโยงผู้เล่นทั่วโลก