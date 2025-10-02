เปิดตัว HUAWEI WATCH GT 6 ซีรีส์ ดึง ‘ใบเฟิร์น’ ถ่ายทอดภาพลักษณ์สมาร์ทวอทช์สายแฟชันเหนือระดับ

เปิดตัว HUAWEI WATCH GT 6 ซีรีส์ ดึง ‘ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก’ ถ่ายทอดภาพลักษณ์สมาร์ทวอทช์สายแฟชันเหนือระดับ
กรุงเทพฯ 2 ตุลาคม 2568 – หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) ประกาศเปิดตัว HUAWEI WATCH GT 6 Series สมาร์ทวอทช์แฟชันรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Ride the Wind” ที่ผสานดีไซน์ล้ำสมัยเข้ากับสมรรถนะขั้นสูงอย่างลงตัว พร้อมไฮไลท์พิเศษเปิดตัว “ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์” ซูเปอร์สตาร์แถวหน้าของเมืองไทย มาร่วมสะท้อนภาพลักษณ์ของสมาร์ทวอทช์แห่งอนาคตที่หรูหราเปี่ยมสไตล์ พร้อมฟีเจอร์ก้าวล้ำเพื่อสายสปอร์ตและแอดเวนเจอร์ โดยเฉพาะกีฬาสายเอ็กซ์ตรีมทั้งวิ่ง ปั่นจักรยาน กอล์ฟและดำนํ้า ด้วยโหมดออกกำลังกายมากกว่า 100 โหมด อีกทั้งยังปลดล็อคข้อมูลสำคัญด้านสุขภาพไปอีกระดับ และเทคโนโลยี TruSleep, Health Insight และ Emotional Wellbeing พร้อมแบตเตอรี่ยาวนาน 21 วัน และรองรับการใช้งานคู่กับสมาร์ทโฟนทั้ง iOS และ Android ผ่านแอปพลิเคชัน HUAWEI Health วางจำหน่ายแล้วในราคาเริ่มต้น 6,990 บาท พร้อมของสมนาคุณรวมมูลค่าสูงสุด 8,146 บาท เมื่อซื้อระหว่าง 2 ตุลาคม 2568 – 2 พฤศจิกายน 2568 ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจ จากการจัดแสดงนวัตกรรมที่นำเสนอความโดดเด่นของ HUAWEI WATCH GT 6 Series ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็น “แฟชันสเตทเมนต์” และ “ผู้ช่วยดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิต” ได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมอีกหนึ่งไฮไลท์คือการเปิดตัว “ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก” ในฐานะตัวแทนของ HUAWEI WATCH GT 6 Series สะท้อนถึงวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของหัวเว่ยในการขับเคลื่อน Fashion Forward ของสมาร์ทวอทช์แห่งอนาคต ด้วยภาพลักษณ์ผู้นำเทรนด์และสไตล์อันโดดเด่นของใบเฟิร์น จึงเป็นตัวแทนที่สะท้อนแนวคิดนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมด้วยพลัง กล้าท้าทายขีดจำกัด และใส่ใจในทุกมิติของชีวิตอย่างมีสไตล์และสุขภาพดีในแบบฉบับของตนเอง โดยใบเฟิร์น ได้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับ HUAWEI WATCH GT 6 Series ที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัว ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มองหาอุปกรณ์สวมใส่ซึ่งมีมากกว่าฟังก์ชันพื้นฐานด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย แต่ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ยกระดับสไตล์และบุคลิกภาพของผู้ใช้งานได้อย่างไร้รอยต่อ
เทคโนโลยีที่ผสานไฮแฟชัน สู่สุนทรียะบนข้อมือ
HUAWEI WATCH GT 6 Series ยังคงสะท้อนแนวคิด Fashion Forward ที่ผสาน 3 สิ่งคือ Design Forward, Health Forward และ Sports Forward โดยมาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ยกระดับขอบจอให้กว้างขึ้น สะท้อนความโฉบเฉี่ยวและพรีเมียม ด้วยแนวคิด “Boundless Geometric Aesthetic” และขอบหน้าปัดแบบยกสูงที่ปรับตำแหน่งตัวเลขไปด้านข้าง ทำให้หน้าจอมีอัตราส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่องที่สูงขึ้น มอบมุมมองที่กว้างขวางและดื่มด่ำยิ่งขึ้น
HUAWEI WATCH GT 6 Pro (46 มม.) มาพร้อมดีไซน์พรีเมียม ตัวเรือนไทเทเนียมอัลลอยเกรดการบิน เคลือบสารกันรอยขีดข่วนและทนทานต่อการกัดกร่อนจากเหงื่อและน้ำทะเล กระจก Sapphire Glass ทนทานต่อรอยขีดข่วน และฝาหลังเซรามิกนาโนคริสตัล หน้าจอ AMOLED ขนาด 1.47 นิ้ว ขอบบางคมชัด มีให้เลือก 3 สไตล์ ได้แก่ สายไทเทเนียม, สายผ้าคอมโพสิตสีน้ำตาล และสายฟลูออโรอีลาสโตเมอร์สีดำ
HUAWEI WATCH GT 6 (46 มม.) โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่แข็งแรงและเป็นผู้ใหญ่ หน้าจอ AMOLED ขนาด 1.47 นิ้ว พร้อมขอบหน้าปัดแบบยกสูงและกรอบกลางทรงแปดเหลี่ยม มีให้เลือกทั้งสายผ้าคอมโพสิตสีเขียว และสายหนังวีแกนคอมโพสิตสีเทา
HUAWEI WATCH GT 6 (41 มม.) นำเสนอความสง่างามที่คล่องตัวและกะทัดรัด หน้าจอ AMOLED ขนาด 1.32 นิ้ว พร้อมขอบหน้าปัดตัวเลขโรมันสุดหรู และเป็นรุ่นแรกที่มาพร้อมสลักยึดสายแบบหมุนได้ ที่โค้งรับกับข้อมือเล็กได้อย่างพอดี มีให้เลือกทั้งสายหนังวีแกนคอมโพสิตสีขาว, สายฟลูออโรอีลาสโตเมอร์สีม่วง และสายโลหะ Milanese Gold
ทุกรุ่นมาพร้อมหน้าจอที่สว่างขึ้นด้วยความสว่างสูงสุดถึง 3000 nits ทำให้มองเห็นข้อมูลได้ชัดเจนแม้ภายใต้แสงแดดจ้า และระบบ EasyFit 3.0 ช่วยให้เปลี่ยนสายได้อย่างง่ายดาย เพียงกดปุ่มเดียวก็สามารถปรับเปลี่ยนสไตล์ได้ตามต้องการ
ฟีเจอร์สุดล้ำเพื่อการออกกำลังกายระดับโปร
HUAWEI WATCH GT 6 Series อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีเพื่อการออกกำลังกายระดับมืออาชีพ ด้วยโหมดออกกำลังกายขั้นสูงกว่า 100 รูปแบบ ครอบคลุมตั้งแต่การวิ่ง ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ สกี กอล์ฟ ไปจนถึงการออกกำลังกายในร่ม พร้อมโค้ช AI ส่วนตัวที่ช่วยวิเคราะห์และแนะนำโปรแกรมเฉพาะบุคคล นอกจากนี้ ระบบ HUAWEI Sunflower Positioning System 2.0 ยังยกระดับความแม่นยำในการระบุตำแหน่งจาก 10 เมตร เป็น 8 เมตร ด้วยการรองรับดาวเทียม 6 ระบบ ทำให้ทุกการผจญภัยเป็นไปอย่างมั่นใจและปลอดภัยแม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย อีกทั้งยังมอบประสบการณ์การปั่นจักรยานที่เหนือกว่า ด้วยการเป็นสมาร์ทวอทช์เรือนแรกของวงการที่รองรับ Cycling Virtual Power ซึ่งคำนวณกำลังเสมือนจริงด้วยความแม่นยำเทียบเท่ามิเตอร์วัดกำลังระดับโปร โดย HUAWEI WATCH GT 6 Pro ยังมีโหมด Advanced Outdoor Sports สำหรับนักวิ่งเทรล นักสกี และนักกอล์ฟ ที่จะได้รับประสบการณ์ที่เหนือกว่า ด้วยการติดตามตำแหน่งที่แม่นยำ แผนที่สนามกอล์ฟแบบซูมคมชัด การวิเคราะห์ข้อมูลการวิ่งเทรลอย่างละเอียด และข้อมูลการเล่นสกีที่แม่นยำยิ่งขึ้น
ผู้ช่วยดูแลสุขภาพแบบครบวงจร
ในด้านการดูแลสุขภาพ HUAWEI WATCH GT 6 Series พร้อมดูแลสุขภาวะของคุณอย่างรอบด้าน ทั้งระบบ TruSense ใหม่ล่าสุด ที่ยกระดับการตรวจวัดสุขภาพให้แม่นยำและครอบคลุมยิ่งขึ้น รวมถึงการติดตามคุณภาพการนอนหลับเชิงลึกด้วย TruSleep การให้ข้อมูลเชิงลึกด้านสุขภาพแบบองค์รวมผ่าน Health Insight และระบบจัดการสุขภาพทางอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นด้วย Emotional Wellbeing แบบใหม่ วิเคราะห์ 12 สภาพอารมณ์ ซึ่งช่วยตรวจจับและประเมินความเครียดและอารมณ์แบบเรียลไทม์ พร้อมให้คำแนะนำในการผ่อนคลายและจัดการกับความรู้สึก ช่วยเสริมการดูแลสมดุลทางอารมณ์และจิตใจได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกวัน
แบตเตอรี่ทรงพลัง ยาวนานสูงสุด 21 วัน
หัวเว่ยพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบ High-silicon stacked ที่เพิ่มความหนาแน่นของแบตเตอรี่ได้ถึง 37% และเพิ่มความจุได้ถึง 65% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า ทำให้ HUAWEI WATCH GT 6 Series สามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานสูงสุด 21 วัน ในโหมดใช้งานทั่วไป (สำหรับรุ่น 46 มม.) และ 14 วัน (สำหรับรุ่น 41 มม.) ลดปัญหาการชาร์จบ่อย มอบอิสระในการใช้งานได้เต็มที่ตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเดินทาง หรือการผจญภัยระยะยาว
HUAWEI WATCH GT 6 Series วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศไทย โดย HUAWEI WATCH GT 6 Pro (46 มม.) ราคาเริ่มต้น 10,490 บาท มีให้เลือกทั้งสีดำ สีน้ำตาล และสีไทเทเนียม ส่วน HUAWEI WATCH GT 6 (46 มม.) ราคาเริ่มต้น 6,990 บาท มาพร้อมสีเขียว และสีดำ และ HUAWEI WATCH GT 6 (41 มม.) ราคาเริ่มต้น 6,990 บาท มีให้เลือกในสีม่วง สีขาวสายหนัง และสีทอง Milanese Gold พิเศษ! เมื่อซื้อระหว่าง 2 ตุลาคม 2568 – 2 พฤศจิกายน 2568 รับของสมนาคุณมูลค่ารวมสูงสุด 8,146 บาท[1] อาทิ HUAWEI FreeBuds 6i (สีขาว) มูลค่า 4,299 บาท, HUAWEI Health+ Membership 3 เดือน มูลค่า 357 บาท และฟีเจอร์กอล์ฟระดับพรีเมียม มูลค่า 3,490 บาท[2] พร้อมประกันภัย ALive Powered by AIA คุ้มครองชีวิตจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ 1 ปี สูงสุด 200,000 บาท
สามารถสั่งซื้อได้แล้วที่ HUAWEI Experience Store และร้านค้าที่ร่วมรายการทั้งออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึง HUAWEI Store และร้านค้าอย่างเป็นทางการของหัวเว่ยบนแพลตฟอร์ม Lazada, Shopee และ TikTok Shop ติดตามรายละเอียดโปรโมชันอื่นๆ ได้ทาง Facebook Huawei Mobile TH รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ง่าย ๆ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน My HUAWEI บน AppGallery