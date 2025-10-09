OpenAI ประกาศเปิดตัว ChatGPT Go อย่างเป็นทางการในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 OpenAI ประกาศเปิดตัว ChatGPT Go แผนแพ็กเกจสมาชิกตัวใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้ในประเทศไทยสามารถเข้าถึงความสามารถขั้นสูงของ ChatGPT ได้ง่ายขึ้น ในราคาที่เข้าถึงได้มากกว่าเดิม
การเปิดตัว ChatGPT Go เกิดขึ้นภายหลังการมาเยือนประเทศไทยของคุณเจสัน ควอน (Jason Kwon) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของ OpenAI เมื่อเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเขาได้กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่ ChatGPT เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในช่วงปีที่ผ่านมา จำนวนผู้ใช้งาน ChatGPT รายสัปดาห์มีเพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่า สะท้อนถึงความสนใจของคนไทยในการนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวัน และด้วยกระแสการใช้ AI ที่ขยายตัวต่อเนื่อง แผน ChatGPT Go จึงสร้างขึ้นเพื่อเข้ามาช่วยให้ผู้ใช้สัมผัสประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ AI ขั้นสูงได้อย่างสะดวกและเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น
ChatGPT Go มีราคาเพียง 259 บาทต่อเดือน* มาพร้อมกับฟีเจอร์ยอดนิยมของ ChatGPT ให้ผู้ใช้ในไทย ทั้งขีดจำกัด (Limit) การส่งข้อความที่เพิ่มขึ้น การสร้างภาพ การอัปโหลดไฟล์ และหน่วยความจำ ที่ทั้งหมดจะขับเคลื่อนด้วย GPT-5 ซึ่งเป็นโมเดลที่ล้ำสมัยที่สุดของ OpenAI
สิ่งที่ผู้ใช้จะได้รับจาก ChatGPT Go
เมื่อเทียบกับแผนใช้งานฟรี แผน ChatGPT Go มาพร้อมกับฟีเจอร์ไฮไลท์ดังนี้
- ขีดจำกัด (Limits) การส่งข้อความที่เพิ่มขึ้นถึง 10 เท่าด้วย GPT-5
- สร้างภาพ (Image Generation) ได้มากกว่าเดิม 10 เท่าต่อวัน
- อัปโหลดไฟล์หรือรูปภาพได้มากกว่าเดิม 10 เท่าต่อวัน
- หน่วยความจำที่ยาวนานขึ้น 2 เท่า เพื่อการตอบกลับที่เป็นส่วนตัวและตรงใจยิ่งขึ้น
การอัพเกรดเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้งาน ChatGPT สำหรับชีวิตประจำวันสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแปลภาษา การเรียน การสอน ไปจนถึงการเขียน การให้คำแนะนำด้านการดูแลตนเอง หรือคำแนะนำแบบ “How to”
ChatGPT Go เป็นหนึ่งในตัวเลือกแผนสมาชิก (Subscription) พร้อมตัวเลือกอื่น ๆ ดังนี้:
รุ่น Go: สำหรับผู้ใช้งานในชีวิตประจำวัน (Everyday User) ที่ต้องการเข้าถึงฟีเจอร์มากขึ้นในราคาย่อมเยา
รุ่น Plus: ประสิทธิภาพระดับพรีเมียม พร้อมการตอบสนองรวดเร็วและสิทธิ์การเข้าถึงแบบ Priority Access (ราคา 699 บาทต่อเดือน)
รุ่น Pro: เครื่องมือระดับมืออาชีพ พร้อมการสเกลและตัวเลือกปรับแต่งแบบไม่จำกัด (ราคา 6,999 บาทต่อเดือน)
การเปิดตัวครั้งนี้ต่อยอดจากความเป็นที่นิยมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาค นับตั้งแต่การเปิดตัว ChatGPT Go ในอินเดีย จำนวนผู้สมัครสมาชิกแบบชำระเงินมีเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าในเดือนเดียว และยังได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้งานอีกด้วย
“ผู้คนหลายล้านคนทั่วประเทศไทยกำลังหันมาใช้ ChatGPT เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน” คุณนิค เทอเล่ย์ (Nick Turley) รองประธานและหัวหน้าบริษัท ChatGPT กล่าว “ด้วย ChatGPT Go เราต้องการทำให้เทคโนโลยี AI ขั้นสูงสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ในราคาที่คุ้มค่า เพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากมัน”
ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 16 ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่เปิดตัว ChatGPT Go ในวันนี้
วิธีสมัครใช้งาน:
- ไปที่ chat.openai.com หรือดาวน์โหลดแอปมือถือ ChatGPT
- สร้างบัญชี
- เลือก ChatGPT Go เป็นแผนของคุณ
- ชำระเงินง่าย ๆ ผ่านในแอป (Play / App Store) หรือผ่านเว็บ (บัตรเครดิต)
- หากมีบัญชีฟรีอยู่แล้ว อัปเกรดเป็น Go ได้จากแอปมือถือหรือเว็บไซต์