ไอที

OpenAI ประกาศเปิดตัว ChatGPT Go อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

OpenAI ประกาศเปิดตัว ChatGPT Go อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568   OpenAI ประกาศเปิดตัว ChatGPT Go แผนแพ็กเกจสมาชิกตัวใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้ในประเทศไทยสามารถเข้าถึงความสามารถขั้นสูงของ ChatGPT ได้ง่ายขึ้น ในราคาที่เข้าถึงได้มากกว่าเดิม

การเปิดตัว ChatGPT Go เกิดขึ้นภายหลังการมาเยือนประเทศไทยของคุณเจสัน ควอน (Jason Kwon) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของ OpenAI เมื่อเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเขาได้กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่ ChatGPT เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในช่วงปีที่ผ่านมา จำนวนผู้ใช้งาน ChatGPT รายสัปดาห์มีเพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่า สะท้อนถึงความสนใจของคนไทยในการนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวัน และด้วยกระแสการใช้ AI ที่ขยายตัวต่อเนื่อง แผน ChatGPT Go จึงสร้างขึ้นเพื่อเข้ามาช่วยให้ผู้ใช้สัมผัสประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ AI ขั้นสูงได้อย่างสะดวกและเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น

ChatGPT Go มีราคาเพียง 259 บาทต่อเดือน* มาพร้อมกับฟีเจอร์ยอดนิยมของ ChatGPT ให้ผู้ใช้ในไทย ทั้งขีดจำกัด (Limit) การส่งข้อความที่เพิ่มขึ้น การสร้างภาพ การอัปโหลดไฟล์ และหน่วยความจำ ที่ทั้งหมดจะขับเคลื่อนด้วย GPT-5 ซึ่งเป็นโมเดลที่ล้ำสมัยที่สุดของ OpenAI

สิ่งที่ผู้ใช้จะได้รับจาก ChatGPT Go

ADVERTISMENT

เมื่อเทียบกับแผนใช้งานฟรี แผน ChatGPT Go มาพร้อมกับฟีเจอร์ไฮไลท์ดังนี้

  • ขีดจำกัด (Limits) การส่งข้อความที่เพิ่มขึ้นถึง 10 เท่าด้วย GPT-5
  • สร้างภาพ (Image Generation) ได้มากกว่าเดิม 10 เท่าต่อวัน
  • อัปโหลดไฟล์หรือรูปภาพได้มากกว่าเดิม 10 เท่าต่อวัน
  • หน่วยความจำที่ยาวนานขึ้น 2 เท่า เพื่อการตอบกลับที่เป็นส่วนตัวและตรงใจยิ่งขึ้น

การอัพเกรดเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้งาน ChatGPT สำหรับชีวิตประจำวันสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแปลภาษา การเรียน การสอน ไปจนถึงการเขียน การให้คำแนะนำด้านการดูแลตนเอง หรือคำแนะนำแบบ “How to”

ChatGPT Go เป็นหนึ่งในตัวเลือกแผนสมาชิก (Subscription) พร้อมตัวเลือกอื่น ๆ ดังนี้:

รุ่น Go: สำหรับผู้ใช้งานในชีวิตประจำวัน (Everyday User) ที่ต้องการเข้าถึงฟีเจอร์มากขึ้นในราคาย่อมเยา
รุ่น Plus: ประสิทธิภาพระดับพรีเมียม พร้อมการตอบสนองรวดเร็วและสิทธิ์การเข้าถึงแบบ Priority Access (ราคา 699 บาทต่อเดือน)
รุ่น Pro: เครื่องมือระดับมืออาชีพ พร้อมการสเกลและตัวเลือกปรับแต่งแบบไม่จำกัด (ราคา 6,999 บาทต่อเดือน)

การเปิดตัวครั้งนี้ต่อยอดจากความเป็นที่นิยมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาค นับตั้งแต่การเปิดตัว ChatGPT Go ในอินเดีย จำนวนผู้สมัครสมาชิกแบบชำระเงินมีเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าในเดือนเดียว และยังได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้งานอีกด้วย

“ผู้คนหลายล้านคนทั่วประเทศไทยกำลังหันมาใช้ ChatGPT เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน” คุณนิค เทอเล่ย์ (Nick Turley) รองประธานและหัวหน้าบริษัท ChatGPT กล่าว “ด้วย ChatGPT Go เราต้องการทำให้เทคโนโลยี AI ขั้นสูงสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ในราคาที่คุ้มค่า เพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากมัน”

นิค เทอเล่ย์ (Nick Turley) รองประธานและหัวหน้าบริษัท ChatGPT

ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 16 ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่เปิดตัว ChatGPT Go ในวันนี้

วิธีสมัครใช้งาน:

  1. ไปที่ chat.openai.com หรือดาวน์โหลดแอปมือถือ ChatGPT
  2. สร้างบัญชี
  3. เลือก ChatGPT Go เป็นแผนของคุณ
  4. ชำระเงินง่าย ๆ ผ่านในแอป (Play / App Store) หรือผ่านเว็บ (บัตรเครดิต)
  5. หากมีบัญชีฟรีอยู่แล้ว อัปเกรดเป็น Go ได้จากแอปมือถือหรือเว็บไซต์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง