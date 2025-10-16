PISEN บุกตลาดไทยเต็มสูบ! เปิดแฟล็กชิปสโตร์กลางเซ็นทรัลเวิลด์ ชูดูแลอุปกรณ์ 3C ครบวงจร
PISEN แบรนด์เทคโนโลยีชั้นนำจากประเทศจีน ที่สร้างชื่อจากนวัตกรรมด้านแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมมือถือ โดยล่าสุด PISEN Tech Thailand ผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการในไทย จัดงาน GRAND OPENING OF PISEN LAB FLAGSHIP STORE เปิดตัวแฟล็กชิป สโตร์ ที่เป็นมากกว่าศูนย์บริการแห่งแรกในไทย ด้วยบริการแบบครบวงจรใจกลางกรุง ที่ ช็อป PISEN LAB ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อส่งต่อเทคโนโลยีอันล้ำสมัยและบริการคุณภาพระดับสากล พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการสยายปีกครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ขยายตลาด หากแต่เป็นการสะท้อนวิสัยทัศน์ระยะยาวที่มองเห็นศักยภาพทางเศรษฐกิจของภูมิภาค และพฤติกรรมผู้บริโภคไทยที่เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
น.ส.เซียง เจ่า (Miss Xiang Zhao) CEO of Pisen Tech Thailand กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของแบรนด์และเหตุผลที่ต้องการปักหมุดในประเทศไทยนั้น ต้องย้อนกลับไปเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว PISEN เริ่มต้นจากธุรกิจแบตเตอรี่กล้องและแบตเตอรี่โทรศัพท์แบบถอดได้ ในเวลานั้นตลาดมีตัวเลือกจำกัดและคุณภาพยังไม่ได้มาตรฐาน แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดยังเป็นที่นิยม ขณะที่แบตเตอรี่ลิเทียมเริ่มเข้าสู่เชิงพาณิชย์มากขึ้น จากนั้นเราย้ายสายการผลิตจากญี่ปุ่นมายังประเทศจีน แต่ก็ยังคงมีปัญหาเรื่องความปลอดภัย เราจึงมีความตั้งใจที่จะสร้างแบตเตอรี่คุณภาพสูง ปลอดภัย และราคาจับต้องได้ ซึ่งกลายมาเป็นรากฐานการผลิตของเราจนถึงทุกวันนี้
อีกทั้งเรายังเป็นผู้ผลิตรายแรกที่ใช้เซลล์แบตเตอรี่ของ BYD (BYD Battery’s Cell) อีกด้วย ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่า เราอยู่คู่กับผู้บริโภคในทุกช่วงเวลา และพัฒนาสินค้าเพื่อให้เชื่อมโยง ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้คนจนถึงทุกวันนี้ สำหรับตลาดเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทยเรามองเห็นศักยภาพการเติบโตและโอกาสมากมายที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยได้เป็นอย่างดี
“การเปิดแฟล็กชิปสโตร์ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นเชิงกลยุทธ์ของเราที่มีต่อตลาดประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตเร็วที่สุดในโลก ดังนั้น เราจึงเล็งเห็นว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและโลจิสติกส์ของอาเซียน และเซ็นทรัลเวิลด์ คือแลนด์มาร์กที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสร้างแบรนด์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย” นางสาวเซียง เจ่า กล่าวเสริม
นอกจากนี้ CEO ยังกล่าวเน้นย้ำถึงความแตกต่างที่ทำให้ PISEN แข็งแกร่งกว่าคู่แข่งรายอื่นในตลาดว่า เราเป็นบริษัทที่มี Vertical Integration หรือการบูรณาการธุรกิจแบบครบวงจร ตั้งแต่โรงงานผลิตไปจนถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาทำให้เราสามารถควบคุมคุณภาพ ต้นทุน และสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากอุปกรณ์เสริมมือถือแล้ว เรายังมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ชิ้นส่วนสมาร์ตโฟน อุตสาหกรรมพลังงานและพลังงานใหม่ รวมถึงโซลูชั่นด้านไฟฟ้าอุตสาหกรรม และสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า สิ่งที่ PISEN ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือความปลอดภัย เนื่องจากเรามีการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เข้มงวดกว่ามาตรฐานทั่วไป โดยเฉพาะแบตเตอรี่ที่เราคัดสรรเซลล์คุณภาพสูงจากซัปพลายเออร์ที่ได้รับการรับรอง และใช้ระบบ BMS อัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นเอง
โดยแฟล็กชิปสโตร์ PISEN LAB แห่งนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นพื้นที่ที่ลูกค้าสามารถเข้ามาสัมผัสและเชื่อมโยงกับ แบรนด์ได้อย่างแท้จริง เรามุ่งมั่นสร้างคอมมูนิตี้ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าทุกคนได้ร่วมแบ่งปันความคิดเห็นและเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตไปพร้อมกับแบรนด์ ภายใต้แนวคิด PISEN TrueCare Solution – Real Care. Real Trust. ที่เน้นย้ำถึงบริการที่เหนือกว่าการซ่อม และดูแลอุปกรณ์ 3C (Computer, Communication, Consumer Electronics) อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นอะไหล่แท้จาก PISEN และระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ เราดูแลด้วยความจริงใจและมาตรฐานที่วางใจได้แบบครบวงจรลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดเสมอ Pisen ให้ความสำคัญกับการบริการหลังการขายแบบครบวงจร เพื่อสร้างความมั่นใจและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
นอกจากนี้ ภายในร้านยังมีโซนทดสอบสินค้าแบบ Interactive และ Maker Space ที่นำเสนองานดีไซน์และกิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงลูกค้ากับทีมงาน Pisen อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังมีสินค้า Lifestyle Gadget ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ เกมเมอร์ หรือสายไลฟ์สด เช่น เพาเวอร์ แบงก์ขนาดกะทัดรัด แท่นชาร์จ GaN และเทคโนโลยีชาร์จไร้สาย SleekVolt เป็นต้น
น.ส.เซียง เจ่า กล่าวในตอนท้ายว่า เราไม่ได้มาที่นี่เพื่อขายสินค้าอย่างเดียว แต่เราตั้งใจที่จะเป็น ”เพื่อนคู่ใจที่เชื่อถือได้“ ในทุกๆ วัน PISEN LAB แห่งนี้จึงเป็นเหมือนบ้านที่ทุกคนจะได้สัมผัสเทคโนโลยีคุณภาพที่มาพร้อมกับความปลอดภัย นวัตกรรม และความใส่ใจที่สำคัญที่สุด ในโอกาสนี้ PISEN ขอขอบคุณลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย คู่ค้าปลีก และพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนและร่วมเดินทางกับเรา ทำให้ PISEN เติบโตในประเทศไทยได้อย่างงดงามในฐานะผู้บริหาร ขอเชิญทุกท่านมาร่วมสัมผัส แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมเดินทางไปด้วยกันกับเรา
ติดตามความเคลื่อนไหวและอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=61559599705250