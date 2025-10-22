โอเพ่นเอไอ ท้าชน กูเกิล เปิดตัว ‘แชตจีพีที แอตลาส’ บราวเซอร์ขับเคลื่อนด้วย AI
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า โอเพ่นเอไอ (OpenAI) เปิดตัว “แชตจีพีที แอตลาส” (ChatGPT Atlas) บราวเซอร์ที่มาพร้อมกับพลังของปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ เพื่อออกมาท้าชนกับ “กูเกิล” โดยตรง ท่ามกลางการใช้งานเอไอที่เพิ่มมากขึ้นของผู้คน
ทั้งนี้ โอเพ่นเอไอ คือเจ้าของแชตบอตเอไอยอดนิยม อย่าง “แชตจีพีที” ที่โอเพ่นเอไอ ระบุว่า มีผู้ใช้งานทั่วโลกสัปดาห์ละกว่า 800 ล้านคน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้งานแบบฟรี แม้จะมีผู้ยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้ใช้งานแบบเต็มรูปแบบ แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับบริษัทได้ จึงต้องมองหาหนทางที่จะทำให้เกิดกำไรขึ้นมา
โดยการเปิดตัวบราวเซอร์แอตลาสครั้งนี้ ถือเป็นก้าวย่างล่าสุดของโอเพ่นเอไอในการใช้ประโยชน์จากฐานผู้ใช้งานแชตจีพีที ซึ่งโอเพ่นเอไอ มีเป้าหมายที่จะขยายการเข้ามามีบทบาทในชีวิตออนไลน์ของผู้ใช้อย่างรอบด้านมากขึ้น โดยอาศัยการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานบราวเซอร์ของผู้บริโภค
รอยเตอร์รายงานว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าว่ อาจจะเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคร้งใหญ่ในวงการค้นหาข้อมูลออนไลน์ ไปสู่ระบบที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์มากขึ้น เนื่องจากผู้ใช้เริ่มหันมาใช้เครื่องมือการสนทนาแบบสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้คำตอบที่สรุปและเข้าใจง่าย แทนที่จะค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดแบบดั้งเดิมจากกูเกิล
โอเพ่นเอไอ ระบุในการเปิดตัวบราวเซอร์ แอตลาส ไว้ว่า เบื้องต้นจะสามารถใช้งานได้บนแล็ปท็อปของแอปเปิล ก่อนที่จะมีให้ใช้ในระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ของไมโครซอฟท์ ระบบปฏิบัติการไอโอเอสของแอปเปิล และ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ของกูเกิลต่อไป
รอยเตอร์รายงานว่า การเปิดตัวบราวเซอร์ครั้งนี้ ได้เพิ่มความร้อนแรงของการแข่งขัน ระหว่าง โอเพ่นเอไอ กับ กูเกิล ในตลาดการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วยเอไออย่างชัดเจน