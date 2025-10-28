มาแล้ว! ซัมซุง เผยโฉมสมาร์ทโฟนพับ 3 ทบ คาดผลิตจำนวนจำกัด
สื่อต่างประเทศ รายงานเมื่อวันที่ 28 ตุลาคมว่า หลังจากมีข่าวลือออกมาสักระยะ เกี่ยวกับการเปิดตัว มือถือ พับ 3 ทบ ของซัมซุง หนึ่งในผู้ผลิตมือถือรายใหญ่ของโลก จากเกาหลีใต้ ล่าสุด ซัมซุง ได้ปล่อยภาพและคลิปอย่างเป็นทางการ ของหน้าตาสมาร์ทโฟนพับ 3 ทบ จากซัมซุง ในงานจัดแสดงที่ K-Tech Showcase ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นควบคู่ไปกับการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค 2025 ที่กำลังจะมีขึ้นเมืองคยองจู ของเกาหลีใต้ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน
โดยสมาร์ทโฟนพับ 3 ทบ นี้ คาดว่าจะถูกเรียกว่า Galaxy Z TriFold หน้าจอหลักเมื่อกางออกทั้งหมด จะอยู่ที่ประมาณ 10 นิ้ว ส่วนหน้าจอภายนอกจะอยู่ที่ 6.5 นิ้ว คาดว่าจะผลิตออกมาขายในจำนวนจำกัด โดยมีรายงานว่า ซัมซุง อาจจะผลิตเพียงแค่ 50,000 – 200,000 เครื่อง ในช่วงแรกของการผลิตออกมาจำหน่าย ซึ่งคาดว่า จะวางจำหน่ายในประเทศที่มีความต้องการสูงสำหรับเทคโนโลยีจอพับและสินค้าพรีเมียม เบื้องต้น ประเทศที่มีรายงานว่า ซัมซุงจะวางขายสมาร์ทโฟนจอพับ 3 ทบ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหรัฐอเมริกา
ขณะที่ราคาขาย คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,800 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 90,000 บาท) ในขณะที่ราคาของ Galaxy Z Fold7 สมาร์ทโฟนจอพับที่มีวางขายอยู่ในปัจจุบัน ราคาขายอยู่ที่ราว 1,800 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 58,400 บาท)