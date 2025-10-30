บอกลาโดเมน twitter.com แจ้งเตือนผู้ใช้รีบอัพเดตความปลอดภัยไป x.com ก่อนจะใช้ไม่ได้
หลังจากการประกาศเปลี่ยนชื่อ จาก twitter (ทวิตเตอร์) เป็น X ตามที่ อีลอน มัสก์ มหาเศรษฐี ผู้ที่เข้ามาซื้อธุรกิจของทวิตเตอร์ เมื่อเดือนตุลาคม 2022 และได้เปลี่ยนชื่อแพลตฟอร์ม จาก ทวิตเตอร์ เป็น X พร้อมกับเปลี่ยนโดเมน เป็น x.com จากเดิมที่เป็น twitter.com อย่างไรก็ตาม มัสก์ได้ให้โอกาสผู้ใช้งานที่ยังคุ้นชินกับชื่อเดิม ให้สามารถใช้โดเมนเดิมได้ แต่จะมีการ รีไดเร็กต์ ไปที่ x.com ให้อัตโนมัติ พร้อมกับเปลี่ยนภาพโลโก้ จากนกสีฟ้า เป็น X ตามชื่อใหม่
ล่าสุด มีรายงานว่า จะมีการยกเลิกโดเมน twitter.com แล้ว และจะใช้โดเมน x.com เป็นโดเมนและแบรนด์หลักเพียงหนึ่งเดียวอย่างถาวร โดย twitter.com จะถูกยกเลิกการใช้งาน หรือถูกเปลี่ยนเส้นทางโดยสิ้นเชิง
โดย X ได้ออกประกาศแจ้งเตือนผู้ใช้งาน ที่ใช้กุญแจความปลอดภัยแบบฮาร์ดแวร์ หรือ passkeys ที่เชื่อมโยงอยู่กับโดเมน twitter.com ให้ทำการลงทะเบียนข้อมูลใหม่ ภายใต้โดเมน x.com ซึ่งกำหนดเส้นตายสำหรับการอัพเดตไว้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน หลังจากนั้น บัญชีที่ไม่มีการอัพเดต จะถูกล็อกชั่วคราว
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ x.com ที่กว้างขึ้น ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของความพยายามของมัสก์ ที่จะยุติการให้บริการในชื่อ twitter นับตั้งแต่มัสก์เข้าซื้อกิจการทวิตเตอร์ เมื่อเดือนตุลาคม 2022 โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอินเตอร์เฟซ นโยบาย และแบรนด์ หลายประการ ซึ่งการเปลี่ยนไปใช้โดเมนใหม่ถือเป็นการปิดท้ายกระบวนการรีแบรนด์ของบริษัท