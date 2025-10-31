2C2P NEXT: ก้าวสู่ยุคใหม่ของฟินเทค ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นศูนย์กลางการเงินดิจิทัลแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2C2P เปิดตัวแบรนด์โฉมใหม่ เดินหน้าสู่ยุคแห่งการเติบโตครั้งใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผนึกกำลัง Antom ทุ่มงบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ปั้นไทยเป็นศูนย์กลางฟินเทคแห่งภูมิภาค พร้อมประกาศเดินกลยุทธ์ 3 แกนหลัก เสริมโซลูชันองค์กร-สร้างนวัตกรรมการชำระเงิน-ยกระดับ SME ไทยด้วยแพลตฟอร์มระดับโลก
บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ 2C2P ผู้นำแพลตฟอร์มการชำระเงินแบบครบวงจรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบริษัทในเครือของ Antom ซึ่งได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจจากธนาคารแห่ง ประเทศไทย ประกาศเปิดตัวทิศทางธุรกิจและภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่อย่างเป็นทางการ สะท้อนการก้าวสู่ยุคแห่งการเติบโตระยะต่อไป ภายใต้กลยุทธ์ความร่วมมือเชิงลึกกับ Antom ผู้ให้บริการโซลูชันด้านการชำระเงินและดิจิทัลระดับโลกในเครือ Ant International เพื่อถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ 2C2P ได้ปรับโฉมภาพลักษณ์องค์กรใหม่ ดังนี้
• โลโก้ใหม่ “2C2P by Antom”
• วิสัยทัศน์ (Vision): เป็นพันธมิตรด้านฟินเทคที่เชื่อถือได้และมีนวัตกรรมล้ำสมัยที่สุด เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• พันธกิจ (Mission): ส่งเสริมให้ธุรกิจทุกขนาดในภูมิภาคประสบความสำเร็จ ด้วยโซลูชันทางการเงินที่ปลอดภัย ไร้รอยต่อ และยืดหยุ่น
• 3 ยุทธศาสตร์สำคัญ ในการขับเคลื่อนการเติบโต ดังนี้
1.เสริมความแข็งแกร่งให้กับโซลูชันหลักสำหรับลูกค้าองค์กร (Enterprise Payment Solutions)
2.สร้างนวัตกรรมการชำระเงินเพื่อ 4 กลุ่มธุรกิจหลักของไทย ได้แก่ อีคอมเมิร์ซ สายการบิน ประกันภัย และ OTA
3.ยกระดับศักยภาพ SME ด้วยแพลตฟอร์มระดับองค์กร ผ่าน qwik by 2C2P
นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงการก้าวสู่การเติบโตครั้งใหม่ของ 2C2P ว่า ในปี 2568 เราคาดว่าปริมาณธุรกรรมรวมของ 2C2P ประเทศไทยจะทะลุ 450,000 ล้านบาท เติบโตขึ้นกว่า 35% จากปีก่อนหน้า ขณะที่รายได้จะเติบโตขึ้นราว 25% ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจและความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
“โดยภายใน 3 ปีข้างหน้า บริษัทเตรียม ลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย ครอบคลุม Cloud Infrastructure, Modernized Architecture, AI & Automation และ Business Intelligence เพื่อเสริมประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มการชำระเงิน ภายใต้การดำเนินงาน 2C2P ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการให้บริการแก่องค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังมุ่งขยายสู่ธุรกิจทุกขนาด โดยพัฒนาแพลตฟอร์มให้รองรับทุกช่องทาง ทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และการชำระเงินข้ามพรมแดน เพื่อให้ทุกการจ่ายเงินเป็นเรื่องง่าย ปลอดภัย และไร้รอยต่ออย่างแท้จริง” นายวรฉัตร กล่าว
และเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการเงินเพื่อยกระดับศักยภาพของธุรกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและปลอดภัย โดยเฉพาะใน 4 ธุรกิจหลัก 2C2P ได้นำเทคโนโลยีการชำระเงินครบวงจรมาเชื่อมต่อทุกมิติของธุรกิจ ตั้งแต่ระบบความปลอดภัยระดับโลก ช่องทางการชำระเงินกว่า 400 ช่องทางทั่วโลก ไปจนถึงฟีเจอร์ Click to Pay และระบบตรวจจับการฉ้อโกงแบบเรียลไทม์ ทั้งหมดนี้เพื่อให้ธุรกิจไทยเติบโตอย่างมั่นคง ปลอดภัย และทรงพลังยิ่งกว่าเดิม
นายวรฉัตร กล่าวเพิ่มเติมถึงการสำรวจตลาด ข้อมูลเชิงลึกจาก 2C2P ชี้ว่า ธุรกิจ Online Travel Agency (OTA) มีอัตราการเติบโตสูงสุดถึง 92% รองลงมาคือ ประกันภัย (42%) อีคอมเมิร์ซ (34%) และ สายการบิน (20%) สะท้อนความต้องการระบบชำระเงินที่มั่นคงและยืดหยุ่นในยุคดิจิทัล
กลยุทธ์สุดท้าย การยกระดับศักยภาพ SME ด้วยแพลตฟอร์มระดับองค์กร ผ่าน qwik by 2C2P โซลูชันชำระเงินดิจิทัลใหม่ที่ช่วยให้ SME ก้าวสู่โลกการค้าดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ ใช้งานง่าย ปลอดภัย ไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์เพิ่มเติม เพียงสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตเครื่องเดียว สามารถสมัครและเริ่มใช้งานได้ทันที ด้วยระบบ Digital Onboarding รองรับทุกช่องทางการชำระเงิน ทั้งบัตร PromptPay E-Wallet เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ความสามารถในการจัดการยอดขายและกระทบยอดอัตโนมัติผ่านพอร์ทัลเดียว พร้อมเชื่อมต่อกับระบบ POS สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือตู้ Kiosk กับทุกธุรกิจ ทั้งค้าปลีก ร้านอาหาร โรงแรม ขนส่ง โลจิสติกส์ และ EV Charger ฯลฯ
ทั้งหมดนี้คือแนวทางของ 2C2P ในการผลักดันนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อให้ SME ไทย รับจ่ายง่าย ครบ คล่อง และเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง บนแพลตฟอร์มเดียว
ด้าน นาย แกรี หลิว (Gary Liu) ผู้จัดการทั่วไปของ Antom ภายใต้ Ant International กล่าวเสริมว่า “การเติบโตของ 2C2P ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของความมุ่งมั่นจาก Antom ในการยกระดับศักยภาพของธุรกิจทุกขนาดทั่วโลก ในฐานะแบรนด์หลักของเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2C2P พร้อมมอบโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของผู้ประกอบการในแต่ละประเทศ เรากำลังเดินหน้ายกระดับแพลตฟอร์มให้เชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก Antom และ Ant International เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับภูมิภาคนี้”
2C2P มุ่งลงทุนต่อเนื่องในเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างครอบคลุม เท่าเทียม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาและเสริมศักยภาพบุคลากรในภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็น “ศูนย์กลางฟินเทคแห่งเอเชีย” (Fintech Hub of Asia)
จากรายงานธุรกิจและข้อมูลเชิงลึกของ 2C2P ประเทศไทยยังพบว่า แนวโน้มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผ่านช่องทางดิจิทัลอย่าง Alipay และ บัตรเครดิตต่างประเทศ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายผ่านระบบชำระเงินที่ปลอดภัยและสะดวกมากขึ้น
● ยอดการใช้จ่ายผ่าน Alipay เพิ่มขึ้นกว่า 25% โดยหมวดสายการบินมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 14,000 บาทต่อรายการ และหมวด OTA เฉลี่ย 5,500 บาทต่อรายการ
● ขณะที่ บัตรเครดิตต่างประเทศ เติบโตสูงถึง 40% โดยหมวดสายการบินมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 27,000 บาทต่อรายการ และหมวด OTA เฉลี่ย 3,000 บาทต่อรายการ
พฤติกรรมการชำระเงินของผู้บริโภคไทยยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวโน้มว่าช่องทาง PromptPay และ e-Wallets จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ขณะที่บัตรเครดิตและช่องทางธนาคารยังคงครองสัดส่วนมูลค่าธุรกรรมหลัก โดยเฉพาะในหมวดการท่องเที่ยว การเดินทาง และสินค้าพรีเมียม ทั้งนี้ 2C2P คาดการณ์ว่า ภายในปี 2568 ระบบ PromptPay และ e-Wallets จะมีบทบาทสำคัญในเชิงปริมาณธุรกรรม และภายในปี 2571 ระบบการชำระเงินของประเทศไทยจะเปลี่ยนผ่านสู่รูปแบบดิจิทัลมากกว่า 85%
นอกจากนี้ พฤติกรรมการชำระเงินแบบ ผ่อนชำระ (Installment Payment) ยังเติบโตต่อเนื่องกว่า 12% โดยมีมูลค่าการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อรายการประมาณ 22,000 บาท หมวดสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่
● OTA – เติบโต 33% มูลค่าเฉลี่ยฯ 6,000 บาท
● ประกันภัย – เติบโต 28% มูลค่าเฉลี่ยฯ 60,000 บาท
● สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เสริม – เติบโต 12% มูลค่าเฉลี่ยฯ33,000 บาท
● สายการบิน – เติบโต 12% มูลค่าเฉลี่ยฯ 42,000 บาท
“ความมุ่งมั่นของเราไม่เพียงอยู่ที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่ยังรวมถึงการสร้างคนรุ่นใหม่ในวงการฟินเทคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับศักยภาพของภูมิภาคให้ก้าวสู่อนาคต” นายวรฉัตร กล่าวสรุป