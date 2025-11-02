Meta ขยายฟีเจอร์บัญชีสำหรับเยาวชนบน Facebook และ Messenger ในไทยแล้ว

Meta ขยายฟีเจอร์บัญชีสำหรับเยาวชนบน Facebook และ Messenger แล้วในไทย พร้อมเสริมมาตรการปกป้องวัยรุ่นให้ใช้งาน Instagram อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น
เมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมา Meta ได้เปิดตัวบัญชีสำหรับเยาวชน (Teen Accounts) ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความปลอดภัยของผู้ใช้วัยรุ่นบนทุกแอปฯ ของ Meta ปัจจุบันบริษัทได้ปรับบัญชีของผู้ใช้วัยรุ่นหลายร้อยล้านคนทั่วโลกให้เป็นบัญชีสำหรับเยาวชน ครอบคลุมทั้ง Instagram, Facebook และ Messenger นอกจากบัญชีสำหรับเยาวชนจะใช้ได้ทั่วโลกบน Instagram แล้ว วันนี้ Meta ยังประกาศขยายการใช้งานบัญชีสำหรับเยาวชนสู่ Facebook และ Messenger ในประเทศไทย ภายในงาน Screen Smart Thailand อีกด้วย
บัญชีสำหรับเยาวชนมาพร้อมระบบตั้งค่าความปลอดภัยในตัว ที่จำกัดผู้ที่สามารถติดต่อกับวัยรุ่นและควบคุมเนื้อหาที่พวกเขาเห็น พร้อมช่วยให้การใช้เวลาของเยาวชนเกิดประโยชน์ Meta จัดให้ผู้ใช้วัยรุ่นอายุ 13–17 ปีใช้บัญชีสำหรับเยาวชนโดยอัตโนมัติ และสำหรับผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า 16 ปี การปรับการตั้งค่าบัญชีให้ผ่อนปรนความเข้มงวดลงจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเท่านั้น
ทั้งนี้ นับตั้งแต่เปิดตัวบัญชีเยาวชนบน Instagram เมื่อปีที่ผ่านมา กว่า 97% ของบัญชีวัยรุ่นอายุ 13–15 ปียังคงใช้การตั้งค่าเริ่มต้นนี้ และผู้ปกครองที่ตอบแบบสำรวจเกือบทั้งหมด (94%) ระบุว่าบัญชีสำหรับเยาวชนนั้นมีประโยชน์ต่อการดูแลบุตรหลาน
ในประเทศไทย Meta ได้เริ่มทยอยนำผู้ใช้เยาวชนที่เพิ่งเริ่มใช้งานแอป รวมถึงผู้ที่ใช้งาน Facebook และ Messenger อยู่แล้ว เข้าสู่โหมดการใช้บัญชีสำหรับเยาวชน แม้ยังคงมีฟีเจอร์ที่ยังต้องพัฒนาต่อไป Meta ก็ยังพบว่าบัญชีสำหรับเยาวชนได้ช่วยสร้างความอุ่นใจให้ผู้ปกครองมากขึ้นเกี่ยวกับประสบการณ์ออนไลน์ของบุตรหลาน
คุณมาลีนา เอนลุนด์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายความปลอดภัย ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Meta กล่าวว่า: “เยาวชนหลายร้อยล้านคนทั่วโลกได้ใช้งานฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยของ Meta แล้ว และในวันนี้เรายินดีที่จะประกาศการขยายการใช้งานบัญชีสำหรับเยาวชนไปยัง Facebook และ Messenger ในประเทศไทย เราตระหนักดีว่าผู้ปกครองต้องการความมั่นใจต่อการใช้เวลาออนไลน์ของบุตรหลาน และบัญชีสำหรับเยาวชนจาก Meta ได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นด้วยมาตรการป้องกันที่เหมาะสม เราพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนผู้ปกครองและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้งานแอปของเราอย่างปลอดภัย”
การอัปเดตบัญชีสำหรับเยาวชนด้วยการจัดเรตติ้ง PG- 13
นอกจากการขยายการใช้งานบัญชีสำหรับเยาวชนไปยัง Facebook และ Messenger แล้ว ล่าสุด Meta ยังประกาศว่า Instagram กำลังปรับรูปแบบบัญชีสำหรับเยาวชนให้สอดคล้องกับมาตรฐานเรตภาพยนตร์ PG-13 ซึ่งหมายความว่า ผู้ใช้วัยรุ่นจะเห็นเนื้อหาที่อยู่ในระดับเดียวกับที่จะพบในภาพยนตร์เรต PG-13
ผู้ใช้วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปีจะถูกจัดให้อยู่ในการตั้งค่าแบบ 13+ ฉบับอัปเดตโดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถออกจากการตั้งค่านี้ได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง นอกจากนี้ Meta ยังได้เพิ่มการตั้งค่าแบบเข้มงวดมากขึ้นสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานมีประสบการณ์ออนไลน์ที่จำกัด เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละครอบครัว
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเริ่มทยอยเปิดใช้งานบัญชีวัยรุ่นในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา และออสเตรเลียก่อนภายในสิ้นปีนี้ และในอนาคต Meta มีแผนที่จะขยายฟีเจอร์เหล่านี้ไปทั่วโลก รวมถึงการเพิ่มมาตรการป้องกันใหม่ให้กับผู้ใช้วัยรุ่นที่ระบุว่าตนเป็นผู้ใหญ่ และใน Facebook จะมีการเพิ่มการป้องกันเนื้อหาที่เหมาะสมตามวัยให้กับผู้ใช้วัยรุ่นเพิ่มเติม
Meta ยังเผยโครงการ Smart Screen Thailand ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจระดับโลกของ Meta ในการสนับสนุนผู้ปกครองให้สามารถพูดคุยกับครอบครัวเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือกำกับดูแลสำหรับผู้ปกครองของ Meta ซึ่งรวมถึงบัญชีสำหรับเยาวชน
ผู้ที่ร่วมเสวนาในงานครั้งนี้ ได้แก่ นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกกรุงเทพมหานคร นางสาวจันทกานต์ ทองโกมุท คณะทำงานสำนักเลขาธิการ กลุ่มกฎหมายและรับเรื่องร้องเรียน สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และ อิลยา สมิร์นอฝฝ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสายเด็ก โดยงานนี้เปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง ตอบคำถามที่พบบ่อยจากผู้ปกครองเกี่ยวกับการใช้เวลาบนหน้าจอและการใช้อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ พร้อมมอบเครื่องมือที่ช่วยให้ครอบครัวสามารถรับมือกับโลกดิจิทัลของวัยรุ่นได้อย่างมั่นใจ
นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “ในยุคดิจิทัลนี้ การใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดและมีความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเยาวชนและครอบครัวทุกคน กรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์ ทางหน่วยงานได้มีการประสานกับชุมชน และเครือข่ายโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย การรู้เท่าทันสื่อ และการสร้างทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับเด็กและเยาวชน ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันในวันนี้ และหวังว่าความร่วมมือนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับทุกคน”
อิลยา สมิร์นอฝฝ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสายเด็ก 1387 กล่าวว่า “ความปลอดภัยออนไลน์ก็ไม่ต่างจากความปลอดภัยในด้านอื่น ๆ คือต้องเริ่มต้นจากการตระหนักรู้ของผู้ปกครอง โรงเรียน แพลตฟอร์ม และทุกคนในสังคม การปกป้องเด็กไม่ใช่เพียงการลดความเสี่ยงเท่านั้น แต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้พวกเขารู้สึกว่ามีคนรับฟังพวกเขาอย่างเข้าใจ และปลอดภัยอย่างแท้จริง”
นางสาวจันทกานต์ ทองโกมุท คณะทำงานสำนักเลขาธิการ กลุ่มกฎหมายและรับเรื่องร้องเรียน สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “โซเชียลไม่ควรเป็นสนามรบของความเห็นต่างระหว่างเยาวชนและผู้ใหญ่ หลายครั้งเรามักจะเห็นการปะทะความคิดเห็นระหว่างคนต่างวัย แต่จริง ๆ แล้ว เราควรใช้พื้นที่ออนไลน์ให้เป็นสะพานเชื่อม เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างสร้างสรรค์ระหว่างคนต่างวัย”