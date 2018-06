อบรมหลักสูตร Node.JS Basic และ Expert

หลักสูตร Node. JS Basic

วันอังคารที่ 26 – วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 17.00 น.

(วันละ 6 ชั่วโมง / 2 วัน)

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่เน้นการถ่ายทอดให้ผู้อบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Node JS ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น เพราะในยุคปัจจุบัน Node JS เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก เนื่องด้วยความมีประสิทธิภาพ ความเร็วที่มากกว่าภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ

ค่าธรรมเนียม : 1,200 บาท เฉพาะสมาชิก TK park

*ผู้เข้าร่วมอบรมต้องมีพื้นฐาน HTML, CSS , SQL

หลักสูตร Node JS Expert

วันพฤหัสบดีที่ 28 – วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 17.00 น.

(วันละ 6 ชั่วโมง / 2 วัน)

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ต่อเนื่องจากการอบรม Node JS ระดับ Basic โดยมีเนื้อหาหลักสูตรทำให้ผู้อบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Integrated with Bootstrap , Login Workshop, Setup Admin LTE Theme, Realtime System with Socket.IO,Connect with Angular JS, Routing by Angular , Deployment to Cloud Server

ค่าธรรมเนียม : 1,200 บาท เฉพาะสมาชิก TK park

*ผู้เข้าร่วมอบรมต้องมีพื้นฐาน HTML, CSS, SQL, Node JS