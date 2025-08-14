วธ.ประกาศผล ‘1 จังหวัด 1 เมนู’ ปี68 หมูจำเหนียว สุราษฎร์ ขนมขี้หนู กรุงเทพฯติดโผ

ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยเปิดรับสมัครและคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นระดับจังหวัด ให้ได้ผลการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่น จังหวัดละ 5 เมนู และให้ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการฯ จากส่วนกลาง ได้พิจารณากลั่นกรอง จาก 5 เมนู ให้เหลือ 3 เมนู และเปิดให้ประชาชนทั่วไปร่วมโหวตให้เหลือจังหวัดละ 1 เมนู เพื่อยกย่องให้เป็น 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น นั้น
บัดนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้รวบรวมผลการโหวต 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เรียบร้อยแล้ว มีรายการเมนูอาหารถิ่น ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกโดยได้รับผลการโหวตสูงสุดจากประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ จำนวน 2 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ 1 โล่รางวัล : สำหรับเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลโหวตสูงสุด ระดับประเทศ จำนวน 1 รางวัล/ เมนู ได้แก่ “หมูจำเหนียว” จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเภทที่ 2 โล่รางวัล : พร้อมเกียรติบัตร สำหรับเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลโหวตสูงสุด ระดับจังหวัด จำนวน 77 รางวัล/ เมนู ได้แก่ 1. ขนมขี้หนู กรุงเทพมหานคร 2. ขนมหัวผักกาดกวนโรยถั่วลิสง จังหวัดกำแพงเพชร 3. แกงแคไก่เมือง จังหวัดเชียงราย 4. ขนมกนไทเขิน จังหวัดเชียงใหม่ 5. แกงมะแฮะ จังหวัดตาก 6. ขนมนวลแห้ว จังหวัดนครสวรรค์ 7. ขนมปาดงาม่อน จังหวัดน่าน 8. ยำมะม่วงหนังหมูมะพร้าวคั่ว จังหวัดพะเยา 9. ยำชาละวันเดินดง จังหวัดพิจิตร 10. น้ำพริกเผากล้วยย่างรสถิ่น จังหวัดพิษณุโลก 11. แกงหัวเอื้อง (เอื้องหมายนา) จังหวัดเพชรบูรณ์ 12. น้ำพริกน้ำปู๋เมืองแป้ จังหวัดแพร่ 13. โถ่พูซิ่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 14. จิ้นแดง จังหวัดลำปาง 15. หลามบอน จังหวัดลำพูน 16. ต้มกะทิปลาตะเพียน จังหวัดสุโขทัย 17. ลอดช่องเค็ม จังหวัดอุตรดิตถ์ 18. แกงไข่ผำใส่ใบหมากไฟ จังหวัดกาฬสินธุ์ 19. แกงไข่ผำ จังหวัดขอนแก่น 20. หม่ำ จังหวัดชัยภูมิ 21. หมกจ๊อของกิน ไทญ้อเมืองอุเทน จังหวัดนครพนม 22. ตำส่มโคราช จังหวัดนครราชสีมา
23. อุเอาะปลาน้ำโขง จังหวัดบึงกาฬ 24. จรั๊วะโดง จังหวัดบุรีรัมย์ 25. ต้มส้มปลาบู่ จังหวัดมหาสารคาม 26. หลามปลาข่อ จังหวัดมุกดาหาร 27. กบพ่นไฟ จังหวัดยโสธร 28. แกงไข่ผำ จังหวัดร้อยเอ็ด 29. ไก่ซั๊วสาวหลง จังหวัดเลย 30. อาซอม จังหวัดศรีสะเกษ 31. แจ่วแมงแคงกับลวกผักป่าภูพาน จังหวัดสกลนคร 32. ซันลอเจก (แกงกล้วย) จังหวัดสุรินทร์ 33. โหย่ย จังหวัดหนองคาย 34. ลาบเทา จังหวัดหนองบัวลำภู 35. ปลายำตะไคร้ จังหวัดอำนาจเจริญ 36. พิคานย่าวัวบ้านย่างเตาถ่าน จังหวัดอุดรธานี 37. ข้าวเม่าคลุก จังหวัดอุบลราชธานี 38. แกงป่าหัวตาลไก่บ้าน จังหวัดกาญจนบุรี 39. ม้าฮ่อส้มโอ จังหวัดชัยนาท 40. ขนมขี้หนูเนื้อตาล จังหวัดนครปฐม 41. แกงคั่วกระท้อน จังหวัดนนทบุรี 42. ข้าวมันส้มตำ จังหวัดปทุมธานี 43. แกงคั่วสับปะรดไข่แมงดาทอดฟู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 44. ขนมดอกโสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 45. แกงกระทือปลาดุกทะเล จังหวัดเพชรบุรี
46. ขนมงาสลัด จังหวัดราชบุรี 47. น้ำพริกปลาส้มสมุนไพร จังหวัดลพบุรี 48. หอยหลอดผัดฉ่า จังหวัดสมุทรสงคราม 49. ขนมเรไร จังหวัดสมุทรสาคร 50. ต้มกะทิปลาเค็มยอดมะขามอ่อน จังหวัดสิงห์บุรี 51. กาละแมตำนานดิน จังหวัดสุพรรณบุรี 52. ข้าวตอกโบราณทอด จังหวัดอ่างทอง 53. ต้มโคล้งปลาย่างลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี 54. หอยฉ็อง จังหวัดจันทบุรี 55. แกงส้มปลาอีกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 56. หมูคั่วปลากุเลา จังหวัดชลบุรี 57. แกงกะทิกระดอมคอหมูย่าง จังหวัดตราด 58. ปลาดูสมุนไพร สูตรลาวเวียง จังหวัดนครนายก 59. ขนมเขียวใบหยก จังหวัดปราจีนบุรี 60. ข้าวตูโบราณ จังหวัดระยอง 61. แกงโหม่งจาก จังหวัดสมุทรปราการ 62. ไก่ตะไคร้ จังหวัดสระแก้ว 63. หมี่เจ๊กเชยสีชมพูสระบุรี จังหวัดสระบุรี 64. กุ้งผัดเคยฉลูสะตอ จังหวัดกระบี่ 65. มะพร้าวคั่ว จังหวัดชุมพร 66. ขนมเปี๊ยะพริกไทยตรัง จังหวัดตรัง 67. พุงปลาอื้อ จังหวัดนครศรีธรรมราช 68. นีเล็ง จังหวัดนราธิวาส 69. ละแซ จังหวัดปัตตานี 70. ปลาถ้ำ จังหวัดพังงา 71. บี้หุนตำนาน จังหวัดพัทลุง 72. อิ่วปึ่ง จังหวัดภูเก็ต 73. ขนมเจ๊ะแม๊ะ จังหวัดยะลา 74. ยาวเยสูตรดั้งเดิม จังหวัดระนอง 75. ยำสาย (ยำสาหร่ายผมนาง) จังหวัดสงขลา 76. ปัสมอส จังหวัดสตูล 77. หมูจำเหนียว จังหวัดสุราษฎร์ธานี