อาลัย โนราสมปอง พนมศิลป์ ราชครูผู้ยิ่งใหญ่แห่งนาฏยโนรา
วงการนาฏยโนรา สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 16 ส.ค.68 ที่ผ่านมา เพจ โนรา ได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้า ถึงการจากไปของ “โนราสมปอง พนมศิลป์” ราชครูโนราและโนราใหญ่อาวุโสแห่งภาคใต้
โดยระบุว่า “กราบลาอาลัย “โนราสมปอง พนมศิลป์” ราชครูผู้ยิ่งใหญ่แห่งนาฏยโนรา ‘นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการโนราและมรดกวัฒนธรรมไทย’
ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ โนราสมปอง พนมศิลป์ ผู้เป็นครูที่รักและเคารพยิ่งของข้าพเจ้า
พ่อสมปอง พนมศิลป์ ถือเป็นราชครูโนราและโนราใหญ่อาวุโสแห่งภาคใต้ที่ได้อุทิศตนให้แก่ศิลปะการแสดงโนรามาอย่างยาวนานกว่า 60 ปี ท่านไม่เพียงแต่เป็นครูผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ แต่ยังเป็นผู้รักษาและสืบสานศาสตร์และศิลป์แห่งโนราโบราณ รวมถึงพิธีกรรมตามแบบฉบับดั้งเดิมไว้อย่างเคร่งครัด
ความเชี่ยวชาญของท่านเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากลูกศิษย์ลูกหามากมายในหลายจังหวัด ทั้งในตรัง พัทลุง และสงขลา และอีกหลายพื้นที่ พ่อปองได้สร้างนักแสดงโนรารุ่นใหม่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ศิลปะอันทรงคุณค่านี้ยังคงมีชีวิตอยู่และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
การจากไปของท่านในครั้งนี้ จึงนับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการโนราและวัฒนธรรมไทย ขอให้ดวงวิญญาณของพ่อสมปอง พนมศิลป์ จงไปสู่ภพภูมิที่ดี
ด้วยความเคารพและอาลัยอย่างสุดซึ้ง
นายภูมิ จิระเดชวงศ์”