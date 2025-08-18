บอร์ดคณะอนุกรรมการมรดกโลกฯ ไฟเขียวชง ‘แหล่งอนุสรณ์สถานเชียงใหม่ฯ’ ขึ้นมรดกโลก

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า นางสาวแพทองธาร ชินวัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้น (Preliminary Assessment) สำหรับการเป็นแหล่งมรดกโลกของพระธาตุพนม กลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ และภูมิทัศน์ที่เกี่ยวเนื่อง ที่จัดทำและนำเสนอเอกสารโดยจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ที่ศูนย์มรดกโลกกำหนดให้การนำเสนอแหล่งมรดกโลกต้องผ่านขั้นตอนการตรวจประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นนี้ จึงจะเสนอเอกสารการนำเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกฉบับสมบูรณ์ (Nomination dossier) ได้ ทั้งนี้ วธ.จะได้เสนอร่างเอกสารฯ ต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (กอม.) พิจารณาและนำส่งเอกสารไปยังศูนย์มรดกโลกภายในวันที่ 15 กันยายน 2568 ต่อไป
ปลัด วธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมยังได้เห็นชอบเอกสารนำเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกของแหล่งอนุสรณ์สถานและภูมิทัศน์วัฒนธรรมเชียงใหม่ นครหลวงล้านนา (Nomination dossier) ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการนำเสนอแหล่งและจัดทำเอกสาร โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้นำเสนอมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่ 8 พื้นที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของเมืองเพื่อนำเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลก ได้แก่ คูเมืองและกำแพงเมืองเชียงใหม่ วัดเชียงมั่น วัดเจดีย์หลวง วัดพระสิงห์ วัดสวนดอก วัดเจ็ดยอด วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม และวัดพระธาตุดอยสุเทพ โดยขั้นตอนต่อไป จะดำเนินการนำส่งเอกสารฯ เสนอต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (กอม.) พิจารณาและนำเสนอต่อ ครม. ให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเอกสารส่งศูนย์มรดกโลกภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ต่อไป
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาประเด็นสำคัญด้านการอนุรักษ์และการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของไทย อาทิ ความคืบหน้าการปรับแบบสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยาเพื่อลดผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลกอยุธยา การรายงานสถานภาพเมืองโบราณศรีเทพ การตรวจประเมินวัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช โดยผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ปรึกษาของศูนย์มรดกโลก ซึ่งเป็นขั้นตอนชี้วัดสำคัญในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและการบรรจุพระปรางค์ วัดอรุณราชวรารามในบัญชีชั่วคราว (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก อย่างไรก็ตาม วธ. ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นผลักดันการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อธำรงรักษาคุณค่าโดดเด่นสากลของมรดกวัฒนธรรมไทยและเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศในเวทีนานาชาติ