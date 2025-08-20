ชวนอุดหนุนงานหัตถศิลป์ไทย นำ SACIT เปิดอัตลักษณ์แห่งสยาม ดึงทักษะภูมิปัญญาท้องถิ่น โชว์ฝีมือครูช่าง รักษามรดกของไทย
กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ SACIT จัดงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 16” นำทักษะและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างจุดแข็งด้วยการเสริมศักยภาพช่างหัตถศิลป์ไทย พร้อมยกระดับสู่มาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคมนี้ ที่ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ กรุงเทพฯ
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญกับงานศิลปหัตถกรรมไทยที่กำเนิดจากภูมิปัญญาและทักษะฝีมือซึ่งสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน งานหัตถกรรมไทย จึงมิได้เป็นเพียงเป็นแค่ผลงานสร้างสรรค์ แต่ยังเป็นการสะท้อนถึงรากทางวัฒนธรรมของชาติอันทรงคุณค่า มีศักยภาพในการเผยแพร่อัตลักษณ์ของไทย และเป็นพลังสำคัญที่จะสร้างมูลค่าให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นไปอย่างมั่นคง กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความ สามารถทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทย ด้วยการผสมผสานนวัตกรรมเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ “ไทยทำ ไทยใช้ ไทยช่วยไทย” ที่มุ่งกระตุ้นการบริโภคสินค้าท้องถิ่นฝีมือคนไทย ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบภายในประเทศคุณภาพดี พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยเพื่อตอบสนองผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับงานศิลปะ ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เพียงทำให้ห่วงโซ่งานหัตถกรรมเข้มแข็งขึ้น แต่ยังช่วยธำรงรักษามรดกภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่คู่ชาติต่อไป
งาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 16” ที่จัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย เป็นเวทีสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชาวบ้านและช่างฝีมือผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมไทย โดยเปิดพื้นที่ให้เกิดการพบปะ และทำการค้ากับผู้ซื้อโดยตรงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงเป็นอีกงานหนึ่งที่ช่วยให้ช่างฝีมือสามารถเพิ่มพูนรายได้ผ่านการจำหน่ายผลงานและการรับคำสั่งผลิตเพิ่มเติม อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ เพราะรายได้จากการทำงานหัตถกรรมสามารถหมุนเวียนกลับไปสู่ครอบครัวและชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาชีพ และทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่อง เพิ่มศักยภาพแข่งขันของผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยในเวทีสากล และเป็นการต่อยอด Soft Power ของไทยให้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก
ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย กล่าวว่า SACIT มีภารกิจในการดำเนินงานสืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม งานศิลปหัตถกรรมไทยทุกมิติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการสร้างโอกาสและขยายตลาดให้ประชาชน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงงานศิลปหัตถกรรมฝีมือคนไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 16” ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ส่งต่อภูมิปัญญา เสน่ห์งานหัตถกรรม” สะท้อนเจตนารมณ์ของประเทศไทยในการธำรง พัฒนา และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านผลงานหัตถศิลป์จากครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรมทั่วประเทศ ที่รังสรรค์ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ถ่ายทอดความประณีตและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ทั้งด้านวัสดุ เทคนิค และเรื่องราวจนงดงาม โดดเด่นไม่เหมือนชาติใดในโลก
สำหรับไฮไลต์และกิจกรรมภายในงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 16” ผู้เข้าชมงานจะได้สัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจกับเสน่ห์แห่งหัตถศิลป์ไทยที่หลากหลายชั้นครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ที่ SACIT ได้คัดสรรมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมมากมาย ได้แก่ โซนจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, โซนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ไทยจากครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ทั่วประเทศไทย กว่า 70 ราย, โซนจัดแสดงผลงานหัตถศิลป์ที่หาชมยากจากฝีมือชั้นบรมครูที่ใช้เทคนิคชั้นสูงในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้อย่างประณีต งดงาม, ชมการสาธิตงานศิลปหัตถกรรมไทย อาทิ งานลงรักประดับมุก, งานแทงหยวก, งานหัตถกรรมกระจกเกรียบ, งานเพ้นท์ผ้าบาติก, งานแกะสลักไม้, กิจกรรม Workshop งานหัตถกรรม อาทิ งานจักสานไม้ไผ่ลายมงคล, งานเพ้นท์หน้ากากผีตาโขนจิ๋ว, งานประดิษฐ์เครื่องประดับลายไทย
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม “อัตลักษณ์แห่งสยาม Exclusive Auction” ในวันที่ 22 สิงหาคม เริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ที่บ้านปาร์ค โรงแรมปาร์คนายเลิศ เป็นงานประมูลสุด Exclusive ที่รวบรวมสุดยอดงานหัตถศิลป์ไทยระดับมาสเตอร์พีซ กว่า 40 ผลงาน สร้างสรรค์โดยบรมครูผู้เปี่ยมฝีมือและจิตวิญญาณแห่งงานหัตถศิลป์ไทย ให้สำหรับนักสะสมและผู้ที่หลงใหลในงานหัตถศิลป์ไทยได้จับจองเป็นเจ้าของกันอีกด้วย
งาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 16” ไม่ใช่เพียงการจัดแสดงและจำหน่ายงานศิลปหัตถกรรมไทยเท่านั้น แต่นี่คือเวทีแห่งจิตวิญญาณและความภาคภูมิใจของแผ่นดิน ที่รวมครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม เพื่อถ่ายทอดทักษะและภูมิปัญญาเชิงช่างอันล้ำค่าที่สั่งสมมานับชั่วอายุคน ที่ไม่อาจตีเป็นมูลค่าได้ แต่เป็นการเชื่อมอดีตกับอนาคตให้คนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ได้สัมผัสถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น เห็นถึงความมุ่งมั่นและความอุตสาหะของครูให้ยังคงอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงเป็นการส่งต่อมรดกทางภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น ให้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจ เกิดแรงบันดาลใจที่จะร่วมกันอนุรักษ์ รักษา และสืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทย ให้คงอยู่คู่แผ่นดินตลอดไป ผู้อำนวยการ SACIT กล่าวอย่างภาคภูมิ
SACIT ขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว นักศึกษา หรือใครที่กำลังมองหาธุรกิจจากงานหัตถกรรมไทยไปร่วมชม ไปเป็นกำลังใจ ให้กับช่างหัตถศิลป์ไทย และอุดหนุนงานหัตถศิลป์ไทย หรือจะแวะไปทักทายพูดคุย หาแรงบันดาลใจจากครู เชิญได้ที่งาน “อัตลักษณ์ แห่งสยาม ครั้งที่ 16” ระหว่างวันที่ 20–24 สิงหาคม เวลา 10.00–22.00 น. ที่ Q Stadium ชั้น M ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ กรุงเทพฯ เดินทางสะดวกด้วย BTS ลงสถานีพร้อมพงษ์ (ทางออก 1) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 1289 หรือ Facebook SACIT Shop