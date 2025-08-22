‘สศร.’ เที่ยวงาน THAI CONTEMPORARY CANVAS สนับสนุนสินค้าชุมชน เพชรบุรี-ลำปาง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมงาน THAI CONTEMPORARY CANVAS : SHOWCASE & MARKET 2025 จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 23 สิงหาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณ บ้านจันทร์เพ็ญ ถนนคนเดิน พานิชเจริญเพชรบุรี พิเศษ 18.00–19.00 น. พบกับ มินิคอนเสิร์ตจาก โรส ศิรินทิพย์
และที่จังหวัดลำปาง วันที่ 30 สิงหาคม 09.00 –17.00 น. ณ Earth & Fire Ceramics จังหวัดลำปาง ภายในงานมีรถสองแถวจากสถานีรถไฟลำปางบริการเข้างานฟรีทุก 30 นาที
เชิญชวนผู้สนใจมาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ สนับสนุนสินค้าชุมชน เพลิดเพลินกับบรรยากาศสุดสร้างสรรค์กลางเมืองเก่าเพชรบุรี และลำปางไปด้วยกัน พร้อมสนับสนุนสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนเพชรบุรีดีจัง วิสาหกิจชุมชนวัยหวาน ผ้าบ้านชะอาน กลุ่มอาชีพสตรีจักสานป่านศรนารายณ์ และวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง ตำบลช่องสะแก พร้อมเพลิดเพลินกับบรรยากาศสุดสร้างสรรค์กลางเมืองเก่าเพชรบุรี เป็นต้น