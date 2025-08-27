วธ.ถวายพระสมัญญา ‘สิริศิลปิน ศิลปินแห่งชาติ’ แด่ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ
เมื่อเวลา 12.25 น. วันที่ 27 สิงหาคม น.ส.แพทองธาร ชินวัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ว่า ตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ มายกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ และสาขาศิลปะการแสดง เป็นประจำทุกปีนั้น
สำหรับ ปีพุทธศักราช 2567 มีจำนวนศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็น ศิลปินแห่งชาติทุกสาขา รวมทั้งสิ้น 1 พระองค์ 573 คน และมีรายชื่อผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติ จำนวน 1 พระองค์ 10 รายชื่อ ดังต่อไปนี้
สาขาทัศนศิลป์
1.ศ. ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (จิตรกรรม) ซึ่งคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ถวายพระเกียรติ “พระสมัญญา สิริศิลปินศิลปินแห่งชาติ”
2.นายผ่อง เซ่งกิ่ง (จิตรกรรม)
3.รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ เตมียพันธ์ (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น)
4.นายสมลักษณ์ ปันติบุญ (เครื่องปั้นดินเผา)
สาขาวรรณศิลป์
1.นายเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
สาขาศิลปะการแสดง
1. นายนฤพนธ์ ดุริยพันธ์ (ดนตรีไทย – ขับร้อง)
2.นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์ (นาฏศิลป์ไทย -โขน ละคร)
3.นายวิโรจน์ อยู่สวัสดิ์ (นาฏศิลป์ไทย – โขนลิง)
4.นายดนู ฮันตระกูล (ดนตรีไทยสากล)
5.พันตรี ประพัชศักดิ์ จันทร์เปล่ง (นักร้องเพลงลูกทุ่ง)
6.นางนันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)
รัฐมนตรีว่าการวธ. กล่าวต่อว่า ศิลปินแห่งชาติทุกท่านจะได้รับสวัสดิการ ดังต่อไปนี้ 1.ค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 25,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ 2.ค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยอนุโลม เว้นแต่มีสิทธิเบิกจากหน่วยงานอื่น ให้เบิกจากหน่วยงานนั้นก่อน ถ้าเบิกจากหน่วยงานนั้นได้ต่ำกว่าสิทธิ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้มีสิทธิเบิกในส่วนที่ยังขาดอยู่ได้อีก ภายในวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปีงบประมาณ 3.เงินช่วยเหลือประสบสาธารณภัยเท่าที่เสียหายจริง รายละไม่เกิน 50,000 บาท ต่อครั้ง 4. ค่าของเยี่ยมในยามเจ็บป่วยหรือในโอกาสสำคัญเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 3,000 บาท (ต่อครั้ง)
สำหรับ กรณีเสียชีวิต จะได้รับเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพ รายละ 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิต เท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 150,000 บาท
ทั้งนี้ วธ. โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2567 เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี รับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ ในวัน เวลา ตามแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ต่อไป
ปัจจุบันมี ศิลปินแห่งชาติ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ.2528- 2566 จำนวน 367 คน และ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 พระองค์ และ 10 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1 พะองค์ และ 378 คน แบ่งออกเป็นสาขา ได้แก่ 1.สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 1 พระองค์ 112 คน 2.สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 66 คน และ 3.สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 200 คน
“ข้าพระพุทธเจ้ามีความปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ถวายพระเกียรติพระสมัญญา “สิริศิลปิน ศิลปินแห่งชาติ” แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และประกาศยกย่องเชิดชูให้เป็นผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ อันเนื่องจากพระปรีชาสามารถและพระกรณียกิจอันทรงคุณูปการด้านทัศนศิลป์ จิตรกรรม เป็นที่ประจักษ์ในวงวิชาการศิลปะ อีกทั้งยังทรงมีบทบาทสำคัญ ในการธำรงอัตลักษณ์ของชาติอย่างสง่างาม นับเป็นพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้” รัฐมนตรีว่าการวธ.กล่าว