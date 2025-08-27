เปิดชื่อ ศิลปินแห่งชาติ 2567 ‘แม่แดง นันทวัน’ นักแสดงชั้นครู ‘อ.จิ๋ว’ ผู้บุกเบิกสถาปัตย์พื้นถิ่น
ศิลปินแห่งชาติ 2567 – เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคม และประเทศชาติมายกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ และสาขาศิลปะการแสดง เป็นประจำทุกปีนั้น
โดยในปีพุทธศักราช 2567 มีจำนวนศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการ พิจารณาเป็นศิลปิน แห่งชาติทุกสาขา รวมทั้งสิ้น 1 พระองค์ และ 573 คนและมีรายชื่อผู้ที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เป็นศิลปินแห่งชาติ จำนวน 1 พระนาม และ 10 รายชื่อ ดังนี้
สาขาทัศนศิลป์ 1 พระนาม คือ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (จิตรกรรม) ซึ่งคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ถวายพระเกียรติพระสมัญญา ในวันนี้ คือ “สิริศิลปิน ศิลปินแห่งชาติ”
สาขาทัศนศิลป์ อีก 3 รายชื่อ ได้แก่
1. นายผ่อง เซ่งกิ่ง (จิตรกรรม)
2. รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ เตมียพันธ์ (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น)
3. นายสมลักษณ์ ปันติบุญ (เครื่องปั้นดินเผา)
สาขาวรรณศิลป์
1. นายเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
สาขาศิลปะการแสดง
1. นายนฤพนธ์ ดุริยพันธ์ (ดนตรีไทย – ขับร้อง)
2. นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์ (นาฏศิลป์ไทย – โขน ละคร)
3. นายวิโรจน์ อยู่สวัสดิ์ (นาฏศิลป์ไทย – โขนลิง)
4. นายดนู ฮันตระกูล (ดนตรีไทยสากล)
5. พันตรี ประพัชศักดิ์ จันทร์เปล่ง (นักร้องเพลงลูกทุ่ง)
6. นางนันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)
อนึ่ง ศิลปินแห่งชาติ จะได้รับสวัสดิการ คือ
1. ค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่
2. ค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยอนุโลม เว้นแต่มีสิทธิเบิกจาก หน่วยงานอื่นให้เบิกจาก หน่วยงานนั้นก่อน ถ้าเบิกจากหน่วยงานนั้น ได้ต่ำกว่าสิทธิ ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาลให้มีสิทธิเบิกในส่วนที่ยังขาดอยู่ ได้อีกภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ต่อปีงบประมาณ
3. เงินช่วยเหลือประสบสาธารณภัยเท่าที่เสียหายจริง รายละไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) ต่อครั้ง
4. ค่าของเยี่ยมในยามเจ็บป่วยหรือในโอกาสสำคัญเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาท) ต่อครั้ง
กรณีเสียชีวิต จะได้รับเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพ รายละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ ผลงานเมื่อเสียชีวิต เท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท)
ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะทำหนังสือกราบ บังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำศิลปิน แห่งชาติ พุทธศักราช 2567 เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี รับพระราชทานโล่ และเข็มเชิดชูเกียรติ ในวัน เวลา ตามแต่จะทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ขณะนี้มี ศิลปินแห่งชาติ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 – 2566 จำนวน 367 คน และ พ.ศ.2567 จำนวน 1 พระองค์ และ 10 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1 พระองค์ และ 377 คน แบ่งเป็นสาขาทัศนศิลป์ จำนวน 1 พระองค์ และ 112 คน สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 65 คน สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 200 คน รวมศิลปินแห่งชาติ จำนวนทั้งสิ้น 1 พระองค์ และ 377 คน