‘ปกรณ์-นันทวัน’ ภูมิใจ ได้รับยกย่องเป็น ศิลปินแห่งชาติ ฝากนักแสดงรุ่นใหม่เป็นแบบอย่างที่ดี
ตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ มายกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ และสาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2567 นั้น
นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย -โขน ละคร) กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเติบโตมาจากศิลปิน กระทั่งเกษียณอายุราชการ และปัจจุบันยังเป็นที่ปรึกษาด้านศิลปะการแสดงโดยตรง ให้กับกรมศิลปากร การได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติถือเป็นเกียรติสูงสุดในสายของศิลปิน เพราะฉะนั้นจึงรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติมาอย่าง
”สำหรับหลักในการทำงานด้านนาฏศิลป์ กับกรมศิลปากร จะเน้นการอนุรักษ์ ขณะที่มุมมองของผม เห็นว่า การทำงานต้องผสมผสานระหว่างเจนเก่าและเจนใหม่ ซึ่ง ศิลปะการแสดง จะต้องมีทั้งการอนุรักษ์และพัฒนาควบคู่กันไป ทั้งนาฏศิลป์ ดนตรี เพลงไทย รวมถึงเทคโนโลยีการแสดง แสงสีเสียงศิลปกรรมประกอบศาสตร์ฉาก โดยเฉพาะโขน ต้องยึดการแสดงตามจารีต แต่พัฒนาให้เข้าถึงคนยุคใหม่มากขึ้น เปลี่ยนจากความน่าเบื่อเป็นความน่าดู ไม่ทำลายมรดกทางวัฒนธรรมจารีตประเพณีที่ครูบาอาจารย์สอนไว้ แต่ในมุมหนึ่งก็ต้องสร้างสรรค์สิ่งที่มีอยู่ในองค์ความรู้ ให้เห็นเป็นรูปธรรมเพื่อนำสู่สายตาของประชาชน“นายปกรณ์ กล่าว
นางนันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์) กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจเพราะ ได้ทำการแสดงมาตั้งตั้งแต่อายุ 15 -16 ปี เส้นทางการทำงานยึดหลักคิดดี ทำดี พูดดี และไม่หวัง สิ่งตอบแทน ฝากให้ศิลปินดาราวางตัวให้เหมาะสม เสมอต้นเสมอปลาย และมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน อย่าไปมองลบเพราะเหรียญสองด้าน ตลอดชีวิตการทำงานตั้งใจทำทุกอย่างให้ดีที่สุด ไม่ใช่เป็นดาราแล้วทำตัวเลิศเลอเกินมนุษย์ ตนเองเป็นดาราที่ทำตัวธรรมดาติดดินไม่กินหรูอยู่แพง
“ กว่า 11 ปีแล้วที่ไม่ได้รับการแสดง เพราะไปทำ กิจกรรมการกุศลเพื่อสังคม และเน้นส่งเสริมเพลงลูกทุ่ง ผ่านการจัดรายการเพลง จัดคอนเสิร์ตเล็กๆ เพื่ออนุรักษ์เพลงเก่า หรือเพลงที่เราประทับใจในอดีต ตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจ ขอฝากนักแสดงรุ่นใหม่ให้ทำตัวเสมอต้นเสมอปลาย ไม่ลืมตัว อยู่ในจอเป็นนักแสดง แต่อยู่นอกจอเค้าเป็นคนธรรมดา ขอให้คิดดี ทำดี พูดดี และปฏิบัติดี เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพราะเด็กและเยาวชนจะถือศิลปินเป็นต้นแบบ หากศิลปินวางตัวดีก็จะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน”นางนันทวัน กล่าว