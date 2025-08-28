วธ.ยันประกาศการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ปี67 ถูกต้องตามมติกวช.

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ) เปิดเผยว่า กรณีมีการเผยแพร่ข้อมูล การแถลงข่าวผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ โดยน.ส.แพทองธาร ชินวัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ว่า มีรายชื่อศิลปินแห่งชาติไม่ครบถ้วน และมีบางรายชื่อตกหล่นนั้น ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ตามพ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 11 28 29 และ 30 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกและประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช) มีหน้าที่และอำนาจ ในการพิจารณาเสนอความเห็นและประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุณูปการต่อการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในฐานะ “ศิลปินแห่งชาติ” ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2567 จำนวน 1 พระองค์ และ 10 รายชื่อ เป็นไปตามที่ รัฐมนตรีว่าการวธ.แถลงต่อสื่อมวลชนและมีการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวอย่างเป็นทางการไปแล้ว
“ดังนั้น วธ.ขอยืนยันว่า ข้อมูลที่แถลงและเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมติของกวช. ซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงตามกฎหมาย ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้เผยแพร่พระนาม พระประวัติ พระปรีชาสามารถ และ พระเกียรติคุณขององค์สิริศิลปิน ศิลปินแห่งชาติ รวมถึงรายชื่อ คำประกาศเกียรติคุณ ประวัติ และผลงานของผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2567 แล้ว โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากhttps://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=8719&filename=index ” นายประสพ กล่าว