บก.สามัญชน ร่อนจม.ถาม 3 ข้อ ศิลปินแห่งชาติ ทำไม “ศรีดาวเรือง” ภรรยาสุชาติ ถึงชื่อหาย
ศรีดาวเรือง – เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 เวียง-วชิระ บัวสนธ์ บรรณาธิการสำนักพิมพ์สามัญชน ได้โพสต์จดหมายเปิดผนึกถึงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมฯ โดยมีเนื้อหาดังนี้ ตามที่ปรากฏเป็นข่าวเผยแพร่สู่สาธารณะเมื่อประมาณบ่ายโมงเศษของวันที่ 27 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา กล่าวคือ มีชื่อ นางวรรณา สวัสดิ์ศรี (หรือ ‘ศรีดาวเรือง’) ได้รับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2568 ทว่าเมื่อมีการประกาศอย่างเป็นทางการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนั้น กลายเป็นว่านามของนางวรรณาไม่เพียงอันตรธาน หากปรากฏนามท่านอื่นในสาขาอื่นผุดขึ้นมาอย่างชวนฉงน ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาว่า คณะอนุกรรมการสาขาวรรณศิลป์พิจารณาเสร็จสิ้นแล้วส่งไปให้คณะกรรมการชุดใหญ่รับทราบเป็นขั้นตอนสุดท้ายตามกระบวนการ แต่นามของนางวรรณากลับถูกถอดออกในขั้นตอนนี้ชนิดไม่ให้เกียรติคณะอนุกรรมการฯด้วยซ้ำ
เหตุการณ์ดังกล่าวไม่เพียงนำความเสื่อมเสียไปยังกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ผู้ดูแลจัดการเรื่องนี้ หากยังถูกต้องข้อสงสัยไปต่างๆ นานา จนแทบไม่เหลือความน่าเชื่อถือและโปร่งใส
ข้าพเจ้าใคร่ขอเรียกร้องให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมโปรดดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ตอบคำถามแก่สังคมว่าเรื่องราวที่แท้จริงเป็นเช่นไร ผู้ใดแจกข่าวดังกล่าวไปยังสื่อมวลชน
2. ถ้าไม่จริง ก็เป็นหน้าที่ของสำนักข่าวนั้นๆ ต้องชี้แจงแถลงออกมาว่าลงข่าวนี้ผิดพลาดไปได้อย่างไร ใครสร้างเฟกนิวส์
3. คณะอนุกรรมการ สาขาวรรณศิลป์ปีนี้ ยิ่งไม่สมควรทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อน ควรออกมาปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของพวกตนว่าได้พิจารณาคัดเลือกนางวรรณา สวัสดิ์ศรี เป็นศิลปินแห่งชาติตามที่ปรากฏเป็นข่าวหรือไม่ ถ้าใช่ แล้วกลับถูกคณะกรรมการชุดใหญ่ไม่ให้เกียรติเช่นนี้ ก็ควรแสดงท่าทีให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมว่าพวกท่านจำใจ น้ำท่วมปาก หรือถูกร้องขอเช่นไร ต้องไม่ลืมว่าลำพังปิดปากเงียบย่อมยากจะปฏิเสธว่าไม่เท่ากับพลอยเออออห่อหมกตามไปด้วย
ด้วยความเคารพ (แม้จะไม่นับถือเลยก็เถอะ)
28/8/2025