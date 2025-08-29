‘มิวสิค เดลี่’ จับมือ ซิมโฟนี กรุ๊ป จัดประกวดดนตรีระดับนานาชาติ Stars of Asia International Music Competition 2025 มากกว่าการประกวด คือการเดินทางสู่การพัฒนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดนตรีสู่ระดับนานาชาติ
บริษัท มิวสิค เดลี่ จำกัด ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาดนตรีและอุตสาหกรรมบันเทิง จัดงานแถลงข่าว Stars of Asia International Music Competition 2025 เวทีการประกวดดนตรีระดับนานาชาติ ที่มุ่งสร้างโอกาสให้ผู้เข้าประกวดได้ก้าวข้ามขอบเขตของเวทีประกวดทั่วไป สู่การพัฒนาทักษะดนตรี การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
ดร.วรนาฎ อินถารต ที่ปรึกษาของบริษัท มิวสิ คเดลี่ จำกัด กล่าวว่า การประกวดดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “More than a Competition – It’s a Musical Journey” การประกวด Stars of Asia ไม่ได้มุ่งเพียงหาผู้ชนะ แต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าประกวดตั้งแต่รอบคัดเลือก ผ่านกิจกรรม Mini-Masterclass กับศิลปินและครูดนตรีระดับประเทศ รวมถึงโอกาสเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และความเข้าใจในศิลปะการแสดงดนตรีอย่างรอบด้าน และมีไฮไลต์ มินิคอนเสิร์ตจาก “อิ้งค์ วรันธร” การประกวดรอบคัดเลือกในประเทศไทยจะจัดขึ้นในวันที่ 21 กันยายน และ วันที่27–28 กันยายน 2568 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมป์ และ ศูนย์การค้าวิคตอเรีย การ์เด้นส์ โดยผู้เข้าประกวดยังจะได้ร่วมกิจกรรม Special Talk โดย โอม Cocktail ศิลปินแถวหน้าของประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และมุมมองใหม่ ๆ ทางดนตรี
รอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7–9 เมษายน 2569 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ที่ Tact Home Komorebi GRAFARE Hall ฮอลล์คอนเสิร์ตที่มีระบบเสียงอะคูสติกชั้นนำของโตเกียว พร้อมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นให้แก่ผู้เข้าประกวด
การรับสมัครผู้เข้าประกวดทุกประเภทและทุกเครื่องดนตรีประเภทออนไซต์จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 สิงหาคม 2568 และ ประเภทออนไลน์ จะปิดในวันที่ 30 กันยายน 2568 ทั้งนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: musicdailycompany สำหรับรายการประกวดได้รับการสนับสนุนหลักจาก บริษัท ซิมโฟนี กรุ๊ป โดยมีการแถลงข่าวเปิดตัว Symphony Music and Art School สาขากรุงเทพฯ
ซิมโฟนี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 โดย คุณสายฟ้า พลจันทร์ และทีมผู้ก่อตั้ง ก่อนที่ คุณศรีจันทร์ จริงจิตร จะเข้ามาสานต่อ พร้อมกับทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ นำโดย คุณโกสินทร์ จริงจิตร ปัจจุบัน ซิมโฟนีได้เติบโตเป็น กลุ่มธุรกิจด้านดนตรีและการศึกษาครบวงจร ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครูที่เยี่ยมยอด จึงสร้างศิษย์ที่ยอดเยี่ยม”
ทั้งนี้ในงานยังมีการประกาศความร่วมมือกับ ดร.เกษม ทิพยเมธากุล ที่ปรึกษาองค์กร พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมเพื่อวงการดนตรีของประเทศไทย อาทิ Symphony Music Shop, GBY Digital Tech, Smart Piano และแอปพลิเคชัน HIPSBOOK