ครม.ไฟเขียว ‘ร่างปฏิญญาบาหลี 2568’ ปักธงชูวัฒนธรรม-ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมเวทีโลก

ครม. ไฟเขียว ร่างปฏิญญาบาหลี 2568 ปักธงชูวัฒนธรรม – ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมสู่เวทีโลก ร่วมกำหนดทิศทางอนาคตความร่วมมือทางวัฒนธรรมในเวที CHANDI 2025 ณ อินโดนีเซีย
นายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง ปฏิญญาบาหลีว่าด้วยข้อริเริ่มทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2568 และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างปฏิญญาบาหลีว่าด้วยข้อริเริ่มทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2568 ในห้วงการประชุมสุดยอดด้านวัฒนธรรม มรดก ศิลปะ เรื่องเล่า การทูต และนวัตกรรม ประจำปี 2568 (The Culture, Heritage, Arts, Narratives, Diplomacy and Innovation (CHANDI 2025) ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2568 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
นายสุชาติ กล่าวว่า ร่างปฏิญญาบาหลีฯ ถือเป็นเอกสารสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ที่นานาประเทศจะใช้เป็นแนวทางความร่วมมือด้านวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีสาระสำคัญ อาทิ การผลักดันวัฒนธรรมเป็นเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน การเสริมบทบาทการทูตวัฒนธรรม และความร่วมมือระหว่างประเทศ และนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยอนุรักษ์และเปิดการเข้าถึงทางวัฒนธรรม รวมถึงการสนับสนุนเยาวชนและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เติบโตอย่างแข็งแรง
ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุม CHANDI 2025 ครั้งนี้ เกิดขึ้นตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และถือเป็นเวทีสำคัญที่ไทยจะได้ร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือทางวัฒนธรรมระดับโลก ตอกย้ำบทบาทของวัฒนธรรมไทยในฐานะพลังเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวาระสากล เพื่อร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสมัยใหม่ในศตวรรษที่ 21 ผ่านการพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างสันติภาพ และการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางวัฒนธรรม