เริ่มแล้ว! ‘มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย 2568’ รวมของดีทั่วไทย
เมื่อวันที่ 3 กันยายน นายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายประสพ เรียงเงิน ปลัดวธ. ผู้บริหารวธ. ศิลปินพื้นบ้าน ศิลปินชื่อดัง เครือข่ายวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด แขกผู้มีเกียรติ นักท่องเที่ยว และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 5 อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี
นายสุชาติ กล่าวว่า วธ.ร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ประจำปี 2568 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนได้ร่วมสำนึกในพระเมตตา อีกทั้งยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้ถึงคุณูปการสำคัญของทั้งสองพระองค์ ระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 เมืองทองธานี เปิดให้เข้าชม ฟรี ทุกวัน เวลา 10.00 – 21.00 น. ภายในงานเปรียบเสมือนศูนย์รวมเสน่ห์ศิลปวัฒนธรรมจาก 4 ภูมิภาค ถ่ายทอดทั้งความงดงามของภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตดั้งเดิม และความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัย ภายใต้นโยบาย “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรม และ Soft Power ของไทย” เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีโลก
“ถือเป็นครั้งแรกที่ของดีของเด่นจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศถูกรวมไว้ในที่เดียวกันอย่างครบถ้วน โดยปีนี้งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ไทยดี” ถ่ายทอดความงดงามและคุณค่าใน 4 มิติสำคัญ ได้แก่ ดี ประเพณีอันดีงาม ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น สะท้อนรากเหง้า ความเป็นไทย ดี ศิลปวัฒนธรรม ผ่านการแสดง การละเล่น และศิลปหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ ดี อาหารไทยและอาหารถิ่น จากทุกภูมิภาค ที่ทั้งอร่อยและเต็มไปด้วยภูมิปัญญาการกินอยู่ ดี ผลิตภัณฑ์และภูมิปัญญาวัฒนธรรม ซึ่งชุมชนท้องถิ่นได้สร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอดสู่ตลาดสากล ซึ่งทั้งหมดนี้คือหัวใจของ ”ไทยดี”
ที่สะท้อนทั้งความภาคภูมิใจในรากเหง้า และการก้าวไปข้างหน้าของ Soft Power ไทย“นายสุชาติกล่าว
นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมภายในงาน ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 กันยายน 2568 ประกอบด้วย โซนเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมนิทรรศการ “ชุดไทยพระราชนิยม” 8 ชุดอันทรงคุณค่าเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภูมิภาค ชมการแสดงศิลปะหลากหลายรูปแบบ จากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้าน และศิลปินดัง อาทิ นางราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำประยุกต์) ปี 2565 นายพิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา (โย่ง เชิญยิ้ม) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงฉ่อย) ปี 2566 ผศ.ดร.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (โนรา) ปี 2564 และนางฉวีวรรณ พันธุ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) ปี 2536 นอกจากนี้ยังมีคอนเสิร์ตและการแสดงพิเศษทุกวัน อาทิ สงกรานต์ The Voice เวียง นฤมล ระเบียบวาทศิลป์ ลิเกคณะ กุ้ง สิธิราช นุ๊กปาย D GERRARD ฮาย อาภาพร และเบิ้ล ปทุมราช รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมหน่วยงานในสังกัดวธ. และการแสดงจากเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ อาทิ ละครนอก เรื่องสังข์ทอง ตอน หาปลา และวงดนตรีสากล โดยกรมศิลปากร การแสดงมนต์เสน่ห์วิถีไทย โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วงโปงลาง โดย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ และการแสดงหุ่นละครเล็ก เป็นต้น
นอกจากนี้ มีโซนถิ่นไทยสร้างสรรค์ นำเสนออัตลักษณ์ 7 เมืองสร้างสรรค์ของไทย แรงบันดาลใจจากทุนวัฒนธรรมที่ต่อยอดพัฒนาเมือง โซนวิถีถิ่น 4 ภาค รวมของดี ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมประจำถิ่น ของฝาก 120 บูธ และโซนอาหารไทย–อาหารถิ่น 60 ร้าน สำหรับโซนถิ่นภาคเหนือ มีการสาธิตการทอผ้า โชว์อัตลักษณ์ความเป็นไทยจากเจ้าของวัฒนธรรม นางประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ทอผ้า) ปี 2559 กิจกรรม Cultural Workshop ให้ประชาชนทำงานคราฟต์ร่วมสมัยด้วยตัวเอง ไม่มีค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กระทรวงวัฒนธรรม หรือสายด่วนวัฒนธรรม 1765