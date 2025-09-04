วธ.เชิญชวนประชาชน ร่วมงาน ‘วิถีถิ่น วิถีไทย68’ เฉลิมพระเกียรติในหลวง-สมเด็จพระพันปีหลวง ดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล
กระทรวงวัฒนธรรมจัดงาน(วธ.) ขอเชิญชวนประชาชนเข้าชมงาน มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน 2568 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 เมืองทองธานี โดยในปีนี้ จัดขึ้นเพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งเป็นเวทีถ่ายทอดพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าในด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
งานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ไทยดี” ซึ่งสื่อถึงความงดงามของวัฒนธรรมไทยในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น ประเพณีอันดีงาม ศิลปวัฒนธรรม อาหารไทยและอาหารถิ่น รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเชิดชูอัตลักษณ์ไทย พร้อมผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับประเทศและนานาชาติ
ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ ,การแสดงศิลปวัฒนธรรมจาก 4 ภูมิภาค และการแสดงจากศิลปินแห่งชาติ อาทิ ผศ.ดร.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์, แม่ประนอม ทาแปง, แม่ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร, นางฉวีวรรณ พันธุ และนายพิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา (โย่ง เชิญยิ้ม) ,เวทีการแสดงศิลปินร่วมสมัย เช่น “3 น้า จำอวดหน้าม่าน” เวียง นฤมล, หมอลำระเบียบวาทะศิลป์, D GERRARD, ZOLAR, SL Music และเบิ้ล ปทุมราช ,โซน “ถิ่นไทยสร้างสรรค์” นำเสนอความก้าวหน้าของเมืองสร้างสรรค์ UNESCO ทั้ง 7 แห่งในประเทศไทย ,กิจกรรม workshop และสาธิตงานฝีมือ พร้อมจัดจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม สินค้า CPOT และของดีจากทุกภูมิภาค
พิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมาได้รับความสนใจอย่างสูงจากประชาชน โดยมี “อิงฟ้า วราหะ” แขกรับเชิญพิเศษ ร่วมเปิดงานและส่งมอบแรงบันดาลใจแก่นักท่องวัฒนธรรมรุ่นใหม่ ทั้งนี้ วธ.ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเข้าชมงานได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2568 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เข้าชมฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. สายด่วนวัฒนธรรม 1765