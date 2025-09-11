ศิลปะและวัฒนธรรม

ถกสนั่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เปิดค่าธรรมเนียม แจงดราม่า ยันนทท.ถ่ายรูป-วิดีโอได้ ไม่เก็บเพิ่ม

เมื่อวันที่ 1 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์วิดีโอ ระบุข้อความว่า “เดี๋ยวนี้จะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอวัดศรีชุมลงโซเซียลผิดนะคะ ต้องทำหนังสือขออนุญาตเสียเงินค่าถ่าย 500 บาท ถึงจะเข้าไปได้ อะไรกันเนี่ย สุโขทัยมีดีแต่ห้ามโปรโมทเหรอ?”

ต่อมา “อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย” โพสต์ข้อความระบุว่า

ตามที่มีการเข้าใจคลาดเคลื่อน เรื่อง “การขออนุญาตถ่ายทำในเขตโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย” ดังที่มีการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ นั้น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ขอชี้แจง ดังนี้

กรมศิลปากรมีระเบียบว่าด้วยการถ่ายทำภาพยนตร์ในโบราณสถาน หรือเขตโบราณสถานมาแล้ว อย่างน้อยตั้งแต่ปีพ.ศ.2536 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2548 ระบุว่า

“การถ่ายทำภาพยนตร์” หมายความว่า “การบันทึกภาพด้วยเครื่องมือเพื่อนำไปฉายด้วยเครื่องทำให้เป็นภาพเคลื่อนไหวได้ และให้หมายรวมถึง  การถ่ายทำละครโทรทัศน์  รายการโทรทัศน์  ภาพยนตร์โฆษณา  ภาพยนตร์สารคดี  ภาพนิ่ง  ภาพถ่าย หรือการถ่ายทำลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน  แต่ไม่รวมถึง การถ่ายทำภาพยนตร์ที่เป็นการถ่ายทำของนักท่องเที่ยวเพื่อใช้ดูเป็นการส่วนตัว หรือภายในครอบครัว”

โดยมีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้

  1. ภาพยนตร์ไทย อัตราเรื่องละ/วันละ 2,000 บาท
  2. ภาพยนตร์ต่างประเทศ อัตราเรื่องละ/วันละ 10,000  บาท
  3. ภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตร์โฆษณา ละครโทรทัศน์  รายการโทรทัศน์  หรือภาพนิ่งของไทย อัตราวันละ 1,000 บาท
  4. ภาพยนตร์สารคดีภาพยนตร์โฆษณา ละครโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์  หรือภาพนิ่งของต่างประเทศ  อัตราวันละ 5,000 บาท

ในกรณีการถ่ายทำภาพยนตร์ใน (3) และ (4) ใช้เวลาถ่ายทำไม่ถึง 5 ชั่วโมง ให้คิดค่าธรรมเนียมครึ่งหนึ่งของอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด  โดยมีการออกใบเสร็จของกรมศิลปากรให้แก่ผู้ขออนุญาต

ผู้ที่มีลักษณะต้องขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ ได้แก่ การถ่ายทำที่มีลักษณะเชิงพาณิชย์ มีการหารายได้จากการถ่ายทำ หรือมีการจ้างช่างภาพ ทีมงาน

นักท่องเที่ยวทั่วไป ที่มาเที่ยวชม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยสามารถถ่ายภาพนิ่ง และวีดีโอ เผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์ของตนเองได้ตามปกติ  โดยปฏิบัติตามระเบียบการเข้าชมโบราณสถาน

ผู้ที่มีความประสงค์ขอถ่ายทำภาพยนตร์ วีดีโอ หรือภาพนิ่งในเขตโบราณสถานสามารถศึกษาและกรอกแบบฟอร์มตามรายละเอียดด้านล่าง

🔸ระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในโบราณสถานหรือเขตโบราณสถาน พ.ศ.2547 https://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/PDF/2547/E/131/24.PDF

🔸ระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในโบราณสถานหรือเขตโบราณสถาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 https://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/PDF/2548/00179160.PDF

🔸ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง วิธีการยื่นคำขออนุญาต อัตราค่าธรรมเนียม และเงินประกันความเสียหาย การถ่ายทำภาพยนตร์ในโบราณสถานหรือเขตโบราณสถาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 https://www.finearts.go.th/…/6pXHXPLdfiIPkxXOkFuko0PDpl…

สอบถามเพิ่มเติม 055 697527 ในวันและเวลาราชการ

อย่างไรก็ตาม หลังจากโพสต์ไปไม่นาน มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก พร้อมกับมองว่าระเบียบที่ใช้อยู่นั้น ไม่เข้ากับบริบทในปัจจุบัน แนะนำให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กที่โพสต์แชร์เรื่องดังกล่าว แชร์โพสต์ของอุทยาน พร้อมระบุข้อความว่า “ทางอุทยานชี้แจ้งมาตามนี้นะคะ คำถามคือ?

  • แยกแยะยังไงคะว่าคนไหนมาแบบเชิงพาณิชย์ คนไหนนักท่องเที่ยวทั่วไป เพราะเดี๋ยวนี้เกือบทุกคนสร้างรายได้จากเฟสบุ๊ค นั่นก็ต้องหมายถึงเชิงพาณิชย์
  • แล้วเดียร์ไม่ได้มีการจ้างตากล้องไป น้องไปถ่ายให้เป็นน้องที่รู้จักกันไม่ได้จ้างค่ะ เราทำกันเพราะอยากโปรโมทจังหวัดสุโขทัย”

นอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็น เช่น

ขอสอบถามด้วยความไม่รู้ครับ อย่างงานลอยกระทงที่ปกติจะมี อินฟลูฯ นักรีวิวของเพจต่างๆ หรือ ยูทูบเบอร์ ทั่วประเทศ ต่างก็ถ่ายและนำไปลงในสื่อโซเชียลเช่นกัน ได้มีการเก็บค่าธรรมเนียมตลอดใช่ไหมครับ เพราะก็มีลักษณะเชิงพาณิชย์และมีทีมงาน จะบอกว่าอนุโลมก็คงไม่ใช่เพราะคนสุโขทัยเอง ก็ต้องเสียค่าธรรมเนียม แล้วจะประชาสัมพันธ์ถึงอินฟลูฯพวกนั้น แบบไหนว่าต้องเสียค่าธรรมเนียม เพราะคนสุโขทัยเองยังแทบไม่รู้ระเบียบนี้
เข้าใจเรื่องระเบียบฯแต่ระเบียบที่ว่ามีมาตั้งแต่2536 แก้ไข 2548 แต่ปัจจุบัน 2568 แล้วนะครับ สมัย2548 น่าจะ ยังไม่ได้จะหมายถึงการถ่ายคลิปลงสื่อออนไลน์ลักษณะนี้ “การบันทึกด้วยเครื่องมือเพื่อนำไปฉายด้วยเครื่อง”

ถ้าคิดจะคุมก็ต้องทำให้ทั่วถึง ขอถามคำถามค่ะ

1.เทศกาลลอยกระทงที่จะมาถึง อินฟลู มาถ่ายคลิปลงโซเชียลเยอะแน่นอน มีทั้งไทยและเทศ อุทยานมีมาตราการเก็บเงินค่าถ่ายมั้ย? ถ้ามีเก็บยังไง? แล้วจะเก็บได้ทุกคนมั้ย?

2.กฎออกมาก่อนที่จะมี Facebook YouTube TikTok คิดจะปรับกฎให้เข้ากับปัจจุบันมั้ย?

3.คำถามนี้ข้องใจมาก ปีที่แล้วพี่จองกับคัลแลนมาถ่ายคลิป เก็บเงินมั้ย? คลิปถ่ายหลายนาที ยอดชม2.7ล้าน ช่องนี้มีรายได้จากการรับชม เพราะเห็นในคลิปจอดรถแล้วเดินเข้าไปเลย ถ้าจ่าย ไปเอาใบเสร็จมายืนยันด้วยค่ะ

ตีความว่าเชิงพาณิชย์นี่ยากนะ เช่น ผมพาเพื่อนต่างชาติไปเที่ยวมีกล้อง DSLR ดี ๆ เพื่อนแต่งชุดไทยถ่ายกับองค์พระ แล้วนำมาโพสต์ในสื่อสาธารณะ ไม่ได้มีรายได้อะไร แต่กรณีเดียวกัน มาแบบเดียวกัน แต่มีรายได้ เพราะจ้างช่างภาพมาถ่าย จะวัดกันยังไง ว่าเก็บใคร ไม่เก็บใคร ?

ดูจาก “คำนิยาม” ของระเบียบแล้วน่าเป็นห่วงครับ สมมุติว่านักท่องเที่ยวเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายคลิป ต่อมาเอาไปลงเฟซบุ๊กแล้วเปิดเป็น”สาธารณะ” คำถามคือ กรณีนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่? หากต้องเสีย แล้วเจ้าหน้าที่ต้องเรียกเก็บย้อนหลังหรือไม่? หากไม่เรียกเก็บย้อนหลังจะถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่? ผมกำลังจะสื่อให้เห็นว่า ระเบียบนี้ออกเมื่อปี 2548 ยุคนั้นโทรศัพท์มือถือยังไม่มีความทันสมัยเหมือนยุคนี้ ส่วนตัวคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ควรแก้ไขระเบียบให้เหมาะสมตามยุคสมัยครับ

 