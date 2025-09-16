ขรรค์ชัย-สุจิตต์ ยก 3 คำทำขัดแย้ง ‘ตะกวดกลับชาติ ขอมแปรพักตร์ พระยาละแวก’ โชว์หลักฐานเคลียร์ปวศ.บาดหมาง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่โถงชั้นล่าง อาคารสำนักงานบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และนายสุจิตต์ วงษ์เทศ คอลัมนิสต์ในเครือมติชน ร่วมกันถ่ายทำรายการ ‘ขรรค์ชัย-สุจิตต์ ทอดน่องท่องเที่ยว’ ตอน ‘ตะกวดกลับชาติ, ขอมแปรพักตร์, พระยาละแวก’ ดำเนินรายการโดย นายเอกภัทร์ เชิดธรรมธร พิธีกร ‘มติชนทีวี’
นายสุจิตต์ กล่าวว่า ปัญหาพิพาทไทย-กัมพูชาสืบเนื่องยาวนาน ปัจจุบัน ยังแก้ไขไม่ได้ จึงต้องพิจารณาตามหลักฐานประวัติศาสตร์เพื่อแก้ไขในอนาคต สำหรับ 3 ประเด็นที่มีการกล่าวถึงอย่างมากในช่วงนี้ ได้แก่ ตะกวดกลับชาติ, ขอมแปรพักตร์ และพระยาละแวก มีความเป็นมาที่ควรทำความเข้าใจ กล่าวคือ เรื่องตะกวดกลับชาติไปเกิดเป็นบรรพชนเขมร โดยระบุถึงคำทำนายว่าคนเขมรพูดจาไม่ค่อยยั่งยืนอยู่ในสัตย์ เพราะกำเนิดจากตะกวด มีลิ้น 2 แฉกนั้น แท้จริงแล้วเป็นข้อความเติมเพิ่มเข้าไปในภายหลังโดยผู้เรียบเรียงที่มีประสบการณ์ตรงจากความขัดแย้งทางการเมืองของชนชั้นนำกัมพูชาในอดีต ไม่ได้มาจากพุทธทำนาย หรือพุทธพยากรณ์ เดิมคราวเสด็จเลียบโลกถึงเกาะใหญ่แห่งหนึ่ง แล้วประทับใต้ต้นทะโลกเพื่อเทศนาโปรดสัตว์แต่อย่างใด
นายสุจิตต์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับคำว่า ‘ขอมแปรพักตร์’ จิตร ภูมิศักดิ์ อธิบายว่า เกี่ยวข้องกับนครธมสนับสนุนลาวให้แข็งข้อเป็นเอกเทศ ส่งผลให้อยุธยาไม่พอใจ เรื่องดังกล่าวปรากฏครั้งแรกในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด) เรียบเรียงใหม่ สมัยราชวงศ์บ้านพลูหลวง (หลัง พ.ศ. 2231) โดยเรียกนครธมด้วยความเข้าใจผิดว่าขอมแปรพักตร์ ทั้งที่เดิมมีไมตรีต่อกัน นับเป็นเครือญาติ สำหรับเรื่อง ‘พระยาละแวก’ ซึ่งประวัติศาสตร์ไทยกระแสหลัก ระบุถึงการฆ่าพระยาละแวกด้วยพิธีประถมกรรม แต่หลักฐานวิชาการทางประวัติศาสตร์ ที่อยู่ร่วมสมัยใกล้เคียงเหตุการณ์จริง มีข้อมูลต่างไป คือ เมืองละแวกถูกตีแตก แล้วถูกยึดครองโดยอยุธยา แต่พระยาละแวกหนีไปก่อน ไม่ได้ถูกจับ และ ไม่ได้ถูกฆ่าด้วยพิธีประถมกรรม
“หลังอาณานิคม ประวัติศาสตร์ประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายที่อยู่ในอาณานิคม หรือนอกอาณานิคมก็ตาม อย่างประเทศไทย ได้สร้างประวัติศาสตร์ของตนเองขึ้นมาเพื่อยกตกข่มท่าน บอกว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น จึงเกิดปัญหาทะเลาะกัน คำกล่าวที่ว่า ความเป็นไทย ไม่เหมือนใครในโลก ไม่เป็นความจริง อย่าสำคัญตนผิด ที่มีผู้บอกว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่เหมือนชาติใดในโลก ถามว่า ไปอ่านประวัติศาสตร์ฉบับไหน เพราะโครงสร้างของความเป็นมนุษย์นั้นเหมือนกัน หากจะไม่เหมือนจริงๆ ก็เพราะถูกเสกสรรค์ปั้นแต่งขึ้นมาให้เหมือนนิยาย เหมือนเรื่องเชื้อชาติไทยแท้ และคนไทยมาจากภูเขาอัลไต ซึ่งมั่ว ดังนั้น ต้องทำให้เข้ารูปเข้ารอย ไม่เสียหาย จะสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติด้านพลังสร้างสรรค์” นายสุจิตต์ กล่าว
ทั้งนี้ รายการในตอนดังกล่าว จะเผยแพร่ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายนนี้ เวลา 20.00 น. รับชมผ่านเฟซบุ๊กมติชนออนไลน์, ข่าวสด, ศิลปวัฒนธรรม และยูทูปมติชนทีวี