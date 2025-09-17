ศาลปกครอง นัดฟังคำสั่ง สุชาติ สวัสดิ์ศรี ยื่นฟ้องกวช.เพิกถอนตำแหน่งศิลปินแห่งชาติ เรียกชดเชย 13 ล้าน

ศาลปกครองนัดฟังคำสั่ง สุชาติ สวัสดิ์ศรี ยื่นฟ้องกวช. เพิกถอนตำแหน่งศิลปินแห่งชาติ เรียกค่าเสียหาย 13 ล้าน
เมื่อวันที่ 17 กันยายน นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี หรือ สิงห์ สนามหลวง บรรณาธิการชือดัง อดีตศิลปินแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก Suchart Sawadsri เกี่บวกับคืบความคืบหน้าที่ นายสุชาติ ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) กรณีเพิกถอนจากตำแหน่งศิลปินแ่งชาติ เรียกค่าเสียหาย 13 ล้านบาท
โดยระบุว่า “ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ‘เสรีภาพการแสดงความคิดเห็นไม่ใช่พฤติกรรมเสื่อมเสีย’
นัดฟังคำพิพากษา ศาลปกครองกลาง คดี สุชาติ สวัสดิ์ศรี ยื่นฟ้องคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เพิกถอนมติถอดถอนศิลปินแห่งชาติไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเมิดสิทธิเสรีภาพ เรียกค่าเสียหาย 1.13 ล้าน
18 กันยายน 2568 เวลา 14.00 น. นัดฟังคำพิพากษา คดี นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี อดีตศิลปินแห่งชาติปี 2554 ยื่นฟ้องคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติต่อศาลปกครอง ขอเพิกถอนมติถอดถอนการเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยข้อกล่าวหาโพสต์ Facebook หมิ่นเหม่สถาบันกษัตริย์ ยืนยันการใช้เสรีภาพแสดงความคิดเห็นไม่ใช่พฤติกรรมเสื่อมเสีย ก่อนลงมติคณะกรรมการฯ ไม่เคยเปิดเผยข้อมูลและให้สิทธิโต้แย้ง พร้อมเรียกร้องค่าเสียหายต่อสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 1.13 ล้านบาท
สืบเนื่องจากที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้ประชุมลับลงมติยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติของ นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2554 โดยกล่าวหาว่าได้ทำการโพสต์ข้อความที่เป็นประเด็นขัดแย้งในสังคมลงใน Facebook เป็นประจำ โดยมีถ้อยคำหรือภาพที่หมิ่นเหม่ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อวัฒนธรรมไทยและเสื่อมเสียต่อการเป็นศิลปินแห่งชาติ โดยนายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ถือเป็นศิลปินคนแรกที่ถูกถอดถอนจากการเป็นศิลปินแห่งชาติ หลังจากมีการแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 เพิ่มเติมคุณสมบัติศิลปินต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย และให้อำนาจคณะกรรมการฯ ถอดถอนได้
ต่อมา วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี เจ้าของนามปากกา “สิงห์สนามหลวง” และผลงานวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงอีกหลายชิ้น โดยการสนับสนุนจากทนายความ ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้ ยื่นฟ้องคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและกระทรวงวัฒนธรรมต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลทบทวนตรวจสอบการใช้อำนาจและเพิกถอนมติของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติที่ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติของตนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม ทั้งการลงมติโดยใช้วิธีประชุมลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงที่นำมาใช้ประกอบการพิจารณา ไม่ให้สิทธินายสุชาติชี้แจ้งโต้แย้งก่อนการลงมติ ไม่แจ้งข้อเท็จจริงและเหตุผลในการลงมติให้ทราบอย่างชัดแจ้ง และการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ตีความข้อกฎหมายกำกวมตามอำเภอใจ ขัดต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่ได้รับการรับรองคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประเทศฯ พร้อมเรียกร้องให้กระทรวงวัฒนธรรมชดใช้ค่าเสียหายต่อการถูกละเมิดสิทธิในเกียรติยศชื่อเสียง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรง ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ รวม 1,318,089.50 บาท
โดยการฟ้องร้องคดีนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นสิ่งที่ศิลปินและประชาชนทุกคนต้องได้รับการรับรองคุ้มครอง และการตีความการแสดงความคิดเห็นที่หน่วยงานรัฐอ้างว่าหมิ่นเหม่ต่อสถาบันกษัตริย์ ต้องสอดคล้องกับหลักการและคุณค่าอื่นในรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยโดยรวมด้วย อันจะเป็นผลดีต่อการสร้างสมดุลและรักษาไว้ทั้งคุณค่าของสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานและสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมประชาธิปไตยควบคู่กันไป ซึ่งในระหว่างดำเนินคดี ฝ่ายนายสุชาติฯ ผู้ฟ้องคดี ได้ส่ง ความเห็นนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ที่มีชื่อเสียงด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และด้านศิลปวัฒนธรรม รวม 9 ท่าน เพื่อประกอบการวินิจฉัยของศาลในประเด็นดังกล่าว
นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ได้แถลงด้วยวาจาต่อศาล เพื่อแสดงเจตจำนงค์ในการฟ้องร้องคดี ในวันนั่งพิจารณาคดี 2 กันยายน 2568 https://www.facebook.com/share/p/1GShYi5sMf/
โดยนายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ทนายความและเครือข่ายที่สนับสนุนการการยืนยันเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นในคดีนี้ เข้าร่วมฟังคำพิพากษา ศาลปกครองกลาง วันที่18 กันยายน 2568 เวลา 14.00 น. ที่ห้องพิจารณาคดี 5 ชั้น 3 ประสานงาน นายสุรชัย ตรงงาม ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน”
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ขรรค์ชัย-สุจิตต์ ยก 3 คำทำขัดแย้ง ‘ตะกวดกลับชาติ ขอมแปรพักตร์ พระยาละแวก’ โชว์หลักฐานเคลียร์ปวศ.บาดหมาง
- เปิดตัวหนังสือ ‘ราชินิกุลบุนนาค’ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล เสด็จฯ – คนดังร่วมเสวนาคับคั่ง ค้นหลักฐานลึก จัดเต็ม 400 ภาพเก่าทรงคุณค่า
- ระทึก! ชม พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ ยามค่ำคืน อดีตอธิบดี เล่าหลากวิธีประหาร ย้อนปวศ. 110 ปี