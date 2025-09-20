ร้อง รมว.วธ. ระงับรื้อฝายพญาคำ ฝายโบราณอายุกว่า100ปี หลังหน่วยงานรัฐเริ่มรื้อหวังแก้ปัญหาน้ำท่วม
เมื่อวันที่ 20 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานกรรมการมูลนิธิสืบสานล้านนา โพสต์ภาพและข้อความผ่านเพจ “Chatchawan Thongdeelert” ระบุว่า
เช้านี้ชาวบ้านส่งรูปมาให้ดูทางจังหวัดและหน่วยงานของรัฐเริ่มมีการรื้อฝ่ายพญาคำ
ที่เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2558
ชาวบ้านบอกว่ารื้อฝายโบราณเช่นนี้จะ “ขึด” ตามความเชื่อล้านนาจะเกิดความวินาศฉิบหายต่อคนรื้อฝายและคนตึงหมู่ตึงมวลในเชียงใหม่ด้วย
กลุ่มขาวบ้านผู้ใช้น้ำฝายพญาคำ ภาคประชาสังคม นักวิชาการด้านวัฒนธรรม ได้ส่งเรื่องการคัดค้านการรื้อฝายต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะรัฐมนตรี ต่อ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทราบว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษชนแห่งชาติได้ส่งเรื่องให้มีการทบทวนการรื้อฝาย ให้ตั้งคณะกรรมการหลายฝ่ายร่วมศึกษาให้รอบคอบ แต่ยังไม่มีการตอบสนองใดใด
ผมขอเรียกร้องประชาคมเชียงใหม่ นักวิชาการ
ผู้ที่ทำงานด้านวัฒนธรรม และภาคีทุกภาคส่วน
มาร่วมกันปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มาร่วมสร้างเมืองเชียงใหม่ให้เป็น
”เมืองที่สง่างามทางด้านวัฒนธรรม“
ฝายพญาคำมีอยู่มากว่า100ปี เชื่อว่าแม้จะรื้อฝายพญาคำ น้ำก็จะท่วมอยู่ดีเพราะฝายไม่ใช่สาเหตุหลัก สาเหตุหลักจริงๆของน้ำท่วมเชียงใหม่ คือปริมาณน้ำจำนวนมากที่มาจากน้ำปิงตอนบน มาถูกบีบให้แคบจากการบุกรุกน้ำปิงของสำนักงานตำรวจภาคห้า ตอม่อสะพานขวางน้ำปิงถนนมหิดล และประตูระบายน้ำประแดด น้ำจึงรู้เริ่มท่วมจากบริเวณนี้ก่อนซึ่งห่างจากฝ่ายพญาคำ 2.5 กิโลเมตร
ขอเรียกร้องให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เสนอ รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ระงับการรื้อฝายและมีมาตรการลงโทษกับผู้ที่ดำเนินการรื้อฝายอันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติอย่างเร่งด่วน
#SAVEฝายพญาคำ
#saveมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทางชาติ
#เชียงใหม่เมืองสง่างามทางวัฒนธรรม
