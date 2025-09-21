วธ.-ภูเก็ต จัดยิ่งใหญ่ Kebaya Festival 2025 ชูซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลก
กระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จัดงาน “มหกรรมภูเก็ตเมืองสร้างสรรค์ Phuket Creative City : Kebaya Festival 2025” อย่างยิ่งใหญ่ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) เพื่อเฉลิมฉลอง “เคบาย่า” เครื่องแต่งกายพื้นเมืองของสตรีบาบ๋า-เพอรานากัน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโก โดยมีนางรักชนก โคจรานนท์ รองปลัด วธ. เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วย นางพวงผกา เชาวน์ไวย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต สภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้าร่วม เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา
นางรักชนก กล่าวว่า เคบาย่า ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่ไม่เพียงแต่แสดงเรื่องการแต่งกายอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต งานศิลปกรรม ทั้งนี้ ชุดเคบาย่ามีหลายรูปแบบ มีสีสันสวยงาม ประกอบไปด้วยศิลปะอันประณีตที่ปรากฎผ่านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย โดยงาน Kebaya Festival” เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ต่อยอดความสำเร็จของ ภูเก็ตเมืองสร้างสรรค์ เชื่อมโยงความงดงามของแฟชั่น วัฒนธรรม อาหาร ศิลปะการแสดง และ วิถีชีวิตท้องถิ่นเข้าด้วยกัน เพื่อให้ภูเก็ตก้าวสู่การเป็น “เวทีระดับนานาชาติ” ที่ผู้คนจากทั่วโลกจะได้สัมผัส เรียนรู้ และร่วมภาคภูมิใจไปพร้อมกัน
“ที่สำคัญยังเป็นการจัดงานยังสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม ที่มุ่งยกระดับเทศกาลและประเพณีไทยสู่เวทีโลก ผ่านการชูอัตลักษณ์ไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ โดยมีการขับเคลื่อนเทศกาลสำคัญระดับนานาชาติ 3 งาน ได้แก่ เทศกาลเมืองครามสกลนคร ‘Kram & Craft โลก’ จ.สกลนคร เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอนและมหกรรมหนังเงานานาชาติ จ.ราชบุรี และเทศกาลภูเก็ตเมืองสร้างสรรค์ ‘Kebaya Festival’ จ.ภูเก็ต เพื่อเชื่อมโยงเทศกาลและประเพณีไทยสู่ระดับชาติและนานาชาติ ถือเป็นการขับเคลื่อน Soft Power ของไทยในมิติ ‘เฟสติวัลและการท่องเที่ยว”’ และเป็นการต่อยอดอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องอีกด้วย”
“วธ.พยายาม จะทำให้การแต่งกายเคบาย่าเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตชาวภูเก็ตและเผยแพร่ให้มีความแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งอาจจะมีการพัฒนาหรือผสมผสานให้มีความทันสมัยมากขึ้น และขณะนี้ทางจังหวัดภูเก็ต ก็ได้มีการส่งเสริมให้มีวันแต่งกายชุดเคบาย่าทุกสัปดาห์” รองปลัดวธ. กล่าว
รองปลัด วธ. กล่าวต่อว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีไฮไลต์สำคัญคือ ขบวนพาเหรดการแต่งกายชุดเคบาย่าของชาวภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง รถขบวนเผยแพร่ศิลปวัฒนวัฒนธรรมภาคใต้ การแสดงละครที่สะท้อนวิถีชีวิตคนภูเก็ต การแสดงจากนักเรียน รวมถึงการสาธิตงานหัตถกรรมเพอรานากัน กิจกรรมเรลลี่ เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมของจังหวัดภูเก็ต รวมถึงมีการออกร้านอาหารพื้นถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์ของภูเก็ต ถือเป็นการเฉลิมฉลองและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของเมืองภูเก็ตอย่างยิ่งใหญ่ไปให้ชาวโลกได้รับรู้ นอกจากนี้ยังทำให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมทางภาคใต้มากยิ่งขึ้น นำไปสู่การผลักดันการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตได้ในอนาคตต่อไปด้วย
สำหรับงาน Kebaya Festival 2025 นับเป็นเวทีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในรากเหง้าวัฒนธรรมของชาวภูเก็ตที่เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน ชุมชน และภาคการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเป็นการสานต่อความสำเร็จหลังจากที่ประเทศไทยและอีก 4 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ บรูไนฯ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ร่วมกันขึ้นทะเบียน “เคบาย่า” เป็น “มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ”
จากยูเนสโกในปี 2567
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ร้อง รมว.วธ. ระงับรื้อฝายพญาคำ ฝายโบราณอายุกว่า100ปี หลังหน่วยงานรัฐเริ่มรื้อหวังแก้ปัญหาน้ำท่วม
- ศาลปกครอง นัดฟังคำสั่ง สุชาติ สวัสดิ์ศรี ยื่นฟ้องกวช.เพิกถอนตำแหน่งศิลปินแห่งชาติ เรียกชดเชย 1.3 ล้าน
- ขรรค์ชัย-สุจิตต์ ยก 3 คำทำขัดแย้ง ‘ตะกวดกลับชาติ ขอมแปรพักตร์ พระยาละแวก’ โชว์หลักฐานเคลียร์ปวศ.บาดหมาง