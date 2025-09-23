‘ชาวบ้านอยู่ไหนในปวศ.ไทย?’ หอสมุดรัฐสภา ถาม ‘สุจิตต์’ เตรียมโพยตอบศุกร์นี้ 3 ชม.เต็ม วอล์กอินรับไม่อั้น แถมทัวร์ห้องประชุมสภา

หอสมุดรัฐสภา ชวน ‘สุจิตต์’ ขึ้นทอล์กเข้ม ‘ชาวบ้านอยู่ที่ไหนในประวัติศาสตร์ไทย?’ ชี้ชาวบ้านหล่นหายจากหน้าปวศ. ชวนเงี่ยหูฟังเสียงที่หายไปจากตำราเรียน 26 ก.ย. นี้
หอสมุดรัฐสภา เตรียมจัดงาน Library Talk หัวข้อ “ชาวบ้านอยู่ที่ไหนในประวัติศาสตร์ไทย?” วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 ณ ห้องสัมมนา B1-2 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา
โดยชวนประชาชนมาตั้งคำถามตัวโตๆ พร้อมกับไขคำตอบที่ว่า…“แล้วชาวบ้านหายไปไหน…ในประวัติศาสตร์ไทย?”
“เวลาที่เราเปิดตำราเรียน มักจะเจอแต่เรื่องราวของ นักรบ วัด และสงคราม แต่ใครเคยสังเกตไหมว่า… “ชาวบ้าน” ที่เป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมไทย กลับแทบไม่มีพื้นที่ในหน้าประวัติศาสตร์ ทั้งที่จริงแล้ว เขาคือคนทำไร่ ทำนา ค้าขาย ก่อร่างสร้างวิถีชีวิตมาถึงปัจจุบัน
ประวัติศาสตร์ที่เราเรียน อาจเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของความจริง แล้วเรื่องราวของผู้คนธรรมดาเล่า? พวกเขาอยู่ตรงไหนในพงศาวดาร? และเหตุใดเสียงของพวกเขาถึงหายไปจากหนังสือเรียน?”
คือหนึ่งในคำเชิญชวนของห้องสมุดรัฐสภาระบุไว้
ด้าน สุจิตต์ วงษ์เทศ งัดเอกสารที่จัดเตรียมร่ายยาว อัดแน่นด้วยความรู้บนเวทีเสวนากว่า 3 ชั่วโมงเต็ม เตรียมยกข้อถกเถียงประเด็นสำคัญที่ว่า “ประวัติศาสตร์ไทยไม่เหมือนกับชาติใดในโลก” ซึ่งเป็นข้อความสำคัญอยู่ในคำประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่องนโยบายเร่งด่วนส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์, ภูมิศาสตร์, หน้าที่พลเมือง
“ประวัติศาสตร์ไทยไม่เหมือนกับชาติใดในโลก” มีน้ำเสียงเชิงยกย่องเชิดชูประวัติศาสตร์ไทย ด้วยการเทียบเคียงประวัติศาสตร์ของชาติต่างๆ ในโลก
โดยไม่ระบุว่าส่วนที่ “ไม่เหมือน” คือเรื่องอะไร? ตรงไหน? ยังไง? ฯลฯ
ว่าแล้วมาร่วมหาคำตอบกับ สุจิตต์ วงษ์เทศ นักคิด–นักเขียนชื่อดัง ผู้มากประสบการณ์ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ที่จะมาเล่ามุมมองใหม่ ๆ ให้เราเห็นว่า “ชาวบ้าน” ไม่ได้เป็นเพียงเงา แต่คือหัวใจสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย
เวทีเสวนาสุดเข้มข้นนี้ พร้อมเสิร์ฟทั้งความรู้ ความคิด และมุมมองใหม่ ที่อาจทำให้มองประวัติศาสตร์ไทยแตกต่างไปจากเดิม วันศุกร์ที่ 26 กันยายนนี้ เวลา 09.00–12.00 น.
ห้องสัมมนา B1-2 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา รับคนไม่อั้น วอล์กอินได้เลย โดยหลังจบการบรรยาย จะมีการเปิดให้เข้าชมห้องประชุมรัฐสภาและเครื่องยอด ชั้น 11 อีกด้วย