วธ.ประกาศยกย่อง 7 ศิลปิน ‘ศิลปาธร’ ปี68 ‘นิ้วกลม’ คว้ารางวัลสาขาวรรณศิลป์

เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานงานแถลงข่าวโครงการยกย่องเชิดชูศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล “ศิลปาธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีนางเกษร กำเหนิดเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ผู้บริหาร วธ. ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล “ศิลปาธร” ปี พ.ศ. 2568 และผู้แทนศิลปินฯ เข้าร่วม โดยนายประสพ กล่าวว่า วธ. ดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2547 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยรุ่นกลางที่ได้ทุ่มเทพลังความคิด สติปัญญาและจิตใจอันมุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า เป็นที่ประจักษ์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัยและผลงานได้เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระบวนการสรรหาและพิจารณาตัดสินอยู่ภายใต้การดำเนินงานตามขั้นตอนและเป็นไปด้วยความโปร่งใสในรูปแบบของคณะกรรมการทั้งคณะกรรมการคัดสรรแต่ละสาขา คณะกรรมการตัดสินแต่ละสาขาและคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ
ปลัดวธ. กล่าวอีกว่า สำหรับปีพุทธศักราช 2568 วธ.โดยสศร.ได้ตั้งคณะกรรมการคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” 7 คณะ นำเสนอรายชื่อศิลปินที่ผ่านการคัดสรรในแต่ละสาขาให้คณะกรรมการตัดสินฯเป็นผู้พิจารณา จากนั้นคณะกรรมการตัดสินฯทั้ง 7 คณะนำเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการตัดสินให้เป็นศิลปินรางวัลศิลปาธรทั้ง 7 สาขาต่อคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯได้ให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาตัดสินโดยมอบรางวัล “ศิลปาธร” ให้แก่ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น 7 สาขา ได้แก่ 1. นางสาวส้ม ศุภปริญญา สาขาทัศนศิลป์ 2. นายจีรเวช หงสกุล สาขาสถาปัตยกรรม 3. นายสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ สาขาวรรณศิลป์ 4. นายดริน พันธุมโกมล สาขาดนตรี 5.นายจิตติ ชมพี สาขาศิลปะการแสดง 6. นายสันติ ลอรัชวี สาขาศิลปะการออกแบบ และ 7. นายอัคริศเฉลิม กัลยาณมิตร สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว
“ศิลปินศิลปาธรนับเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ที่มีกำลังความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน อันทรงคุณค่าสามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมอันเป็นทุนทางวัฒนธรรม ต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจ อุทิศกำลังเวลา ความคิด ทักษะและประสบการณ์ความรู้ สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้อย่างน่าภาคภูมิใจ หลังจากนี้ วธ.โดย สศร.จะจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติและเผยแพร่องค์ความรู้ของศิลปินศิลปาธรปี พ.ศ. 2568 ต่อไป” นายประสพ กล่าว
ทั้งนี้ “ศิลปาธร” หมายถึงผู้ทรงไว้ซึ่งศิลปะหรือผู้รักษาไว้ซึ่งศิลปะ โดยรางวัลที่มอบให้แก่ศิลปินศิลปาธรแต่ละสาขาประกอบด้วยเข็มเชิดชูเกียรติและเงินรางวัลจำนวนหนึ่งแสนบาทถ้วน ซึ่งนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2567 ปรากฏรายพระนามและรายชื่อศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” 1 พระนาม คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงได้รับการยกย่องเป็นศิลปินศิลปาธรสาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่องประดับ) และอีกจำนวน 115 รายชื่อ