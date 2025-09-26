‘ซาบีดา’ ควง คุณพ่อเข้าวธ. ส่งไอเลิฟยูให้ขรก. ‘ชาดา’ ปลื้มควักแบงก์พันมอบรางวัลนักดนตรี 

‘ซาบีดา’ ควง คุณพ่อชาดา เข้าวธ.วันแรก ส่งไอเลิฟยู ก่อนทำพิธีดุอาอ์ ขอพร ย้ำไม่กดดันเรื่องศาสนา พร้อมทำงานเข้มข้นเพื่อปชช.
เมื่อวันที่ 26 กันยายน เวลา 09.00 ที่อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) พร้อมด้วย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี เขต2 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.)บิดา เข้าวธ. เป็นวันแรก เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการวธ. โดยมีนายประสพ เรียงเงิน ปลัดวธ. และอธิบดีกรมต่าง ๆ รวมถึงผู้บริหารองค์การมหาชนในสังกัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ น.ส.ซาบีดา พร้อมด้วยนายประสพ และผู้บริหารวธ.ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ วธ. ก่อนที่ รัฐมนตรีว่าการวธ. จะเดินทางไปยังห้องทำงาน โดยมีผู้นำศาสนาอิสลาม ผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรี ประกอบพิธีดุอาอ์ (ขอพร) ณ ห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 7 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ วธ.
จากนั้น น.ส.ซาบีดา เดินทางไปยังสถานที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวธ. และมอบหมายปลัดวธ. ประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างๆโดยรอบบริเวณวธ.
สำหรับบรรยากาศการต้อนรับเป็นไปอย่างคึกคัก มีขบวนกลองยาวมาสร้างความสนุกสนาน โดย คณะผู้บริหาร วธ. นำโดย ปลัดวธ. และเจ้าหน้าที่ วธ. มาร่วมต้อนรับกันอย่างอบอุ่น
ทั้งนี้ นายธาดา ได้ควักหยิบเงินแบงก์พันจำนวนหลายใบให้รางวัลแก่คณะนักดนตรีที่มาร่วมสร้างสีสัน โดยน.ส.ซาบีดา และนายชาดา ได้ส่งไอเลิฟยู ให้ข้าราชการที่มารอต้อนรับ
โดยน.ส.ซาบีดา กล่าวว่า รู้สึกสำนึกในพระ มหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการวธ. สำหรับการเข้ากระทรวงวันแรก ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง คิดว่า การทำงานจะเป็นไปด้วยความราบรื่น
น.ส.ซาบีดา กล่าวว่า โดยส่วนตัวได้มีการศึกษางานด้านวัฒนธรรมมาแล้วระดับหนึ่ง และมีความตั้งใจ ที่จะมาขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในหลายเรื่อง แต่ขอให้ผ่านการแถลงนโยบายจากรัฐสภาเรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถบอกรายละเอียดได้ชัดเจนว่าจะดำเนินการในเรื่องใดบ้าง แต่เบื้องต้นก็มีความพร้อมที่จะทำงานรับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่
ผู้สื่อข่าวถามว่า กดดันหรือไม่สำหรับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของศาสนา น.ส.ซาบีดา กล่าวว่า กระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้มีมาตั้งแต่ในช่วงที่รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว แต่ประเทศไทยเรา อยู่ด้วยสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านศาสนา ดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่อุปสรรค และตนเองเติบโตมาในบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยศาสนาที่มีความหลากหลาย จึงไม่มีความหนักใจ ส่วนที่มีผู้ให้กำลังใจในหลายช่องทางนั้น ก็ขอขอบคุณและจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนผิดหวัง ทั้งนี้ตนจะเข้าทำงานที่วธ.อย่างเป็นทางการ ภายหลังการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่ 2 ตุลาคม พร้อมมอบนโยบายในการทำงานอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
“สำหรับเงื่อนเวลาการทำงานที่มีข้อจำกัดนั้น แน่นอนว่าต้องมีความกดดันเป็นธรรมดา แต่ภายในกรอบระยะเวลาอันสั้นนี้ จะพยายามทำงานอย่างเข้มข้น พร้อมขอความร่วมมือจากพี่น้องข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมทุกคนให้ช่วยกันขับเคลื่อน และวันนี้ได้ชวนคุณพ่อชาดา มาให้กำลังใจ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน เพราะคิดว่า พรอันประเสริฐที่สุด ก็คือ พรที่มาจากบุพการี”น.ส.ซีบีดา กล่าว
จากนั้น น.ส.ซาบีดา ได้เดินได้ขึ้นไปยังห้องทำงาน เพื่อรับฟังการนำเสนอภาพรวมการทำงานของ วธ. จากผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด และรับมอบช่อดอกไม้ พร้อมของที่ระลึก จากตัวแทนหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย