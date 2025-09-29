วัดไชยฯ ยังไม่น่าห่วง ‘กรมศิลป์’ แจงระดับน้ำยังต่ำกว่าแผงกั้น

วัดไชยฯ ยังไม่น่าห่วง ‘กรมศิลป์’ ระดับน้ำยังต่ำกว่าแผงกั้น
เมื่อวันที่ 29 กันยายน นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวในการตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่โบราณสถาน จ. พระนครศรีอยุธยา ว่า ตนได้มาติดตามสถานการณ์น้ำ ตามข้อสั่งการ น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยขอให้กรมศิลปากรดูแลกับโบราณสถานในพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยเฉพาะในจ.อยุธยา โดยเมื่อปี 2554 น้ำท่วมเยอะที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ ระดับน้ำสูงประมาณ 1.70 – 1.80 เมตร รองลงมาก็คือปี 2565 ซึ่งปีนี้ คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำปีนี้ ไม่น้อยกว่า ปี 2565 หรืออาจจะมากกว่ากันเล็กน้อย โดยขณะนี้ ในส่วนวัดไชยวัฒนาราม ได้มีการตั้งแผงเหล็กกั้นตลอดแนวแม่น้ำ สูงประมาณ 160 ซม. แล้ว แต่เท่าที่มาตรวจครั้งนี้ พบว่า น้ำยังไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงสุดโดยระดับน้ำยังต่ำกว่าแผงกั้นอยู่ประมาณ 1 เมตรแต่ถ้าระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 50 ซม. ก็จะต่อแผงกั้นขึ้นไปได้อีกจนถึง 2.40 เมตร และนอกจากแผงเหล็กกั้นน้ำฝั่งหนึ่งแล้ว อีกฝั่งหนึ่งยังใช้กำแพงแนวกั้นร่วมกับทำคันดินกั้นด้วย เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะท่วมเข้าภายในวัดไชยวัฒนาราม คงเป็นไปได้น้อยมาก ยืนยันว่าจะป้องกันวัดไชยวัฒนารามอย่างดีที่สุด
นายพนมบุตร กล่าวต่อว่า ขณะที่ มีความห่วงใยโบราณสถานป้อมเพชร ซี่งน้ำท่วมเป็นประจำนั้น ต้องเข้าใจว่าขณะนี้ป้อมเพชร ได้ซ่อมแซมส่วนใหญ่เป็นอิฐใหม่แล้ว เมื่อน้ำลงเราจะสำรวจอิฐโบราณที่เสื่อม และทำการปูหรือก่อซ่อมใหม่เป็นจุดๆไป และจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับรายงานว่า อุทยานประวัติศาสพิมาย จ.นครราชสีมา มีน้ำท่วมพื้นที่ประสาทที่เป็นแหล่งพื้นที่ค่อนข้างลุ่มต่ำ แต่ตอนนี้สูบน้ำออกหมดแล้ว และกลับมาเหมือนเดิมแล้ว ส่วนพื้นที่อื่นๆ ยังไม่ได้รับรายงานความเสียหายจาก สำนักศิลปากร ส่วนภูมิภาคทั้ง 12 สำนักเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามปัจจุบันกรมศิลปากรมีการบูรณาการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักบรรเทาสาธารณภัย เช็คสถานการณ์น้ำทุกวัน เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง จึงทำงานได้อย่างรวดเร็ว ฉับไวมากขึ้น นอกจากนี้ได้มีการเตรียมงบประมาณ ปี 69 และงบฉุกเฉินในการ บูรณะ โบราณสถานภาคเหนือเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งวางแผนในการซ่อมระยะยาวต่อไป
“ขณะนี้ มีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มาเที่ยวใส่ชุดไทยกันอย่างคึกคัก ซึ่งจากเดิมกรมศิลปากรมีโครงการ เปิดเข้าโบราณสถานยามราตรี ในช่วงเดือน พ.ย. ซึ่งจะเป็นช่วงเดียวกับเทศกาลลอยกระทง ซึ่งปีที่แล้วประสบความสำเร็จอย่างมาก แต่ปีนี้อาจจะต้องเลื่อนกิจกรรมออกไปก่อน เพราะสถานการณ์น้ำอาจจะยังมีมากอยู่ อาจจะไปใกล้ปีใหม่หรือคร่อมปีใหม่ โดยจัดเป็นเรื่องเมืองท่านานาชาติ ยืนยันว่าจะสนุกแน่นอน และจะผลักดันให้ วัดไชยฯเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่เหมือนเดิม” นายพนมบุตร กล่าว