‘ซาบีดา’ เปิดนโยบาย Quick Big Win วัฒนธรรมไทย ปักหมุดเรือธง 3 ด้าน สร้างรายได้
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม เวลา 14.00 ที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เป็นประธานในการแถลงนโยบายด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ “สืบสาน สร้างสรรค์ นำวัฒนธรรมไทย สู่อนาคตอย่างยั่งยืน”ภายใต้แนวคิด “ไท ไทย” โดยมีนายประสพ เรียงเงิน ปลัดวธ. พร้อมด้วนผู้บริหารวธ. วัฒนธรรมจังหวัด ข้าราชการ เข้าร่วม โดยน.ส.ซาบีดา กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าประเทศในแถบภูมิภาคเดียวกัน สามารถนำงานวัฒนธรรมที่มีความสร้างสรรค์และสร้างรายได้มหาศาล สิ่งสำคัญประเทศไทยต้อง ชูทุนวัฒนธรรมออกมาให้ได้มากที่สุด ประเทศไทยมีทุนวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่และมีความหลากหลายไม่แพ้ชาติใดในโลก แต่ที่ผ่านมาเราอาจจะตีความในมุมมองที่แตกต่าง ดังนั้นต้องคิดว่าจะทำอย่างไร ให้คนเข้าใจและนำนโยบายเหล่านี้ไปสร้างรายได้ โดยต้องเชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ทุกคนมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะพลิกโฉมวัฒนธรรมไทย โดยผนึกกำลังร่วมกับภาครัฐและเอกชนเอกชนและกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้มีความหลากหลาย
“วธ. เปรียบเสมือนเรือลำหนึ่ง ขึ้นอยู่กับว่าเราจะแบกความเป็นไทยในเรือลำนี้ล่องไปในทิศทางใด และจะทำอย่างไรให้ความเป็นไทยที่อยู่ในวธ. เผยแพร่ออกไปได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นต่อชาวไทยหรือชาวต่างชาติ สิ่งสำคัญวธ. จะต้องมีการทำงานที่เข้มข้นเข้มแข็ง โดยใช้พลังแห่งความสามัคคี ขับเคลื่อนการสร้างพลังทางเศรษฐกิจให้กับประเทศรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ รัฐบาลชุดนี้มีระยะเวลาจำกัดเพีนง 4 เดือน ดังนั้นการออกแบบนโยบายที่มีลักษณะ Quick Big Win คือ สามารถดำเนินการได้ทันที และเห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ “สืบสาน สร้างสรรค์ นำวัฒนธรรมไทย สู่อนาคตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมพลังวัฒนธรรม ให้เกิดเป็นรายได้จริง ” ROOT to RICH จาก รากเหง้า สู่ รายได้ภายใต้แนวคิด “ไท ไทย” ในการเพิ่มคุณค่าและโอกาสระดับชุมชน การขยายผลสู่ระดับประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันบนเวทีโลก” รัฐมนตรีว่าการวธ. กล่าว
น.ส.ซาบีดา กล่าวต่อว่า โดยมีนโยบายเรือธง 3 ด้าน 1.“ไท ไทย” เปิดพื้นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใหม่ๆ ในชุมชน เฟ้นหาคุณค่าความเป็นไทย เสมือน การค้นพบไทยใหม่
2. ผลักดันมาตรการ Cash Rebate สนับสนุนเงินลงทุนบางส่วนสําหรับผู้ประกอบการ ชาวไทยผลิตภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ แอนิเมชัน และมิวสิกวิดีโอ โดยดำเนินการภายใน 3 เดือนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนชาวไทย รวมถึงติดตามและรายงานผลผ่าน KPI ที่ชัดเจน เช่น การเติบโตของ GDP อัตราการจ้างงาน ภายหลังการขับเคลื่อนนโยบาย และ3.เปิดโอกาสใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการไทย CPOT Next Gen: Thai Culture x Global Brands ในการเชื่อมต่อวัฒนธรรมไทยกับแบรนด์ระดับโลก ผลักดันผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยสู่แพลตฟอร์มระดับนานาชาติ
“ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิด “ไท ไทย” จะเกิดเป็นรูปธรรมใน 3 ด้าน คือ 1.พื้นที่นำเสนอศิลปวัฒนธรรมเสมือนจริงทำให้ประเทศไทยถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์นำไปสู่การเดินทางจริง ทั้งยังเป็นการรองรับโลกแห่งอนาคตเป็นกุญแจนำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหม่ Unseen Thai Thai 2. มีมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการชาวไทยที่ผลิตภาพยนตร์ เกิดการแข่งขัน สร้างงาน สร้างรายได้ 3.เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยหรือ CPOT สร้างรายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อยากให้วธจ.สวมบทบาทเป็นนักท่องเที่ยว เพื่อจะได้รู้ว่านักท่องเที่ยวคาดหวังอะไร และอยากให้ส่งเสริมการใช้สถานที่โบราณสถานจัดกิจกรรมให้เข้ากับวิถีชีวิตคนในพื้นที่ และคนรุ่นใหม่ ขอฝากเนื้อฝากตัวทุกท่าน เชื่อว่าทุกท่านมีไอเดียดีๆ อย่าเก็บไว้ และดิฉันจะให้เบอร์โทรในการติดต่อ เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่องานกับทุกท่านด้วย” น.ส.ซาบีดา กล่าว
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนงานภายใต้แนวคิด “ไท ไทย” จะมีแผนการดำเนินงาน และตัวชี้วัดที่ชัดเจนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพว่าการขับเคลื่อนนโยบายได้สร้างประโยชน์ให้ประชาชน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อนโยบาย “ไท ไทย” เพราะการดำเนินนโยบายประชาชนต้องมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของวัฒนธรรมและมีความรู้สึกเชิงบวกก่อให้เกิดความยั่งยืน