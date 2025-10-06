วธ.เผยผลวิจัย ชี้ไทยใช้ทุนวัฒนธรรมน้อย สั่งเดินเครื่องเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ

นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) แถลงนโยบายด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยชูนโยบาย “ไท ไทย” พลิกโฉมวัฒนธรรมไทย ขับเคลื่อนการสร้างพลังทางเศรษฐกิจรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ นั้น ตนได้สร้างความเข้าใจ กับผู้บริหารวธ. และผู้บริหารวัฒนธรรมจังหวัด (วธจ.) ทั่วประเทศ เกี่ยวกับเรื่อง ทุนวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเหมือน ขุมทรัพย์มหาศาลที่ประเทศไทยมีอยู่ แต่มีนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ระบุว่า ประเทศไทยบริหารจัดการทรัพย์สินทางวัฒนธรรมน้อยเกินไป บางรายถึงกับบอกว่า เราใช้ทุนวัฒนธรรมในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้ไม่ถึง 10% ทำให้รายได้ที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้มีน้อย ดังนั้นเมื่อรัฐมนตรีว่าการวธ. มีเรือธง 3 ด้าน คือ 1.”ไท ไทย” เปิดพื้นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใหม่ๆ2. ผลักดันมาตรการ Cash Rebate สนับสนุนเงินลงทุนบางส่วนสําหรับผู้ประกอบการ ชาวไทยผลิตภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ แอนิเมชัน และมิวสิกวิดีโอ และ3.เปิดโอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการไทย CPOT Next Gen: Thai Culture x Global Brands ในการเชื่อมต่อวัฒนธรรมไทยกับแบรนด์ระดับโลก ตนก็เชื่อว่า ทุกคนพร้อมที่จะดำเนินการ ขณะเดียวกันภาคีต่าง ๆ ก็จะเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งหมายความว่า ศักยภาคที่มีจะถูกพัฒนาต่อยอดให้มีพลังมากขึ้น
“วัฒนธรรม คือ เครื่องทรงพลังที่จะทำให้ศาสนา ศิลปะ หรือทุนที่มีอยู่ต่อยอดให้มากขึ้น เรามีความหลากหลายทางศาสนา ซึ่งถือเป็นทุนทางจิตใจ ทำให้เกิดความศรัทธา เชื่อมั่นในสังคม ขณะที่ศิลปิน ของเราก็มีความสามารถ สร้างสรรค์ผลงาน สร้างเศรษฐกิจ ศิปินหลายคนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ สุดท้าย คำว่า วัฒนธรรม ก็คือทุนสังคม ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาในทุกเรื่องได้ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ ซอฟต์พาวเวอร์ ประเทศไทย มีความพร้อมทุกมิต ทั้งนี้การดำเนินการไม่ได้อยู่ที่ว่า เราจะทำอย่างไร แต่อยู่ที่เราจะร่วมมือกันอย่างไร ทุกประเทศใช้วัฒนธรรม เป็นเรื่องมือ ในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ เพราะฉะนั้นจากทุนดังกล่าว จะกลายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนาสังคม และส่งเสริมภาพลักษณ์เกียรติภูมิของเราได้เป็นอย่างดี ” ปลัดวธ.กล่าว
นายประสพ กล่าวต่อว่า สุดท้ายถ้าจะมองในเรื่องเศรษฐกิจ CPOT จะถูกพัฒนามากขึ้น เป็นสินค้าที่คนอยากได้ อยากซื้อ ขณะเดียวกัน หากมีความร่วมมือ กับแบรนด์ดังมากขึ้น ก็เป็นการยกระดับการทำงาน สุดท้าย โลกจะรู้จักวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี เชื่อว่า สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น และเห็นได้ชัดเจน ทำให้ประเทศไทยกลาบยเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของอาเซียนได้เป็นอย่างดี โดยสามารถนำ จิ๊กซอว์ งานวัฒนธรรม ไปตอบโจทย์สนองงานวัฒนธรรมได้ในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และด้านสังคม หรือด้านบริหารจัดการภาครัฐ แม้แต่เรื่องภัยธรรมชาติ มิติภูมิปัญญาต่าง ๆ ก็สามารถเข้าไปช่วยแก้ไขได้