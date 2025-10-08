สวธ.เล็งชง‘ยูเนสโก’ขึ้นทะเบียนข้าวเหนียว-ข้าวหลาม จับมือ 4ชาติอาเซียนดันเป็นมรดกร่วม
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า จากการติดตามน.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ลงพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว ที่ วัดสังกัสรัตนคีรี ซึ่งเป็นงานประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัด และได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพ.ศ. 2556 ซึ่งเท่าที่ดูความสวยงามของประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีการศึกษารายละเอียดเพื่อนำเสนอรายการประเพณีตักบาตรเทโวของ จ.อุทัยธานี ต่อ องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ขึ้นทะเบียนเป็น มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ แต่จะต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูล เนื่องจากประเทศไทย มีรายการที่เตรียมเข้าสู่การพิจารณาของยูเนสโก หลายรายการ อาทิ ชุดไทย ที่เตรียมเข้าสู่การพิจารณาของยูเนสโก ในปี 2569 และมวยไทย ในปี 2571
“จากการที่ น.ส.ซาบีดา ได้แถลงนโยบายไท ไทย นำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ในรูปแบบอันซีนไทไทย สวธ.จึงเห็นว่า จ.อุทัยธานี ที่มีความสนใจอย่างมาก จากการมีศักยภาพด้านการหลอมรวมทั้งในมิติศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะประเพณีตักบาตรเทโว ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่ได้สืบทอดกันมาช้านานกลายเป็นหมุดหมายสำคัญในการจัดเทศกาลออกพรรษาของประเทศไทย รวมทั้งยังมีสถานที่สำคัญ เช่น วัด ศาสนสถาน ดังนั้น จะประสานงานกับสำนักงานวัฒนธรรม จ.อุทัยธานี และส่วนท้องถิ่นของจังหวัดร่วมกันสำรวจและเก็บข้อมูลที่มีความเชื่องโยงในมิติต่างๆ ที่เป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโกต่อไป
นางยุถิกา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ สปป.ลาว ในการผลักดันการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมร่วมข้าวหลามข้าวเหนียว ส่งเสริมความสัมพันธ์ประเทศประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะมีการศึกษารายละเอียด การนำเสนอขึ้นทะเบียนของแต่ละประเทศที่มีเอกลักษณ์ ทั้งยังสะท้อนวิถีชีวิต และมรดกภูมิปัญญาภูมิปัญญาของประเทศในภูมิภาค