สวธ. เดินหน้าพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมฯ สืบสานคุณค่า รองรับการแสดงระดับโลก ขยายความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
เมื่อวันที่ 9 ต.ค. นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวในงานครบรอบวันเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยปีที่ 38 ว่า ย้อนไปเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2530 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ปัจจุบันศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครบ 38 ปี ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ และเป็นแหล่งบริการด้านศิลปวัฒนธรรม จัดการแสดงทางวัฒนธรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของคนไทย ภายในศูนย์มีนิทรรศการถาวรมรดกภูมิปัญญาและนิทรรศการผ้าไทยที่เปิดให้ประชาชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ตนมอบนโยบายพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมให้เติบโตอย่างมั่นคงและทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกิจกรรมด้านวัฒนธรรมระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงเป็นพื้นที่ส่งเสริมวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ มีการบ่มเพาะเยาวชนให้ก้าวสู่การเป็นศิลปินอาชีพ ผลลัพธ์ที่ชัดเจนเกิดวงออเคสตรา วงเครื่องเป่า สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน และสมาคมขับร้องประสานเสียงเยาวชน
” ก้าวต่อไปของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นอกจากจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง จะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ขณะนี้ได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกับศูนย์วัฒนธรรมญี่ปุ่นและศูนย์วัฒนธรรมจีน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ นำวงดนตรีของไทยไปจัดแสดงในต่างประเทศ เป็นการขยายความร่วมมือให้มากขึ้นและเชื่อมความสัมพันธ์ในภูมิภาคเอเชีย ทั้งยังสร้างโอกาสเยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะและเพิ่มประสบการณ์ด้านการแสดง ส่วนในปี 2570 จะครบรอบ 100 ปี วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หออัครศิลปิน จะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” นางยุถิกา กล่าว