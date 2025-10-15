จัดพิธีมอบรางวัล จิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 13 พร้อมเปิดนิทรรศการ ที่หอศิลป์กรุงเทพฯ
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการจัดประกวดศิลปะครั้งสำคัญ จัดพิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการ “จิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 13” ภายใต้หัวข้อ “ความฝัน” โดยมีเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 975,000 บาท เพื่อเป็นกำลังใจ และสนับสนุนศิลปินไทยอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความสนใจจากศิลปินทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 377 ชิ้น และได้คัดเลือกผลงานที่โดดเด่นจำนวน 46 ชิ้น มาจัดแสดงให้ประชาชนได้สัมผัสแรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์อย่างใกล้ชิด ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นิทรรศการจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “ความฝัน” ถือเป็นเวทีที่ตอกย้ำพลังแห่งศิลปะไทยได้อย่างชัดเจน ในปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดกว่า 377 ชิ้น จากศิลปินกว่า 300 ท่าน ทั่วประเทศ สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ความหลากหลาย และความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่ง ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกไม่เพียงโดดเด่นในเชิงศิลปะ แต่ยังถ่ายทอดเรื่องราวและมุมมองที่สะท้อนภาพฝันร่วมของสังคมไทยได้อย่างลึกซึ้ง
“ตลอดหลายปีที่ผ่านมา โครงการนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นพื้นที่สำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นใหม่ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้สัมผัสพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์อย่างใกล้ชิด สำหรับการจัดประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 14 จะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ ‘การเปลี่ยนผ่าน’ หรือ CHANGE ซึ่งเปิดกว้างให้ศิลปินได้ตีความความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชีวิต สังคม วัฒนธรรม หรือมิติภายในจิตใจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับที่อบอุ่นจากวงการศิลปะไทยเช่นเดิม”
สำหรับผลการประกวดมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1: ประตูแห่งความฝัน โดย เดชณรงค์ ชูจักร รับเงินรางวัล 300,000 บาท รางวัลชนะเลิศอันดับ 2: ภาพจำ โดย วชิระ ก้อนทอง รับเงินรางวัล 200,000 บาท และรางวัลชนะเลิศอันดับ 3: สยาม, ปีติ สงบ สุข โดย พงศ์ศิริ คิดดี รับเงินรางวัล 150,000 บาท
ขณะที่รางวัล CEO Award: ยมกปาฏิหาริย์ โดย คุณนิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส รับเงินรางวัล 100,000 บาท ส่วนรางวัลชมเชย: พื้นที่แห่งความฝันบนความงดงามของชีวิตอีสาน โดย คเณศ แสนศรีลา, บทสนทนาที่ไร้เสียง โดย เจษฎา กิรติเสวี และดินแดนแห่งความฝัน โดย คุณอภิสิทธิ์ แสงทอง รับเงินรางวัล รางวัลละ 75,000 บาท
พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 13 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการศิลปะมาร่วมเป็นเกียรติในงาน อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง (ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2552) อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร (ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2557) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ถาวร โกอุดมวิทย์ (ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2564) และอาจารย์สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ นายกสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย
สำหรับนิทรรศการผลงานจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 13 จัดแสดง ณ โถงชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ระหว่างวันที่ 14-26 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. (ปิดทำการทุกวันจันทร์) และจะนำไปจัดแสดงต่อเนื่อง ณ อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.00-17.00 น. โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการประกวดของเอเชีย พลัสฯ ในครั้งถัดไป กับโครงการ “จิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 14” ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนผ่าน (Change)” ได้เร็วๆ นี้ ผ่านช่องทาง www.asiaplus.co.th/artcontest และเฟซบุ๊กเพจ จิตรกรรมเอเซีย พลัส