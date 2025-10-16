เหล่าซือใหญ่วิหาร5แม่ทัพสวรรค์ วัดหงส์ฯ ชวนร่วมงานถือศีลกินเจ 20-29 ต.ค.

นายคณรัชฏ์ นาควานิช เหล่าซือใหญ่วิหาร 5 แม่ทัพสวรรค์ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ขอเรียนเชิญ ร่วมงานถือศีลกินเจ วิหารห้าแม่ทัพสวรรค์ จะมีตั้งแต่วันที่ 20-29 ตุลาคม 2568 และจะมีพิธีเลี้ยงขอบคุณทหารเทพในวันที่ 30 ตุลาคม
ไฮไลต์สำคัญ
– วันจันทร์ที่ 20 ต.ค. จะมีพิธีเปิดตะเกียง 9 ดวง
– ตลอด 9 วันจะมีพิธีเวียนธูปสะเดาะเคราะห์ หามเกี้ยวองค์เทพ เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป
– ตลอด 9 วันจะมีสวดมนต์ตอนเช้าเวลา 10.30-12.00 น.
– มีการจัดอาหารเจฟรีแจกจ่ายตอนเย็นทุกวันตลอดการจัดงาน
พบกับงานกินเจ วิหารห้าแม่ทัพสวรรค์ เหล่าซือใหญ่อยู่ทุกวันต้อนรับทุกๆ ท่าน