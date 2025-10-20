ผลงานจิตรกรรม ดุอาอ์ คว้ารางวัล UOB Painting of the Year 2025 (ประเทศไทย)
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2568 แก่ยามีล๊ะ หะยี จากผลงานเย็บปักถักร้อยบนผืนผ้าในชื่อ ดุอาอ์ (วิงวอนขอพร) ซึ่งถ่ายทอดภาพของสตรีผู้วิงวอนให้โลกเต็มไปด้วยความหวังและสันติภาพ ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเส้นด้ายที่ถักร้อยชีวิตเข้ากับความฝันอย่างประณีต บ่งบอกเรื่องราวอันทรงพลังที่ผสมผสานระหว่างจิตวิญญาณ และจินตนาการได้อย่างงดงาม
ยามีล๊ะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 750,000 บาท และผลงานชิ้นนี้จะไปแข่งขันกับผลงานชนะเลิศการประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB POY) จากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ในเวทีระดับภูมิภาค UOB Southeast Asian Painting of the Year ประจำปี 2568 และมีสิทธิที่จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเป็นศิลปินในพำนัก (Artist in Residence) ในต่างประเทศที่สนับสนุนโดยยูโอบี เป็นเวลา 1 เดือน
ยามีล๊ะกล่าวว่า ในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง โรคภัย และความเหลื่อมล้ำ เชื่อว่าศิลปินมีบทบาทสำคัญในการเป็นกระบอกเสียงแห่งสันติภาพและความหวัง หวังว่าผลงานนี้จะสามารถส่งสารถึงผู้คนให้ไม่ละทิ้งความฝัน ยึดมั่นในความหวัง และเชื่อมั่นในพลังของตนเองในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้จริง
ริชาร์ด มาโลนี่ย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับยามีล๊ะ หะยี ที่คว้ารางวัลจากเวทีการประกวดจิตรกรรมยูโอบีประจำปี 2568 ผลงานของเธอสามารถถ่ายทอดความปรารถนาในการเยียวยาและสร้างความกลมเกลียวซึ่งเป็นสิ่งพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนใฝ่หาได้อย่างลึกซึ้งและทรงพลัง ธนาคารยูโอบี เชื่อมั่นในพลังแห่งศิลปะในการสร้างแรงบันดาลใจ เปลี่ยนแปลงมุมมอง และสามารถขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในแง่มุมต่างๆ ในสังคม
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันปี 2568 ประกอบด้วย อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติปี 2563 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม-สื่อผสม) ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของมูลนิธิเมืองเก่าสงขลา และสมาชิกและเลขานุการของคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี 2557 ลอเรดานา ปาซซินี-พารัคเชียนี นักวิชาการและภัณฑารักษ์อิสระด้านศิลปะร่วมสมัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งคณะกรรมการต่างชื่นชมการใช้สัญลักษณ์ในผลงานของยามีล๊ะ ที่สามารถสะท้อนประเด็นทางสังคมได้อย่างลึกซึ้ง พร้อมทั้งยกย่องถึงแนวคิดอันเฉียบคมและความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่โดดเด่น
ในประเภทศิลปินใหม่หรือศิลปินสมัครเล่น ผลงาน Ctrl + Alt + Destruct โดยธัญญภัทร มานะสาระกุล คว้ารางวัล Most Promising Artist of the Year ผลงานชิ้นนี้สะท้อนถึงดาบสองคมของเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ ผ่านการนำเสนอภาพระเบิดมือที่ฝังแป้นพิมพ์ “CTRL”, “ALT” และ “DES” อย่างแยบยล สื่อถึงพลังของเครื่องมือดิจิทัลที่สามารถทั้งสร้างสรรค์และทำลายได้ในเวลาเดียวกัน
ธัญญภัทร กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญในเส้นทางการสร้างสรรค์งานศิลปะ ผลงาน Ctrl + Alt + Destruct ชิ้นนี้ สะท้อนถึงทั้งพลังและความเปราะบางของเทคโนโลยี รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเครื่องมือดิจิทัลถูกใช้อย่างไม่เหมาะสม หวังว่าผลงานชิ้นนี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน การสื่อสาร และการเปิดใจยอมรับความหลากหลายในสังคม
สรุปรางวัลต่างๆ ดังนี้
ประเภทศิลปินอาชีพ
รางวัล UOB Painting of the Year ยามีล๊ะ หะยี “ดุอาอ์ (วิงวอนขอพร)” 750,000 บาท
รางวัลเหรียญทอง เจนจิรา คชวัตร “ถึงผู้ที่เราทิ้งไว้ข้างหลัง” 300,000 บาท
รางวัลเหรียญเงิน ทัตพงศ์ อุทยมกุล “ณ จุดพักพิง” 240,000 บาท
รางวัลเหรียญทองแดง สมรักษ์ มณีมัย “เต่าทะเลบนภูเขาโศก” 150,000 บาท
ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น
รางวัล Most Promising Artist of the Year ธัญญภัทร มานะสาระกุล “Ctrl + Alt + Destruct” 125,000 บาท
รางวัลเหรียญทอง สาธิต พบที่พึ่ง “มันอาจกลายเป็นความปกติใหม่” 90,000 บาท
รางวัลเหรียญเงิน ยศพงษ์ โยทองยศ “ไวรัส” 60,000 บาท
รางวัลเหรียญทองแดง กิตติพงศ์ หุ่นอินทร์ Thai Mecha Myth 45,000 บาท
ผลงานจิตรกรรมที่ชนะการประกวด ทั้งประเภทศิลปินอาชีพและศิลปินใหม่ จะถูกจัดแสดงตามวัน เวลา และสถานที่ต่อไปนี้ โดยไม่เสียค่าเข้าชม
ระหว่างวันที่ 14-26 ตุลาคม ที่ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)
ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 31 ธันวาคม ที่ชั้น 1 อาคารยูโอบี พลาซา กรุงเทพ
การประกวดผลงานจิตรกรรมประจำปีของกลุ่มธนาคารยูโอบี ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2525 โดยธนาคารยูโอบีมุ่งค้นหาและสนับสนุนศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่าในภูมิภาค นับเป็นการประกวดผลงานศิลปะที่ยาวนานที่สุดในประเทศสิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในการประกวดที่ทรงเกียรติที่สุดเวทีหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รายชื่อผู้ชนะการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2568 (ประเทศไทย)